Bistvo je očem skrito, le pri prenovi mansarde k sreči ni

Ker prenova bivalnih prostorov ni nekaj, česar bi se lotevali vsako leto, naj bo njen rezultat vreden truda in denarja in naj prinese vidne izboljšave na vseh področjih.

Prej temačen prostor kljub belim stenam so takole odprli do slemena in z dodatnimi strešnimi okni je zakrožila povsem drugačna energija.

Dnevna soba je najpogosteje osrednji del naših domov, zato si nas večina želi, da bi bil to svetel, odprt in udoben prostor za srečanja. Potrebujete morda navdih, kako priti do tega? Oglejte si fotografije te mansarde, ki prikazujejo stanje pred prenovo in po njej, in sami presodite, ali lahko še kaj naredi prostor tako svetel in prijazen kot dnevna svetloba. Ne gre le za naše občutke, gre tudi za povsem merljive učinke; svetloba, ki jo zagotavljajo strešna okna, je za človeški organizem boljša kot umetna svetloba in omogoča prihranek pri računu za elektriko. Poleg tega nam sonce pozimi izdatno pomaga pri ogrevanju prostora, kar pomeni, da potrebujemo manj drugih energentov. Pri vsem tem pa nas zagotovo prijetno ogreje že pogled na dom, ki ga zagotavlja takšna preobrazba.

Preobrazba dnevne sobe, ki si jo lahko vsak lastnik nepremičnine le želi.

Kadar preurejamo prostor, običajno zgradimo svoj dizajn okoli neke središčne točke v prostoru. Za nekatere je to regal s televizijo, za druge stena s slikami ali kamin. Dejstvo je, da nam te središčne točke pogosto postavljajo tudi omejitve pri preurejanju. Strešna okna, ki jih boste dodali s prenovo, bodo odprla številne nove možnosti za ureditev prostora; z njimi ne bo dobil le novih središčnih točk, ampak spremenjeno funkcionalnost. Naravna svetloba bo oživila barve, spreminjajoča se lega sonca pa povzročila, da bodo sončni žarki vsak trenutek dneva drugače razgibali prostor. Pridobite kupon za brezplačno profesionalno 3D-simulacijo in na svoji mansardi preverite, kakšen učinek bi ustvarilo več dnevne svetlobe.

DVAKRAT POŽIVLJEN PROSTOR

Izpostavljeni vidni tramovi in v višino podvojena strešna okna korenito spremenijo podobo prostora.

Strešna okna omogočajo neoviran dostop dnevne svetlobe, kar ponuja več svobode pri preurejanju, saj lahko kadarkoli spremenite postavitev pohištva. Če izberete v višino podvojeno postavitev strešnih oken, ki najbolj osvetljuje prostor v globino, poskrbite, da boste lahko upravljali tudi najvišje postavljeno okno. Elektrificirana izvedba strešnega okna omogoča odpiranje in zapiranje na daljavo, ko senzor zazna dežne kaplje, pa bo okno zaprl celo samodejno. Pomembno funkcionalnost omogočajo še senčila; poleti zaščitijo pred pregrevanjem, pozimi pa pred izgubo energije. Tudi ta lahko upravljate na daljavo. Solarni pogon omogoča, da vam za to do okna ni treba napeljati nobenega kabla. Več o sistemu za pametno upravljanje strešnih oken izveste tukaj .

S tem, ko so prostor odprli v višino in ga obsijali z naravno svetlobo, so dosegli impresivno spremembo tudi v kuhinjskem predelu.

Za kuhinjo je dobro prezračevanje zelo pomembno in strešno okno to nalogo odlično opravlja. Za povrh zagotavlja dovolj naravne svetlobe, da kuhamo bolj varno in z večjim zadovoljstvom. Naravna svetloba ima pozitivne učinke tako na naše zdravje kot na našo produktivnost. Medtem ko je umetna svetloba običajno polna modrih ali rumenih odtenkov, je naravna svetloba bela in čista, prijaznejša za oči. In tudi hrana je ob njej videti bolj naravno!

ZA OKNO V OTROŠKI SOBI JE VEDNO PRAVI ČAS

Zlasti v otroški sobi je obilje naravne svetlobe izjemnega pomena. Je namreč vir vitamina D, ki spodbuja rast kosti in izboljšuje kognitivne funkcije, poleg tega pa preprečuje depresijo in debelost. S tem, ko uravnava cirkadiani ritem oziroma naravni cikel spanja in budnosti, omogoča odraščajočemu organizmu zdrav spanec in razvoj. To se nanaša tudi na oči, saj omogoča oster vid brez naprezanja. Izpostavljenost naravni svetlobi pa spodbuja še tvorjenje serotonina, hormona, ki ima pomembno vlogo pri razvoju možganov in ga povezujemo z dobrim počutjem in občutkom sreče. Eno samo strešno okno torej na več načinov pomembno pripomore k razvoju otroka.

Je sploh še kakšna boljša rešitev za svetlo in zračno otroško sobo kot osvetlitev in prezračevanje, kot ju prinašajo strešna okna?

Strateško postavljena strešna okna organizma ne izpostavijo le prepotrebni naravni svetlobi, ampak tudi svežemu zraku. Morda niste vedeli, a novejša strešna okna lahko prinesejo občutno več svetlobe in svežega zraka kot starejša. Na tem naslovu boste našli pet razlogov, zakaj zamenjati stara strešna okna. Ko razmišljate o prenovi mansarde, v kateri so strešna okna starejše generacije, to vsekakor morate prebrati.

Kombinacija strešnega in fasadnega okna omogoča učinkovito pasivno prezračevanje. Ob hkratnem odpiranju se skozi strešna okna dviguje topel in vlažen zrak, medtem ko priteka skozi fasadna okna hladnejši, svež in čist zrak.

NARAVNO BIVANJE NI STVAR NAKLJUČJA

Po najnovejših raziskavah kar 90 odstotkov časa preživimo v zaprtih prostorih. Znanstveniki so dokazali, da obstajajo povezave med pomanjkanjem dnevne svetlobe ter različnimi telesnimi in duševnimi težavami. Kar 15 odstotkov svetovnega prebivalstva naj bi trpelo zaradi različnih stopenj sezonske razpoloženjske motnje (zimske depresije), poleg tega pa je s pomanjkanjem dnevne svetlobe povezanih veliko drugih zdravstvenih težav. Ena od njih je pomanjkanje vitamina D, ki se kaže v utrujenosti, izčrpanosti in večji dovzetnosti za bolezni. Naredite si uslugo, ko boste načrtovali prenovo mansarde, in ne spreglejte teh potreb po naravni svetlobi in svežem zraku.

Pogled, ki s stanjem pred prenovo in po njej prikaže izjemno moč, ki jo ima naravna dnevna svetloba v naših bivališčih.