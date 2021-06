Zakaj je v hladilniku vedno prižgana lučka?

Četudi znamko Samsung povečini povezujemo z vrhunskimi pametnimi telefoni, se tudi na področju bele tehnike ponašajo z izjemnimi produkti. Eden izmed dobrih primerov, ki omenjeno potrjujejo, so med drugim hladilniki različnih vrst, tehnologij in prostornin. Ko gre za inovacije hladilnikov, se Samsung že vrsto let prednostno osredotoča predvsem na načine, kako živila v njih čim dlje ohraniti sveža. In to jim zelo dobro uspeva. Odpadki hrane so pač velik svetovni problem, poleg tega pa se posledice zavržene hrane, ki konča v smeteh, kažejo tudi na družinskem proračunu. Rezultat ključnih izhodišč južnokorejskega tehnološkega velikana so prostorni hladilniki z napredno tehnologijo za dolgotrajno svežino živil.

Hladilnik predstavlja izredno pomemben element gospodinjstva, je prostor, kamor odlagamo svoja najljubša živila, in prostor, kjer so vrata vedno odprta – tudi ponoči nas v njem nenazadnje vedno dobrodošlo pozdravi prižgana luč. Šalo na stran, pa vendarle – prav je, da izbiri hladilnika namenite nekoliko več pozornosti in da se seznanite z novodobno tehnologijo hladilnikov.

Hladilniki so praviloma dolgoročna investicija, ki je ne kupujemo kar tako vsak drugi dan. Z nekaj analize in preudarnosti pri nakupu vam lahko močno poenostavijo vaš vsakdan. Hladilnik obenem ni le bela tehnika, ki poskrbi, da se živila v njem ne pokvarijo. Ustvarjalci z vsakim novim produktom pokažejo, katere nove, dodatne funkcije so trenutno "in" in kako lahko njihova uporaba znatno olajša gospodinjenje.

Da bi njihova hrana ostala sveža dlje časa, se kupci v zadnjem obdobju pogosto odločajo za hladilnike z dvojnimi vrati in hladilnike z zamrzovalnikom spodaj. Enega izmed slednjih, ki predstavlja še posebej dobro razmerje med kakovostjo in ceno, smo pod drobnogled vzeli tudi mi.

SpaceMax™ tehnologijo. Izredno zmogljivi hladilniki, vredni svojega denarja, združujejo vrhunsko hladilno tehnologijo in eleganten dizajn, ki se popolnoma prilega vsakemu domu. Hladilnik RB7300T v prvi vrsti odlikujejo tehnologija z digitalnim inverterjem, SpaceMax™ tehnologija in funkcija hlajenja z vseh strani, do konca junija pa ga lahko kupite tudi z izjemnim popustom.

Lep in praktičen

Čeravno se bistvo hladilnika skriva v notranjosti, pričnimo s samim izgledom. Dizajn pri hladilniku resda ni tisti prvi kriterij, ki ga večina kupcev upošteva pri nakupu (bolj kot to je pač pomembna funkcionalost), a vseeno ga ne gre povsem spregledati. Če sta funkcionalost in oblika v paketu in v dobrem sožitju, toliko bolje. Hladilnik RB7300T bo vašemu domu z brezhibno in harmonično obliko dodal še več elegance ter se s standardno globino 600 mm odlično poravnal z vašimi omaricami ter se zlil z vašim kuhinjskim pohištvom.

Zunanjost krasijo čudovita ravna vrata, notranjost pa izčiščen minimalizem s skritim zaslonom. Ni pa testiran hladilnik samo lep, pač pa tudi tudi izjemno trpežen in preprost za čiščenje. Preprečuje nabiranje umazanije okoli sestavnih delov in jih varuje pred udarci, trpežna in zaščitna hrbtna stran pa po drugi strani omogoča preprosto čiščenje. Tudi zaradi funkcije Clean back, popolnoma gladkega varnostnega pokrova, namenjenega bistvenim tuljavam in kablom.

SpaceMax™ tehnologija: več svežega prostora znotraj

Bistvo je ponavadi skrito očem in kljub prefinjeni, elegantni zasnovi hladilnika se tisto ključno skriva v notranjosti. Tam se bohoti izjemno velik 385-litrski hladilnik (prostornina je sicer odvisna od posameznega modela), ki z že omenjeno globino 600 mm zagotavlja še več prostora za shranjevanje živil.

Več dodatnega, svežega prostora omogoča izjemno učinkovita toplotna izolacija SpaceMax™, tehnologija, zaradi katere so stene hladilnika veliko tanjše. To je tudi razlog, da se v notranjosti sprosti dodaten prostor brez povečanja zunanje velikosti – na način, da hladilnik hkrati ustreza dimenzijam kuhinjskih elementov in shranjevanju živil brez izstopanja iz vaše delovne površine.

Hladilnik premore tudi več prostora v vratih hladilnika. V velik predal v vratih lahko shranite velike steklenice in tako prihranite prostor na policah. Širši in globlji predal v vratih zagotavlja varno shranjevanje velikih steklenic, tetrapakov in druge embalaže. Omogoča preprosto dosegljivost pijač in najljubših napitkov, ki bodo še kako dobro ohlajeni.

Tehnologija No Frost – naravna svežina brez nabiranja ledu

Tisto pravo poletje se nezadržno bliža in tudi na to se velja pripraviti. Za ohladitev boste potrebovali veliko prej omenjenega, obilo hladne pijače in sladoleda. Da bo vse to ustrezno ohlajeno, bo poskrbel vrhunski hladilnik Samsung RB7300T, ki bo enakomerno ohladil vsak kotiček. Vsestransko hlajenje ohladi hladilnik enakomerno od kota do kota. Hladen zrak piha iz strateško razporejenih šob in ohranja stalno temperaturo, kar se pozna na več ravneh. Tako je ohlajanje v prvi vrsti učinkovito na vseh policah, živila pa so bolj sveža.

Če boste to poletje potrebovali ustrezno ohlajene pijače, zagotovo ne boste potrebovali zaledenelega hladilnika. Za to bo poskrbela tehnologija No Frost, s katero lahko pozabite na odmrzovanje hladilnika in ta čas izkoristite za kaj pomembnejšega. No Frost tehnologija izboljša kroženje zraka, ohranja stalno temperaturo, preprečuje nabiranje ledu in ohranja svežino hrane. Poleg tega živila ohladi veliko hitreje, kar manj obremenjuje hladilni sistem in podaljšuje njegovo življenjsko dobo.

Da vas najtoplejši deli leta ne bodo ujeli nepripravljene, velja izkoristi tudi izredno priročno funkcijo Power Cool/Power Freeze, ki omogoča hitro hlajenje in zamrzovanje na zahtevo. Ob dotiku gumba začne funkcija Power Cool pihati zelo ohlajen zrak v hladilnik in tako hitro ohladi nova živila ali priljubljeno pijačo. Medtem funkcija Power Freeze poskrbi za hiter dotok mrzlega zraka v zamrzovalnik. To je priročno zlasti pri zamrzovanju ali strjevanju zamrznjenih živil in za pripravo ledu.

Tiho in učinkovito delovanje

Od hladilnikov praviloma nismo vajeni, da so zelo glasni, a treba je upoštevati, da obratujejo neprestano. Če ga nameravate postaviti v kuhinjo, je treba pomisliti vseeno tudi na glasnost in na energijski nalepki preveriti tudi ta podatek. Hladilnik RB7300T prinaša tišje in energetsko učinkovito delovanje, tudi zaradi tehnologije z digitalnim inverterjem, ki samodejno uravnava stopnje hitrosti glede na potrebe po hlajenju. S 35 dB(B) zagotavlja izjemno tiho delovanje. Poleg tega izpolnjuje nove energetske predpise, saj porabi 50 % manj energije in tako prihrani tudi vaš denar.