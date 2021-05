Vaši zanesljivi pomočniki v vsakem vremenu

Oglasno sporočilo

Skrb za čisto in sveže perilo gospodinjam pogosto vzame veliko časa, tega pa bi lahko namenile stvarem, ki jih veselijo in v katerih uživajo. Izum pralnega stroja je pomenil pravo revolucijo v prihranku časa, namenjenega gospodinjskim opravilom, pri tem pa ne smemo pozabiti omeniti sušilnih strojev , ki prihranijo čas sušenja in tudi veliko časa, namenjenega likanju perila.

Res je sicer, da perilo lahko posušimo na svežem zraku ali na stojalu znotraj doma, pri čemer sušenje na zraku lahko traja dlje. Poleg tega se lahko na sveže oprana oblačila primejo delci iz zraka, zaradi česar oblačila dobijo neprijeten vonj, ki je posledica smoga in drugih dejavnikov čistosti zraka. Sušenje perila na stojalu v prostoru znotraj doma pa lahko, zaradi odvečne vlage, povzroči nabiranje plesni, česar si gotovo nihče ne želi. Pri uporabi sušilnih strojev WaveActive, zasnovanih za učinkovito, preprosto in do okolja prijazno sušenje perila, vam ni treba skrbeti za zunanje dejavnike, na katere nimate vpliva, poleg tega pa z njimi prihranite ogromno časa in sitnosti ter poskrbite, da so vaša oblačila vedno sveža, dišeča in brez gub. Program za vlaženje vlaken bo zagotovil, da bodo vaša oblačila po sušenju brez gub, program IonTech, ki napolni zrak za sušenje z negativno nabitimi ioni ter uniči alergene in bakterije, pa bo več kot dobrodošel pri vseh, ki se spopadajo z občutljivostjo in alergijami.

Sušilni stroji WaveActive se ponašajo z izjemno energetsko učinkovitostjo, in sicer do razreda A+++ -50 %, in so zasnovani tako, da bodo vaši najzanesljivejši pomočniki pri sušenju perila, ne glede na vreme, saj vam perila ne bo treba likati. Z dodatkom eteričnih olj pa boste perilu zagotovili božanski vonj, in to brez uporabe mehčalca.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Naročnik oglasne vsebine je Gorenje.