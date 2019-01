Razdelite si domača opravila, da ne bo več prepiranja in slabe volje

Hišna opravila so marsikomu trn v peti, pogosto pa so tudi razlog za prepire in slabo voljo med družinskimi člani ali sostanovalci. Nesoglasjem se izognite tako, da skupaj izdelate kompromisen, prilagodljiv in natančen načrt tedenskih opravil, ki ga morate spoštovati vsi.

Ne glede na to, s kom živite, je navadno vedno tako, da si prostor delite z nekom, ki je v primerjavi s preostalimi bolj nagnjen k urejenosti in čistoči. Bodisi ste to vi ali vaš bližnji. Do prepirov in nesoglasij pa pride, ker ta nemalokrat svojo higiensko moralo vsiljuje še preostalim stanovalcem, ki preprosto ne razumejo pretirane redoljubnosti.

Foto: Getty Images

Sliši se smešno, a glede na to, koliko konfliktov sprožita čiščenje in prelaganje domačih opravil na druge, je najbolje, da s svojimi stanovalci opravite temeljit pogovor. Povejte si, kaj vas najbolj moti, kaj pričakujete in kakšne so vaše želje.

Cilj tovrstnega pogovora bo predvsem doseganje kompromisov, zato da boste vsi zadovoljni. Tovrsten pogovor še posebej toplo priporočamo staršem otrok, ki jih želijo priučiti delovnih navad in samooskrbe.

Ravno tako naj bo pogovor obvezen za tiste, ki stopate po poti skupnega življenja s svojo boljšo polovico. Šele ob vselitvi namreč resnično spoznamo osebo in njene življenjske navade, in če se te ne ujemajo z našimi, bo prihajalo do velikih težav.

Ne vsiljujte svojih stališč

Treba je razumeti, da nimajo vsi enakih higienskih standardov. Kar je za nekoga povsem čisto in urejeno, je lahko za drugega nočna mora. Povsem nesmiselno je pričakovati, da bo nekdo, ki ima bolj sproščen odnos do domačih opravil, zaradi enega pogovora spremenil svoje načine. Zato bo morala oseba, ki da več na čistočo, v tem primeru popustiti.

Foto: Getty Images

Med pogovorom skrbno zapisujte opravila, ki so pomembna obema stranema. Poskušajte si razdeliti naloge med seboj tako, da vsak prevzame odgovornost za tiste naloge, ki jih raje opravlja.

Oseba, ki ima zelo rada čistočo, naj drugi iskreno pove ali celo pokaže, kakšna so njena pričakovanja, obenem pa se je treba tudi zavedati, da stvari ne bodo vedno potekale v začrtanem slogu in da bo najverjetneje končni rezultat povsem drugačen od pričakovanega. A če je druga stran pripravljena uslišati želje in prevzeti odgovornost nad delom nalog, je treba spoštovati načine, kako se tega čiščenja lotijo in koliko truda v svoje delo vložijo.

Če ste vi tisti, ki veljate za bolj zategnjene, potem vam svetujemo, da ne dihate za ovratnik vsakič, ko preproga ne bo posesana točno tako, kot si želite vi. Ravno tako ljudi nikakor ne preganjajte, ampak jih raje spodbudite, da se čiščenja lotijo čim prej.

Popuščanje pri iskanju ravnotežja

Najbolj realno se zdi, da oseba, ki je bolj redoljubna, vsaj na začetku prevzame težja hišna opravila, preostali pa opravljajo lažja, dokler se ne navadijo in ustvarijo svoje rutine.

Vzemite si čas in izdelajte tedensko tabelo hišnih nalog, ki jih morate opraviti. Tabelo obesite na vidno mesto. Vsak dan naj bo na urniku vsaj eno opravilo in videli boste, da bo proti koncu tedna dom vse bolj čist, vam pa ob prostih koncih tedna ne bo treba pospravljati. Za vsako opravljeno nalogo označite okvirček, kot prikazuje primer tabele.

sesanje brisanje in pomivanje tal čiščenje kopalnice odnašanje smeti in zalivanje rož pranje in likanje perila PON X X TOR SRE X X ČET X PET X SOB X NED X X

Foto: Getty Images

Sprememb ne pričakujte čez noč. Lahko pa začnete počasi, postopoma, in sicer tako, da se vsi stanovalci najprej navadijo pospravljanja, in to v dveh najbolj perečih prostorih - predvsem v kuhinji in kopalnici.

Največ nesoglasij večinoma sprožijo majhne stvari, kot je nepomita, nepospravljena posoda ali razdejanje v kopalnici po prhanju. Moški naj se navadijo spuščati pokrov straniščne školjke, brisati mokra tla po prhanju, splakovati ostanke zobne paste in celo s pokrovčkom zapirati zobno pasto.

Ženske naj sproti čistijo odpadle lase iz odtokov in umivalnikov, pospravijo kozmetiko in očistijo površine, ko končajo z jutranjo ali večerno rutino ličenja. Z vidnih mest naj umaknejo pretirano kolekcijo šamponov, krem in pripomočkov za nego, pri tem naj se ne pozabi na elastike in sponke za lase, ki jih ženske pogosto puščajo vsepovsod.

Vidni nered nastane zaradi premajhnih zmogljivosti za shranjevanje

Dejstvo je, da ves vidni nered, ki ga imate v domovanju, nastane zaradi pomanjkanja prostora v zaprtih odlagalnih površinah. Če v omari ni prostora za pulover, ga je seveda najlažje odložiti kar na posteljo ali stol.

Foto: Getty Images Zato svetujemo, da najprej naredite globinsko čistko v omarah. Znebite se vsega, česar ne potrebujete oziroma ne uporabljate. Tako boste naredili več prostora za stvari, ki jih dejansko potrebujete.

Poskrbite tudi za to, da redno mečete stran staro pošto, revije in papirje, ki jih ne potrebujete, saj se bodo v nasprotnem primeru le nabirali po mizah in pultih. Ravno tako ne bi bilo slabo vložiti nekaj denarja v garderobno omaro v vhodnih prostorih, zato da lahko z vidnih mest skrijete čevlje, bunde, dežnike in pripomočke za čiščenje.

Ne težite k popolnosti, ker je nedosegljiva

Na začetku bo težko, vsaj dokler se vsi ne navadite na novo rutino. Kdaj se bo seveda tudi zgodilo, da opravila zaradi drugih obveznosti ali občasne lenobe ne bodo postorjena, vendar s tem ni nič narobe. Poskušajte gledati na seznam kot na nekaj, kar bo izboljšalo bivalne pogoje, in ne kot na rigidni sistem, ki se ga je treba vojaško držati.

Sprostite se in ne težite drug drugemu, če ne bo vse vedno urejeno do potankosti. Ne nazadnje si nihče ne želi živeti v klinično urejenem domu, malo nereda včasih ne škodi.