Ne boste verjeli, koliko energije prihrani Samsungova toplotna črpalka s pametnim AI Energy načinom!

Oglasno sporočilo

Toplotne črpalke so postale nepogrešljiv del sodobnega ogrevanja. Inovacije na tem področju nas presenečajo s svojo učinkovitostjo in naprednimi funkcijami, ki omogočajo velike prihranke pri stroških ogrevanja. Med številnimi vrhunskimi toplotnimi črpalkami je Samsungova EHS MONO R290 Propan prava prelomnica.

Pameten način ogrevanja z AI Energy

Tradicionalni načini ogrevanja, plinske peči, električni grelniki in kurilna olja, so že dolgo časa prisotni na trgu ogrevalnih sistemov. Vendar pa je treba poudariti, da ti tradicionalni sistemi niso le manj energetsko učinkoviti, ampak tudi povečujejo emisije toplogrednih plinov in negativno vplivajo na okolje.

Primerjava s tradicionalni viri ogrevanja

V primerjavi s temi tradicionalnimi sistemi, Samsungova toplotna črpalka s pametnim AI Energy načinom predstavlja preboj v energetski učinkovitosti in trajnostnem ogrevalnem sistemu. S svojo sposobnostjo optimizacije porabe energije in zmanjševanja emisij toplogrednih plinov postavlja nove standarde v industriji ogrevalnih sistemov. Poleg tega pa je bila nagrajena tudi s prestižno nagrado za dizajn leta 2023, kar potrjuje njen inovativen pristop in visoko kakovostno izvedbo.

Medtem ko plinske peči dosežejo izkoristek okoli 90%, lahko toplotne črpalke dosežejo izkoristek nad 100%, kar pomeni, da lahko za vsak vloženi kilovat električne energije pridobite več kot en kilovat toplote.

Električni grelniki pretvarjajo električno energijo v toploto, vendar imajo običajno nižji izkoristek kot toplotne črpalke. Zaradi tega je poraba električne energije pri električnih grelnikih višja, kar se odraža v višjih stroških ogrevanja.

Cene kurilnega olja se pogosto spreminjajo glede na geopolitične dejavnike in svetovne energetske trge, kar lahko privede do nepredvidljivih stroškov ogrevanja.

Samsung Propan toplotne črpalke se ponašajo z izjemno nizkim nivojem hrupa (le 35 dB na 3m razdalje). Na fotografiji je notranja enota ClimateHub.

Tako je jasno, da je prehod na Samsungovo toplotno črpalko s pametnim AI Energy načinom ne le ekonomsko smiseln, ampak tudi trajnosten korak k prihodnosti ogrevanja.

EHS MONO R290 Propan se ponaša z inovativnim načinom AI Energy. Gre za pametno tehnologijo, ki se uči vaših navad in vzorcev uporabe. Ne gre zgolj za prilagajanje temperature sanitarne vode, temveč za zagotavljanje dosledne učinkovitosti ogrevanja. Z uporabo AI Energy lahko pričakujete nepričakovane prihranke pri porabi energije.

S pomočjo aplikacije SmartThings lahko nadzorujete delovanje vaše toplotne črpalke kar na daljavo. To omogoča proaktivno vzdrževanje in optimalno delovanje enote. Foto: Tratnjek

Trajnostna izbira z R290 kot hladilnim sredstvom

Skrb za okolje je postala ključnega pomena. Samsung se tega zaveda in zato uporablja R290 kot hladilno sredstvo v EHS MONO R290 Propan. To pomeni zmanjšanje globalnega potenciala segrevanja v primerjavi s konvencionalnimi alternativami. Z izbiro te toplotne črpalke prispevate k trajnostnemu ravnanju in ohranjanju okolja.

Neprekinjena oskrba s toplo vodo do 75°C

EHS MONO R290 Propan zagotavlja stalno oskrbo s toplo vodo pri visokih temperaturah do 75°C. To pomeni, da lahko brez težav nadomesti plinske kotle, tudi v starejših domovih. Ne boste več čakali na vročo vodo!

Močan toplotni izmenjevalec za ekstremne pogoje

Razširjen toplotni izmenjevalec omogoča, da enota prenaša več toplote kot običajne zunanje enote. S kar 39% večjo površino za prenos toplote zagotavlja zanesljivo ogrevanje tudi v najhladnejših dneh. Brez kompromisov pri učinkovitosti!

Integracija in nadzor na daljavo s SmartThings

EHS MONO R290 Propan se ponaša s funkcijo SmartThings, ki omogoča nadzor nad delovanjem enote kar preko pametnega telefona. Upravljajte temperaturo in preverjajte delovanje kadarkoli in od koderkoli. To je nadzor, ki vam prinaša udobje in varčnost.

Zanesljive rešitve toplotnih črpalk Samsung so na dosegu roke pri uglednem ponudniku, ki je hkrati tudi izkušeno montersko podjetje.

Klima center Tratnjek predstavlja družinsko podjetje z izjemno 30-letno dediščino in vlogo vodilnega uvoznika ter distributerja toplotnih črpalk ter klimatskih naprav Samsung. Njihova zavezanost kakovosti, trajnosti in strokovnosti se odraža v ponudbi vrhunskih energetsko učinkovitih rešitev. Za zanesljivo in inovativno ogrevanje ter hlajenje jih lahko kontaktirate na 080 40 80 ali preko elektronskega naslova prodaja@tratnjek.si. Več informacij pa je na voljo na spletni strani www.tratnjek.si . Kombinacija tradicije, strokovnega znanja ter naprednih tehnologij - to je vsestranski Klima center Tratnjek

Foto: Tratnjek

Naročnik oglasnega sporočila je KLIMA CENTER TRATNJEK, D. O. O.