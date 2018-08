Kako se znebiti moljev v omari

Če še niste imeli opravka z molji v svoji omari, ste lahko srečni. Te majhne živalce se prehranjujejo z oblačili in gospodinjskim tekstilom, pri čemer uničijo vaša pospravljena oblačila in druge stvari, ki jih shranjujete v omari. Na žalost pri tem oblačila uničijo do te mere, da niso več primerna za nošenje.

Ko opazite molje, ukrepajte čim hitreje. Če opazite sumljive luknje na oblačilih, takoj preglejte omaro in sledite spodnjim korakom, da bi se nadležnih moljev čim prej znebili.

Molji lahko zrastejo do pet centimetrov v dolžino in najraje bivajo v temnih prostorih, kot so podstrešja, kleti in garderobne omare. Če jih imamo v omari, jih pogosto sploh ne opazimo, saj se najraje skrivajo med debelejšimi robovi tkanin. Zanimivo je, da se molji raje prehranjujejo z oblačili, narejenimi iz naravnih materialov, kot sintetičnimi.

Foto: Thinkstock

Če ne veste, ali imate molje, pa želite vseeno preventivno zaščititi omaro pred njimi, lahko naredite naslednje stvari.

Če opazite strgano oblačilo, a niste prepričani, kako se je strgalo, najprej preverite omaro in oblačila, ki jih imate shranjena v njej.

Pri prav vsakem kosu oblačila in tkanine preverite, ali ima morda luknjice. Če opazite več preluknjanih oblačil, imate najverjetneje res molje.

Določite tkanino: če opazite ponavljajoči se vzorec luknjic na bombažnih tkaninah, molji zagotovo prežijo na bombaž. Prav tako preglejte posteljnino, saj je ta ponavadi izdelana iz naravnega materiala. Te kose takoj odstranite iz omare, saj so na njih najverjetneje tudi jajčeca, ki prostemu očesu niso vidna.



Operite obleke: če so luknjice prevelike, jih je najbolje odvreči, drugače pa jih zašijte. Najboljši način, da se znebite moljev, je, da obleke operete pri visoki temperaturi ali jih za nekaj časa zamrznete. Lahko jih celo odnesete na kemično čiščenje. Če vas skrbi, da so molji po omari izlegli jajčeca, je najbolje, da vso garderobo operete in zlikate (toplota bo uničila preživela jajčeca).



Temeljito očistite omaro: da bi se izognili ponovnim težavam z molji, omaro najprej globinsko posesajte, da odstranite morebitna jajčeca, ki očesu niso vidna. Zatem jo temeljito pobrišite. Krpo, s katero ste brisali omaro, odvrzite v smeti.



Na vsake toliko opravite pregled: naj postane navada, da vsaj enkrat na leto temeljito pregledate vsa oblačila in preostali tekstil, ki ga imate v omari. Prav tako ne bo odveč redno sesanje.

Foto: Thinkstock

Molji se najraje prehranjujejo z naravnimi materiali, še posebej radi imajo volno in bombaž, jedo pa tudi oblačila, ki imajo v svoji vlakninski strukturi mešanico sintetičnih materialov.

Ko se enkrat pojavijo, jih s težavo odpravimo, saj se v omari, kjer je veliko odej, blazin, volnenih in krznenih plaščev ter bombažnih oblačil lahko razmnožijo zelo hitro.

Krznene, volnene in pernate stvari, pa tudi vzglavnike in odeje, ki jih ne uporabljate, je najbolje pospraviti v plastične ali vakuumske prevleke, da bi jih zavarovali pred napadi moljev.

Od kod sploh pridejo

Molji se največkrat pojavijo na oblekah s hrano, znojem in urinom, zato nošenih oblek ne spravljajte nazaj v omaro. Tam imejte samo čiste obleke. V domove priletijo skozi odprta okna ali vrta. Ob nerednem odnašanju smeti se lahko ličinke moljev razmnožujejo v teh.

Prav tako je pomembno, da vrata svojih garderobnih omar zapirate, ko jih ne uporabljate. Vsak dan jih prezračite, ko ste v sobi, tako da lahko opazite leteče molje in preprečite, da bi ti pristali v omari.

Odrasli molji niso škodljivi, njihove ličinke so tiste, ki se hranijo z oblačili. Te se izležejo v tkanino in hranijo, vse dokler ne zrastejo v približno centimeter in pol dolge žuželke.

Foto: Thinkstock

Če moljev kljub rednemu čiščenju ter pregledovanju omar in tekstila ne boste mogli pregnati, lahko poskusite z naslednjimi triki, ki pomagajo pri boju z žuželkami.

Najpomembnejše je, da v vašem domu ni preveč vlage, saj se žuželke najhitreje razmnožujejo v toplih in vlažnih prostorih, zato redno zračite svoj dom.

V omaro lahko namestite vrsto repelentov. Kot dober odganjalec je znana sivka, katere vonj draži žuželke, čeprav njena učinkovitost pri odganjanju moljev ni povsem dokazana.

Raje uporabite diatomejsko zemljo, pri kateri gre za zdravju popolnoma neškodljiv repelent, saj je narejena iz fosiliziranih ostankov kremenastih alg.