Dragoceni triki, s katerimi boste postali mojstri likanja

Imate pogosto občutek, da vam likalnik povzroča preglavice, da je pravzaprav izguba časa in energije? Danes se boste premislili, saj smo za vas pripravili priročnik, s pomočjo katerega bo likanje postalo pravi užitek. Do končnega popolnega mojstrstva v likanju vas loči samo pet korakov.

#Vse se začne s pranjem …

Prvo pravilo, ki ga morate upoštevati, če želite, da bo vaše likanje bolj preprosto, je pravilno polnjenje pralnega stroja. Pomembno je, da ga ne napolnite do konca, sicer se bodo oblačila bolj zmečkala. Pri tem bodite pozorni tudi na hitrost centrifuge, ki naj ne bi presegala 800 obratov na minuto. Hitrejša centrifuga bo perilo samo še dodatno pomečkala.

#Kako obešate perilo?

Vzemite si nekaj minut več časa in perilo pravilno obesite. Vsako oblačilo temeljito stresite in med obešanjem dobro raztegnite. Ne bodite površni in perila ne stiskajte preveč skupaj. Na ta način boste preprečili, da bi se posušilo že pomečkano.

Hlače med sušenjem vedno obrnite na napačno stran, tako boste preprečili nadležno zmečkane žepe. Srajce obesite kar na obešalniku.

#Nikoli do suhega

Ne dovolite, da bi se perilo posušilo čisto do konca, ampak ga poberite, ko bo še nekoliko vlažno, vendar samo pod pogojem, da ga boste potem takoj polikali. Če boste oblačila pustili vlažna na kupu perila, se lahko hitro zasmradijo.

To je pravzaprav bistveni korak: s pametnim likalnikom boste z malo truda dosegli neverjetne rezultate.

Prav na področju pametnega likanja je Philips postavil čisto nov mejnik. S sistemskim likalnikom PerfectCare Elite Plus vas bo likanje popolnoma osvojilo. Izjemno lahek likalnik bo kar švigal po vaših oblačilih. Največja prednost je gotovo njegova intuitivnost: pametni samodejni izpust pare, ki omogoča neverjetno priročnost.

Pravo revolucijo na področju likanja omogoča tudi tehnologija OptimalTEMP, ki samodejno uravnava temperaturo glede na material oblačila. Parno postajo odlikuje tudi pametni samodejni izpust pare DynamiQ, ki natanko ve, kdaj in kako se likalnik premika, ter zagotavlja zmogljiv izpust pare takrat, ko jo najbolj potrebujete.

Pametna likalna postaja, ki navdušuje tudi največje sovražnike likanja Sodobna tehnologija Philips je omogočila čisto nove funkcionalnosti, ki vam bodo kot najbolj zaupanja vreden asistent pomagale pri vihtenju z likalnikom. Tehnologija DynamicQ Likajte vse od kavbojk do svile, brez spreminjanja temperature s pomočjo tehnologije DynamiQ za samodejno doziranje pare. Pametni senzor DynamiQ natanko ve, kdaj in kako se likalnik premika, in zagotavlja zmogljiv izpust pare, ko ga najbolj potrebujete – za preprostejše likanje in hitrejše rezultate. Tehnologija OptimalTEMP Tehnologija OptimalTEMP poskrbi, da nastavljanje temperature ni potrebno. S to parno postajo ne boste nikoli prežgali nobenih tkanin, ki jih je mogoče likati. Likalnik lahko pustite na oblačilih ali likalni deski. Oblačila ne bodo prežgana in se ne bodo svetila. Zagotovljeno. Navpično likanje Likalnik je izjemno lahek in povsem enostavno drsi po oblačilih. Ker je tako lahek, je tudi navpično likanje s paro povsem enostavno. Tako boste lahko likali občutljiva oblačila, kot so svilene bluze, in oblačila, ki jih je težko likati, kot so suknjiči. Močan izpust pare Parna postaja PerfectCare Elite Plus prinaša več pare kot katerakoli druga parna postaja.* Para tako prodre globoko v tkanino in oblačila boste zlikali hitreje, saj je en poteg likalnika dovolj tudi v primeru najtrdovratnejših zmečkanin. Poskrbite za brezhiben videz in higieno otroških oblačil, zahvaljujoč močnemu izpustu pare, ki prodre v globino tkanine in uniči vse bakterije. *Izpust pare (standard IEC60311) v primerjavi z 10 najbolje prodajanimi parnimi postajami; preizkušeno aprila 2017. Odstranjevanje vodnega kamna Parne postaje Philips vsebujejo pametne sisteme za odstranjevanje vodnega kamna, ki zagotavljajo njegovo redno odstranjevanje in čiščenje. Sistem preprečevanja vodnega kamna Easy De-Calc Plus Likalnik ima na ohišju indikator Easy De-Calc, ki začne utripati po približno mesecu dni uporabe ali 10 likanjih in tako označuje, da morate iz aparata odstraniti vodni kamen.

PerfectCare Elite Plus vedno v koraku z modnimi trendi

Prihaja obdobje lahkotnih oblekic in nežnih materialov, ki zahtevajo natančno in zelo prefinjeno nego. In prav zdaj je čas, da preizkusite brezhibnost likalne postaje PerfectCare Elite Plus. Svoj prvi korak v svetu mode je likalnik naredil že na zadnjem tednu mode v Ljubljani, kjer je poskrbel za brezhibnost vrhunskih modnih kreacij.

Foto: Eva Ana Kazič

Svoj dom pa je zelo hitro našel pri modni strokovnjakinji Evi Ani Kazič, ki je nad svojim novim "cimrom" več kot navdušena. Pameten in predvsem neverjetno učinkovit – ker je Eva Ana izredno natančna pri stajlingih, je še toliko bolj zahtevna pri izbiri likalnega mojstra. Philips jo je popolnoma navdušil. V hipu je brezhibno urejena tudi za kakšno pomembno priložnost.