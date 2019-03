Zbiraj točke za darilo: alpsko posteljno perilo

Oglasno sporočilo

Za 45 zbranih točk, ki jih najdete na embalaži izdelkov Alpsko, bo prvih 3.000 pošiljateljev prejelo bombažno posteljnino Alpsko, proizvajalca Svilanit.

Zberite ustrezno število točk, jih nalepite na za to predvideno mesto v nagradnem kuponu (kupon najdete na prodajnih mestih ali pa si ga natisnete na naši spletni strani) in pošljite do 31. 5. 2019 po pošti na naslov: Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, s pripisom Alpsko.

Več podrobnosti na www.alpsko.si/novice/.

Naročnik oglasnega sporočila so Ljubljanske mlekarne.