Žar po žaru: kdo pomije goro umazanije?

Sezona slastnega mesa in drugih dobrot na žaru je tu. Slastni grižljajčki še topli teknejo na krožniku, mastni in lepljivi ostanki pa nam niso tako zelo všeč. Večkratno pomivanje, zasušeni ostanki in sledi trdovratne maščobe, ki kljub splakovanju vztraja na posodi, so prava nočna mora.

Oglasno sporočilo

Če vas misel na pomivanje gore mastne posode in pribora odvrne od pogostejšega uživanja ob dobrotah z žara, se nikar ne pustite zavesti. Z nasveti Jarove kapljice bodo tudi najbolj trdovratni madeži in mastne sledi postali mala malica, ki vam vsekakor ne bo odvzela apetita za pomladno pojedino z žara.

Čim prej odstranite ostanke hrane.

Še posebej, če ste si privoščili pojedino na vrtnem soncu, morate ostanke hrane čim hitreje odvreči, saj se bodo v nasprotnem primeru zasušili in še močneje prijeli na posodo in pribor.

Naj bo vroča!

Voda, seveda. Korito ali večjo posodo napolnite z vročo vodo in dodajte izbrani detergent za pomivanje. Vroča voda bo hitreje razbila maščobo, če jo boste uporabili tudi pri splakovanju, pa se bo posoda zaradi hitrejšega izhlapevanja vode tudi hitreje posušila.

Omejeni s prostorom?

Pripravite si pomivalno tekočino. Vročo vodo nalijte v steklenico z razpršilom in dodajte nekaj detergenta. Na posodo nato preprosto razpršite tekočino, obrišite z gobico za pomivanje in temeljito splaknite pod vročo vodo.

Vrstni red je pomemben!

Če boste pomivanje začeli pri najbolj mastnih kosih posode, se bo maščoba že takoj začela nabirati v vodi z detergentom in bo tako hitreje oslabila njeno čistilno moč. Zato začnite s kozarci, nadaljujte s priborom in krožniki, šele na koncu se spopadite s posodo z najbolj trdovratnimi madeži in ostanki maščobe.

Pametno izberite svoj detergent za pomivanje posode.

Čeprav številni pri izboru detergenta za pomivanje posode še vedno gledajo izključno na ceno, se tovrstni detergenti pogosto ne izkažejo iz vidika moči pomivanja in jih zato pri posameznem pomivanju porabimo veliko več. Že ena kapljica detergenta Jar s koncentrirano formulo ActiveSuds pa očisti tudi do 50 odstotkov več posode kot običajni detergent, kar ustvari boljše razmerje med kakovostjo in ceno.

Se tudi vam zdi, da plastika deluje kot magnet za maščobo?

Na plastičnih krožnikih, priboru in posodah za shranjevanje hrane pogosto tudi po pomivanju ostane mastna obloga, ki marsikomu para živce. Detergent Jar z neverjetno močjo odstranjevanja maščobe hitro opravi tudi z maščobo na plastični površini in povrne čist sijaj že pri prvem pomivanju.

Raje pomivate v pomivalnem stroju? Jarova kapljica ima tudi nekaj nasvetov za vas! S posode temeljito postrgajte ostanke hrane. Tako boste olajšali pomivanje, obenem pa vam bo pomivalni stroj hvaležen, saj se ostanki hrane ne bodo ujeli v vodne reže ali filter. Pomahajte v slovo predhodnemu splakovanju! Ob uporabi ustreznega sredstva za pomivanje posode vam te pred nalaganjem v pomivalni stroj ni treba grobo ročno pomiti. Ste v dvomih? Po bogati pojedini z žara umazano posodo in krožnike naložite v pomivalni stroj in dodajte kapsulo detergenta Jar Platinum. Inovativna tehnologija kapsul za strojno pomivanje posode Jar aktivira moč vode in ustvari optimalne pogoje za odstranitev ostankov hrane, saj pospeši, da se ostanki hrane navlažijo in hitreje razpadejo. Posodo pravilno naložite v stroj. Še posebej pri bolj umazani posodi pazite, da ne bo pretesno naložena, saj bo le tako lahko sredstvo za pomivanje učinkovito doseglo prav vsak kotiček in že ob prvem pomivanju temeljito opravilo tudi z najbolj trdovratnimi madeži.