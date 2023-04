Vzmetnica v moderni izvedbi BoxSpring postelje

Oglasno sporočilo

Vzmetnice, ki so prilagojene posamezniku, lahko nudijo prvovrstno udobje. Danes pa je pomemben tudi videz same postelje. Smernice v spalni industriji že nekaj let postavljajo BoxSpring postelje.

Foto: Maremico d.o.o.

Vzmetnica nudi prvovrstno udobje, vendar le, če je kakovostna in prilagojena posamezniku. Za popolno opremo spalnice pa poskrbi posteljno ogrodje, ki je lahko leseno, oblazinjeno ali pa ga, če sledimo minimalizmu, sploh ni. Danes najbolj moderne so oblazinjene BoxSpring postelje – slovenska BoxSpring postelja iz Spalnega centra Maremico je postelja z vzmetnico Leticia. Vzmetnica Leticia je všita v posteljo BoxSpring, skupaj pa sestavljata celoto.

Kakovost, udobje in dovršen dizajn – 3 v 1

Vse to v enem je danes pri nakupu vzmetnice in postelje težko najti. V Spalnem centru Maremico pa se vsaki izdelavi vzmetnice in BoxSpring postelje prav posebej posvetijo in poskrbijo, da vsak naročnik dobi svojo sanjsko posteljo, ki zadovolji njegove želje, potrebe in spalne navade. Vzmetnic in BoxSpring postelj namreč ne izdelujejo na zalogo, ampak vedno po naročilu. Naročniki imajo tako možnost izbrati vse detajle glede vzmetnice in postelje – udobje, višino, material, barvo oblazinjenja, vzglavno stranico ...

Foto: Maremico d.o.o.

Oblazinjena postelja BoxSpring

Postelja BoxSpring, ročno izdelana na slovenskih tleh, omogoča, da vaša sanjska postelja predstavlja unikat. Z bogato izbiro barv in materialov (tekstilno usnje, tkanina, žametni pliš), izborom različnih dizajnov vzglavnih stranic ter višino po izbiri je vaša BoxSpring postelja zares le vaša. Oblazinjena postelja BoxSpring predstavlja ogrodje postelje (posteljni podstavek z vzglavno stranico) in poskrbi za dizajn postelje. Medtem ko je vzmetnica Leticia v posteljno ogrodje BoxSpring všita in vam zagotavlja kakovostne in prespane noči.

"Pri spancu ne delam kompromisov, zato sem partnerju rekla, da mora najina nova postelja biti res vrhunska. Želela sem imeti kraljevski videz postelje v usnju, ki je tudi praktičen za vzdrževanje. Pomembno mi je tudi, da se zjutraj zbudim naspana, spočita in da me nič ne boli. Ob nakupu BoxSpring postelje sem bila še toliko bolj vesela, saj vem, da je postelja v celoti narejena v Sloveniji. Ker posteljo z leti lahko obnovim, vem, da bom na dolgi rok veliko prihranila in vedno dobro spala." Sara Rutar, zmagovalka kuharske oddaje in podjetnica

Doba serijske izdelave vzmetnice je mimo

Vsaj v Spalnem centru Maremico je tako. Ekipa Maremico je mnenja, da ena vzmetnica preprosto ne more ustrezati vsem posameznikom. V ta namen za izdelavo personalizirane vzmetnice uporabljajo posebno meritev SmartBed. To je meritev v obliki postelje, na katero se stranka v njihovem salonu uleže, medtem ko "pametna postelja" izvaja meritev odtisa njenega telesa. Na ta način lahko ekipa proizvodnega sektorja Maremico naredi ležišče, ki bo na vseh predelih vzmetnice ravno prav udobno za posameznika. Po želji naročnika izdelajo trdo vzmetnico ali mehko vzmetnico. Vsako ležišče vedno izdelajo s snemljivo prevleko, ki jo lahko perete.

Foto: Maremico d.o.o.

Zakaj so nekatere vzmetnice bolj kakovostne?

Kakovostne vzmetnice so sestavljene iz prvovrstnih materialov, ki nudijo vrhunsko zračnost in prileganje ter s tem vrhunsko udobje. Vsak posameznik bi moral imeti privilegij, da se naspi na kakovostnem ležišču, na katerem preživi kar eno tretjino dneva. S tem se lahko izogne bolečinam v hrbtenici, ramenih in vratu ter jutranji zategnjenosti.

Vse pogostejše so tudi alergije na prah in pršice – za alergike je izredno pomembno, da izberejo zračno ležišče, v katerem se pršice težje zbirajo. Za to je najbolj priporočljiva žepkasta vzmetnica, narejena iz žepkastih vzmeti, ki omogočajo prost pretok zraka po celotni površini vzmetnice.

Nič manj kakovostne niso vzmetnice iz pene, pri katerih pa je potrebna pazljivost pri izbiri, iz kakšne vrste pene so. Čeprav je spominska pena izredno prilagodljiva, po drugi strani ne nudi zračnosti – hišne pršice in spominska pena gredo tako z roko v roki. Po drugi strani je med materiali ležišč izredno priljubljen lateks, ki je ob nakupu tako prilagodljiv kot zračen, vendar pa se čez čas na njem ustvari povrhnjica, ki onemogoči prehajanje zraka. Kakšen penasti material torej izbrati pri nakupu vzmetnice? Za peno z doslej najboljšimi karakteristikami se je izkazala hladno valjana pena, ki zagotavlja dolgoletno prilagodljivost in zračnost vzmetnice. Za ležišče iz pene ekipa Spalnega centra Maremico uporablja prav to.

Foto: Maremico d.o.o.

V dobi okoljskih sprememb je pomembna trajnost izdelkov

Tega se podjetje Maremico močno zaveda in ne sedi križem rok. Vsa njihova ležišča in BoxSpring postelje so sestavljeni iz več delov, katerih namen je, da čez nekaj let posamezen del lahko preprosto zamenjate ali ga obnovite. Spodbujajo k temu, da vzmetnic in posteljnega ogrodja nikoli ne zavržete v celoti. Na ta način kot družba skrbimo za manj odpadkov in bolj trajnostne izdelke. V praksi je to videti tako, da v primeru, če opažate dotrajanost prevleke, v Maremicu zamenjate le ta del. Enako je tudi, če je dotrajano zgolj jedro ležišča. Včasih si zaželimo svoje prostore obarvati z drugačnimi odtenki – v tem primeru je mogoče tudi zgolj pretapiciranje BoxSpring postelje. Postelja je tako vedno kot nova, a z mislijo na okolje.

Foto: Maremico d.o.o.

Si želite strokovnega svetovanja ali hitrega nakupa prek spleta?

Danes lahko prek spleta naročimo prav vse. Tudi vzmetnice in BoxSpring postelje. Svetovalke za spanje v salonu Spalnega centra Maremico vas na Šlandrovi 4 v Ljubljani z veseljem sprejmejo za strokovni posvet in preizkus ležišč. Vedo pa, da je nakup prek spleta preprosto enostavnejši, zato vam v spletni trgovini www.maremico.si omogočajo tako nakup kompleta BoxSpring postelje z vzmetnico kot nakup same vzmetnice brez posteljnega okvirja.

Pred nakupom pa vam lahko pošljejo tudi brezplačen katalog Maremico.

