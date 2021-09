Vaš glasbeni okus je več kot le pesmi, ki jih radi poslušate

Ste se kdaj vprašali, ali vas ljudje ocenjujejo glede na vaš najljubši glasbeni žanr? Ko gre za spoznavanje novih ljudi, je vsakič znova zanimivo videti, kako nas poslušanje iste glasbe hitro poveže in kako hitro najdemo temo za pogovor. Glasba je od nekdaj del naših kultur, pravzaprav našega vsakdana. In ne pozabimo: čeprav ne poslušamo istega žanra, nas glasba naj ne bi delila, pač pa združevala. Tokrat nas združuje za mömaxovih devet let .

Devet let v raznolikosti trendov opremljanja doma je dovolj dober razlog za praznovanje. Devet let poosebljanja doma po ugodni ceni, a s celostnimi trendovskimi bivanjskimi idejami in izjemno predstavitvijo prostorskih rešitev, originalnostjo in najboljšimi storitvami.

Foto: Shutterstock

Praznujte z mömaxom v udobju svojega doma in z glasbo po vašem okusu Tokrat so v mömaxu združili moči s štirimi slovenskimi vplivneži, ki so na glasbeni platformi Spotify sestavil svojo playlisto, na kateri je 15 skladb. Za dodatne skladbe, ki bi spadale na playlisto, pa so poprosili svoje sledilce. Ti se odzivajo v velikem številu, kar Gregorju, Melani, Lari in Alenu predstavlja sladke skrbi, saj bo vsak po svojem okusu izbral le pet predlaganih skladb. Pomagajte jim in osvojite mömaxov bon za 40 evrov.

Gregor Čeglaj stavi na romantiko

Ko je Gregor doma, najbolj uživa v spalnici, ki jo je opremil v romantičnem stilu. Glavni element je velika in udobna postelja boxspring, ki se prepleta z nežnimi sivimi in belimi odtenki, kar pripomore k bolj sproščujočemu spancu.

Ne glede na to, ali ste samski ali v dolgoletni zvezi, si vsak večer privoščite kakovosten spanec. Spalnico lahko z nekaj preprostimi elementi in dodatki zlahka spremenite v romantični raj, v katerega se vsak dan radi vrnete. Spalnico z romantičnim pridihom lepo popestrijo nežni odtenki in naravni materiali. Za ljubke dodatke pa uporabite cvetlične detajle ali t. i. vintage dodatke, kot so mehke okrasne blazine ali pisane preproge. Takšna spalnica deluje nadvse optimistično, zato se boste zlahka zaljubili v njo.

Kot nepoboljšljiv romantik je Gregor sestavil seznam 15 najbolj romantičnih sklad. Preverite, mogoče manjka ravno vaša najljubša ljubezenska skladba. Sodelujte in se potegujte za mömaxov bon v vrednosti 40 evrov.

Melani Mekicar je za naravno

Melani se doma rada sprošča v svoji dnevni sobi, opremljeni v naravnem stilu. Če imate tudi vi v svojem domu radi naravne tone in materiale, preverite mömaxovo ponudbo, kjer boste našli širok nabor opreme in dodatkov, ki se ujemajo s prav vsako dnevno sobo – od sedežnih garnitur v naravnih tonih, tekstilnih dodatkov v toplih jesenskih barvah, pletenih košar za shranjevanje različnih stvari, čudovitih preprog pa vse do TV-regalov, omaric in klubskih mizic v videzu lesa, ki bodo dnevni sobi dodali pridih domačnosti in topline. Zlahka pa se dopolnijo z modernimi elektronskimi elementi, ki jih dandanes ne manjka v naših domovih.

Vas zanima, kako se njen okus odraža v glasbi? Preverite njen glasbeni seznam, ki je obvezen element vsake njene zabave, in dodajte svojo najljubšo. Potegujte se za mömaxov bon v vrednosti 40 evrov.

Lara K. Nastran je moderna v vseh pogledih

Lara uživa v svoji moderno opremljeni kuhinji. Všeč ji je minimalizem v kuhinji - umirjeni elementi z ravnimi linijami, ki so predvsem funkcionalne. Tovrstno kuhinjo zlahka kombinirate s steklom ali kovino in s čim manj, ali raje nič, dodatki. Z modernimi kuhinjami se ujemajo enobarvne površine v svetlih ali temnih tonih, predali neklasičnih velikosti in izvirni mehanizmi odpiranja. Z osupljivo osvetlitvijo pa v ta pomemben prostor svojega doma prinesete del elegance.

Lara je moderna tudi pri izbiri najljubše glasbe. Če ste ljubitelji popa, ji pomagajte najti še pet skladb , da bo seznam popoln, in se potegujte se za mömaxov bon v vrednosti 40 evrov.

Alena Podlesnika pritegnejo barve, ki pustijo unikaten pečat

Rad sledi trendom in bi, če bi finance dovoljevale, svoj dom prenovil vsako leto. Trendovsko opremljen dom je poln praktičnih elementov, ki zagotavljajo dovolj prostora za shranjevanje. Takšen dom zagotovo pritegne poglede zaradi barv, modernih vzorcev ali posebnih dekorativnih elementov.

Kot goreči ljubitelj glasbe je sestavil seznam kar 20 skladb. Zdaj pa potrebuje vašo pomoč, da mu pomagate najti še pet takih, da bo njegov glasbeni seznam popoln. Predlagajte svojo in se potegujte za mömaxov bon v vrednosti 40 evrov.

Kakšen stil opremljanja doma pa je vam najbolj blizu?

Vedno bolj narašča pomen trajnostnih materialov. Kombinirate jih lahko z elegantnimi modernimi elementi ali pa z rustikalnimi dodatki, ki bodo prostoru vdihnili romantičnost. V mömaxu že vsa leta sledijo trendom in ponujajo opremo in dodatke najrazličnejših slogov, zato se za vsakega najde tisto po njegovem okusu. Njihovi izkušeni svetovalci sledijo razvoju na področju opremljanja doma in vam bodo pri celotnem procesu pomagali s strokovnim znanjem in izkušnjami. Obiščite najbližjo prodajalno mömax ali spletno stran www.moemax.si in si oglejte različne stile in serije pohištva za vsak okus. Vaš dom bo s sodobnim pohištvom in dodatki ponovno zasijal.