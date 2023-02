Tudi vi razmišljate o nakupu toplotne črpalke?

Oglasno sporočilo

Veliko investitorjev se sprašuje, katero vrsto ogrevanja izbrati za dom ali poslovni objekt, da bo cenovno ugodno, za uporabnike udobno in da bo energent v prihodnjih letih na voljo in ne bo podvržen velikim cenovnim nihanjem. Če dobro premislimo, je ogrevanje prostorov in sanitarne vode s toplotnimi črpalkami zrak-voda, ki jih poganja elektrika, precej logična izbira. Predstavljajo namreč cenovno dostopen in sodoben ogrevalni sistem za novogradnje in adaptacije za zasebne domove in poslovne prostore. Če ob tem investirate tudi v lastno sončno elektrarno, lahko trdimo, da gre za enega najcenejših načinov ogrevanja, ki uporablja "lastni" obnovljivi vir energije, celoten sistem pa ne povzroča negativnih izpustov v okolje.

Foto: Ecetera d.o.o.

Toplotna črpalka zrak-voda je precej učinkovit toplotni stroj, ki s pomočjo električne energije dvigne temperaturo zraka na višjo temperaturo in jo odda ogrevalnemu sistemu za ogrevanje prostorov in segreva sanitarno vodo. Pri tem v povprečju porabi en del električne energije za "proizvodnjo" skupno štirih delov toplote.

Izbiramo lahko med nizkotemperaturnimi toplotnimi črpalkami, ki so namenjene predvsem za primere ogrevanje prek talnega ali stenskega gretja, in visokotemperaturnimi toplotnimi črpalkami, ki jih lahko povežemo tudi na obstoječe radiatorje ali pa radiatorje kombiniramo s talnim gretjem.

Foto: Ecetera d.o.o.

Pred vgradnjo toplotne črpalke v obstoječe objekte svetujemo predhodno izvedbo energetske sanacije stavb. Na ta način boste privarčevali že pri nakupu toplotne črpalke, saj boste lahko zaradi boljših toplotnih karakteristik objekta (manjših izgub toplote) izbrali takšno z nižjo nazivno močjo ogrevanja. Nižji bodo posledično tudi stroški obratovanja toplotne črpalke, saj bo poraba električne energije za "manj močno" toplotno črpalko in ob manjših toplotnih izgubah objekta tudi ustrezno nižja. In ti prihranki se bodo seštevali vsaj 20 let, kolikor bo optimalno delovala toplotna črpalka.

Ugotovili smo torej, da trenutno in tudi dolgoročno najcenejše ogrevalne sisteme predstavljajo prav toplotne črpalke. Najdražji so sistemi ogrevanja na kurilno olje, utekočinjen naftni plin in neposredno električno ogrevanje, kot so električne peči, električno talno gretje, IR-paneli ... Boljše toplotne črpalke zrak-voda pridobijo približno 80 odstotkov vse potrebne energije za ogrevanje iz obnovljivega vira toplote okoliškega zraka, preostalih 20 odstotkov pa predstavlja električna energija. Samo za primerjavo – pri električnem talnem gretju ali ogrevanju z IR-paneli dobimo za eno enoto vložene električne samo eno enoto toplotne energije. Sodobne toplotne črpalke, kot so na primer japonske Fujistu Waterstage, pa delujejo z odlično "dodano vrednostjo" do zunanje temperature vse do minus 25 stopinj Celzija.

Fujitsu je pionir na področju toplotnih črpalk

Toplotne črpalke Fujitsu Waterstage s serijsko vgrajenim naprednim Siemensovim krmilnikom trenutno predstavljajo eno najboljših izbir na našem trgu. Japonsko podjetje Fujitsu je pionir na področju toplotnih črpalk in ponuja res veliko modelov za različna pričakovanja investitorjev. Njihove toplotne črpalke zrak-voda serije Waterstage, ki obsega več kot 30 različnih modelov in kombinacij zunanje in notranje naprave, veljajo za ene najbolj kakovostnih in robustnih izdelkov na trgu. Obstajajo v nizkotemperaturni in visokotemperaturni izvedbi. Danes jih srečujemo tako pri novogradnjah s sodobnim ploskovnim načinom ogrevanja, kot je talno, stensko ali stropno ogrevanje, kot tudi pri hišah, ki so doživele večjo ali manjšo arhitekturno in energetsko prenovo in se ogrevajo prek obstoječih radiatorjev ali v kombinaciji z radiatorji in talnim gretjem. Da poskrbijo tudi za vedno dovolj veliko zalogo tople sanitarne vode, nam niti ni treba poudarjati.

Foto: Ecetera d.o.o.

Talno gretje je eden najbolj udobnih in temperaturno ugodnih načinov ogrevanja. Zaradi velike grelne površine se za razliko od točkovnih grelnih teles (radiatorji, klimatske naprave ...) temperatura v prostoru enakomerno porazdeli s pomočjo sevalne toplote. Ogrevalni občutek je podoben, kot da nas ogrevajo sončni žarki ali IR-paneli. Zaupali vam bomo še namig za dodatno varčevanje z električno energijo. Enak občutek toplotnega ugodja zaradi velike površine prenosa (sevalne) toplote, kot je na primer pri radiatorskem ogrevanju zraka na 22 stopinj Celzija, dosežemo že, če termostat nastavimo na 19 stopinj Celzija. Vsaka stopinja manj predstavlja kar šestodstotni prihranek pri stroških vložene energije. Najcenejša je torej energija, ki je ne porabimo. Naj samo še enkrat spomnimo na varčevalni učinek toplotnih črpalk Fujitsu, ki eni enoti vložene električne energije dodajo še od treh do petih enot dodane vrednosti v skupni učinek "proizvodnje" toplote.

Inovacije za večjo učinkovitost in daljšo življenjsko dobo

Inovativnost podjetja Fujitsu je pregovorno že stalnica pri razvoju in izboljšavah njihovih izdelkov. Naj omenimo, da v svoje toplotne črpalke vgrajujejo izjemno učinkovit koaksialni toplotni izmenjevalec ter inovativni dvojni krožni kompresor z linearnim tekočinskim vbrizgavanjem brez neželenega pregrevanja izhodnega plina med fazo kompresije.

Foto: Ecetera d.o.o.

Ko Japonci združijo moči z Nemci

Nemško podjetje Siemens je namreč prispevalo razvoj "pameti" za napredne japonske toplotne črpalke. Saj ne, da japonski inženirji ne bi znali sami razviti česa podobnega. Je bilo pa lažje in cenejše (tudi za kupce toplotnih črpalk) uporabiti že razvito in preverjeno ter ničkolikokrat dokazano nemško tehnologijo in jo prilagoditi za uspešno komunikacijo in krmiljenje naprednih komponent toplotnih črpalk Fujitsu. Krmili lahko do dva neodvisna ogrevalna kroga (dvakrat talno, talno + radiatorji), krmili ogrevanje bazena ter dodaten vir ogrevanja, kot je na primer dodaten kamin na lesno biomaso ali sončne kolektorje.

Foto: Ecetera d.o.o.

Upravljanje nastavitev, navigacija in pregled delovanja prek notranje hidravlične enote je rešeno preprosto in intuitivno. Vmesnik sestavljajo en velik LCD-zaslon in velik vrtljiv ter nekaj pomožnih gumbov. Vmesnik lahko povežemo brezžično z dodatnimi žičnimi in brezžičnimi upravljalniki in termostati ali pa s sistemi, ki omogočajo oddaljen nadzor in upravljanje prek računalnika ali telefona iz kateregakoli konca sveta.

Na kratko o prednostih toplotnih črpalk Fujistu Waterstage Vgrajene inovativne rešitve za višjo učinkovitost, daljšo življenjsko dobo in zanesljivost delovanja.

Zanesljiv proizvajalec z večdesetletnimi izkušnjami pri razvoju toplotnih črpalk.

Do 80 % nižji stroški ogrevanja v primerjavi z ogrevanjem na kurilno olje.

Tiha zunanja kompaktna enota, ki ne jezi sosedov.

Toplotne črpalke so prilagojene našemu podnebju.

Zelo nizki obratovalni in vzdrževalni stroški.

Čist in do okolja prijazen sistem, tudi s hladilnim medijem R32.

Možnost poletnega ohlajanja prostorov.

Vgrajena napredna Siemensova regulacija.

Možnost upravljanja na daljavo prek telefona ali računalnika.

Kompaktne zunanje in notranje enote z integriranim ali ločenim zalogovnikom za sanitarno toplo vodo.

Notranja enota s 190-litrskim zalogovnikom je visoka le 180 cm.

5-letna garancija z doplačilom z vključenima dvema rednima servisoma.

Vedno vedo, kaj se dogaja v objektu in zunaj njega, zato se ustrezno odzovejo

Toplotne črpalke Fujistu razmere v objektu in zunaj njega spremljajo z vrsto senzorjev. Eden od senzorjev spremlja zunanjo temperaturo ter samodejno nadzira in prilagaja temperaturo vode in krivuljo gretja glede na nastavitev želene sobne temperature. Glede na zunanje temperature lahko sistem samodejno preklaplja med ogrevanjem in hlajenjem prostorov in s tem omogoča komfortno temperaturo v vseh letnih časih. Cirkulacija vode in kompresor se samodejno prilagajata delovanju pri nizki zunanji temperaturi in se s tem izogneta zamrzovanju vode.

Naprednemu krmilniku lahko zaupamo tudi neodvisen nadzor nad več ogrevalnimi krogi. To je pogosta situacija, kadar imamo v istem objektu mešani visokotemperaturni sistem (radiatorji) in talno gretje (hlajenje).

Foto: Ecetera d.o.o.

Glede na okolico namestitve lahko zunanja enota deluje tudi v nizkošumnem načinu (pri seriji High Power), s čimer poskrbimo za dobre odnose z bližnjimi sosedi, ki imajo spalne prostore blizu zunanje enote toplotne črpalke.

Ob izredno mrzlih dnevih in nočeh toplotna črpalka na pomoč za višjo odzivnost pri ogrevanju prostorov "pokliče" tudi vgrajen pomožni električni grelec. Aktivira ga le, če je to zares potrebno oziroma v izrednih razmerah, kot so napake v delovanju naprave. Tako se nikoli ne bo zgodilo, da bi ostali brez tople vode in v mrzlih prostorih.

Opozoriti velja še na eno pomembno varčevalno posebnost toplotnih črpalk Fujistu Waterstage. Funkcija za prihranek električne energije "peak cut" omogoča štiristopenjsko nastavitev največje porabe elektrike, s čimer lahko uspešno nadziramo stroške porabljene električne energije za ogrevanje.

Za vsak položaj na terenu ima Fujitsu že pripravljeno rešitev za ogrevanje

Fujitsu ponuja 30 različnih kombinacij toplotnih črpalk zrak-voda Waterstage v treh različnih serijah. Vse serije so dobavljive tudi v notranji kompaktni izvedbi z vgrajenim 190-litrskim hranilnikom za sanitarno toplo vodo. Serija Comfort moči od pet do deset kilovatov, ki uporablja hladilni medij R32 s 67 odstotkov manjšim potencialom globalnega segrevanja v primerjavi s plinom z oznako R410A, je namenjena hišam z dobro in odlično toplotno izolacijo, grajenim v pasivnem oziroma skoraj ničenergijskem standardu. Ta serija se pohvali z eno najvišjih grelnih števil COP/SCOP na trgu (do 4,74 pri režimu A7/W35 in do 3,39 pri režimu A2/35W) in energijsko učinkovitostjo A+++. Pomembno je vedeti, da te toplotne črpalke učinkovito segrejejo vodo do 55 stopinj Celzija pri zunanji temperaturi –10 stopinj Celzija brez pomoči električnega grelca.

Foto: Ecetera d.o.o.

Seriji visokotemperaturnih toplotnih črpalk High Power moči od 11 do 16 kilovatov in Super High Power moči od 15 do 17 kilovatov segrejeta vodo do 60 stopinj Celzija brez pomoči električnega grelca tudi pri zunanji temperaturi –20 stopinj pod ničlo, učinkovito pa delujeta vse do –25 stopinj Celzija. Pri še nižjih zunanjih temperaturah, ki jih sicer v Sloveniji skoraj ne poznamo, na pomoč priskoči vgrajen električni grelec. Obe omenjeni seriji toplotnih črpalk sta zato namenjeni tudi ogrevanju v starejših objektih z vgrajenimi radiatorji in v saniranih objektih, kjer del nalog ogrevanja prostorov prevzema ploskovno talno, stensko ali stropno ogrevanje, drugi del pa točkovno gretje z radiatorji, konvektorji ...

Foto: Ecetera d.o.o.

Vse omenjene serije omogočajo vklop reverzibilnega cikla, ki je v vročih poletnih dneh in večerih namenjen ohlajanju prostorov. Prav tako omogočajo krmiljenje ločenih ogrevalnih krogov, priklop dodatnega klasičnega vira ogrevanja (plin, olje, peleti, sončni kolektorji ...) s samodejnim preklapljanjem in učinkovitim krmiljenjem ter možnostjo razširitve sistema, tudi za ogrevanje bazenske vode.

Garancija kakovosti z vključenim rednim servisiranjem

Fujitsu za svoje toplotne črpalke ponuja triletno tovarniško garancijo. Ob doplačilu jo lahko vsak investitor podaljša na pet let. V doplačilo pa sta že všteta redna servisa v drugem in četrtem letu delovanja naprave. Življenjsko dobo toplotnim črpalkam lahko z rednim servisiranjem podaljšamo krepko čez 20 let.

Fujitsu toplotne črpalke se ponašajo z možnostjo aktivnega člena v t. i. pametnih električnih omrežjih (SG-REady), za njihovo kakovost so prejeli certifikate EHPA Quality in KEYMARK.

Zastopnik za toplotne črpalke Fujitsu v Sloveniji je ljubljansko podjetje Dines (www.dines.si) z izkušeno ekipo svetovalcev, monterjev in vzdrževalcev. Na tej povezavi si lahko ogledate celotno linijo toplotnih črpalk Fujitsu.

