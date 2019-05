To je klimatska naprava te sezone

Oglasno sporočilo

Klimatske naprave, tudi tiste iz nižjega cenovnega razreda, so vse bolj izpopolnjene. Večina jih ima lep dizajn, delujejo zanesljivo, večina tudi dovolj dolgo, da upravičijo ceno nakupa. Številne že imajo vgrajen programator delovanja z možnostjo nastavitve različnih režimov temperature ob določenih urah tekom dneva, nekatere omogočajo nastavitve časovnih programov delovanja tudi različno za vsak dan v tednu.

Tudi nastavitve in nihanje loput za usmerjanje zračnega toka v vseh smereh (pokončno in vodoravno) niso več posebnost, prej pravilo.

Zato morajo vodilni proizvajalci svoje mišice pokazati drugje. Na področju tehnologij, kjer jim šibkejši počasneje sledijo. Tako nekateri proizvajalci pri oblikovanju uporabljajo dognanja letalske tehnike, elektronska vezja dodatno zaščitijo pred vlago, iščejo najbolj napredne načine čiščenja zraka, ki se pretaka skozi klimatsko napravo, in tehnologije za periodično avtomatično razkuževanje notranjosti klimatske naprave, kjer so ob prisotnosti vlage in ugodnih temperatur pogoji za razmnoževanje klic sicer idealni.

Najbolj pa se vodilni proizvajalci klimatskih naprav ob vse večjem zavedanju okoljskih težav, predvsem omejenosti virov energije, trudijo iz vsake enote porabljene električne energije iztisniti čim več koristne energije za ogrevanje in hlajenje prostorov. Tako najboljši že dosegajo sezonske izkoristke SEER več kot 10, celo 10,5, kar je bilo še pred nekaj leti nepredstavljivo. SEER 10 in več pomeni, da iz ene enote električne energije, ki jo klimatska naprava porabi za delovanje, pridobimo več kot 10 enot energije za npr. hlajenje naših bivalnih prostorov.

Zato ni vseeno, katero klimatsko napravo ob nakupu izberemo. Če se odločimo za slabšo, bomo prihranek pri nakupu plačevali skozi večjo porabo električne energije. In to leta in leta.

Naročnik oglasne vsebine je MINERGIA D.O.O.