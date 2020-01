Tihi ubijalec: suh zrak. Kako se ga znebiti?

Oglasno sporočilo

V zraku se že čuti pomlad, a meglena jutra in mrzli večeri so še vedno tukaj. Vsekakor se najboljše počutimo v ogrevanih prostorih, kjer nas ne zebe in kjer lahko rokavice vsaj za kratek čas odložimo na stran. Res je, da nam je ob toplem radiatorju najbolj prijetno, dejstvo pa je, da ogrevanje izsuši zrak , kar lahko precej hitro negativno vpliva na naše zdravje.

Najpogostejše težave, ki jih povzroča suh zrak?

- Izsuši našo kožo, ki tako začne izgubljati lastno vlago, postane srbeča in izsušena.

- Draži oči, ki postanejo bolj občutljive in srbeče ter se pretirano solzijo.

- Iritira sluznico dihal, kar prinese suh kašelj in oteženo dihanje.

Da bi preprečili tegobe, povezane s suhim zrakom, moramo zrak v ogrevanem prostoru nujno vlažiti. To lahko storimo z vlažilcem zraka AriaSana, ki poskrbi za več vlage v zraku in tako zrak prijetno osveži. Povečana vlaga v prostoru zavira bakterijske okužbe ter varuje zdravje.

Vlažen zrak še posebej dobro dene alergikom, saj je suh zrak velikokrat povzročitelj alergij. Pri Svetovni zdravstveni organizaciji (World Health Organization) so naredili raziskavo in ugotovili, da po svetu 40 % najstnikov in otrok trpi za alergijami, od 25 do 30 % pa je astmatikov, zato so lahko vlažilci zraka še posebej idealni za družine.

Vlažilec AriaSana ni samo ključnega pomena za našo dobrobit, ampak se tudi čudovito poda v vsak prostor in služi kot dekoracija. Otroci so nad njim še posebej navdušeni tudi zato, ker zagotavlja pravi svetlobni spektakel, saj nudi 7 barvnih osvetlitev.

Prednosti vlažnega zraka:

- prostor osveži in razkuži

- pomaga pri zaviranju bakterijskih okužb

- pripomore pri ohranjanju navlažene kože in sluznice

- prispeva k sprostitvi dihalnih poti

O vlažilcu AriaSana:

- deluje tiho in nemoteče

- popeljal vas bo v trdno in nemoteno spanje

- izjemno preprost za uporabo

- ima tri časovne nastavitve

Še nekaj dejstev:

- Onesnaženje zraka v zaprtih prostorih bolj vpliva na otroke kot na odrasle, zato ker zaradi nižje telesne teže vdihnejo kar 50% več zraka na prebivalca. (vir: brandongaille.com)

- Vlažilec zraka lahko kontrolira izpostavljenost alergenom, cigaretnemu dimu in podobnim onesnaževalcem zraka in tako prepreči 65 % primerov astme/leto pri šolskih otrocih. (vir: brandongaille.com)

- Vlažilec zraka zmanjša do 60 % dihalnih težav. (vir: brandongaille.com)

Na Študentski trgovini smo posebej za vas pripravili posebno kodo SIOL15, ki vam prinese dodatni 15% popust. Vpišete jo na blagajni ob koncu nakupa.

Zagotovite si obilo zdravja in dobrega počutja ter pohitite z nakupom - zaloga je omejena.

Ne odlašajte: naročite jo lahko na spletni trgovini studentska-trgovina.si ali na telefonski številki 040 325 185.

Študentska trgovina je raj za vsakogar. Mladi in stari, študentje in zaposleni, otroci in starši - vsi najdejo kaj zase. Na spletni strani studentska-trgovina.si lahko brskate med izjemnim naborom: na voljo so čudovita darila, vsi pripomočki za najboljšo zabavo, oprema za dom, edinstveni modni dodatki, vse za šport in kvalitetni pripomočki za lepoto in zdravje. Zagotavljamo hitro dostavo, varen nakup, enostavna možnost vračila in garancijo na 100% zadovoljstvo. Pestra ponudba kakovostnih in inovativnih izdelkov čaka na vas!

Naročnik oglasnega sporočila je Študentska trgovina.