Spomladanski trendi v notranjem oblikovanju

Če vas zanima, kakšni so trenutni oblikovalski trendi pri opremljanju doma, si preberite kratke nasvete, ki jih je z nami delila strokovnjakinja Irena Brecelj, arhitektka za notranje oblikovanje in opremo.

Foto: Thinkstock

"Pri oblikovanju notranjih prostorov in pohištva prevladuje trend 'retro' dizajna iz petdesetih in šestdesetih let, tudi barve sledijo temu. Monokromni interierji postajajo pisani, veliko je kombinacij različnih vzorcev, močen poudarek je tudi na teksturah. Minimalizem se iz oblikovanja počasi umika. Vse več je tudi poudarka na recikliranju ter uporabi trajnostnih materialov in materialov, prijaznih do okolja," je pojasnila Irena Brecelj, arhitektka iz interiernega studia Loft.

Foto: Thinkstock

Pri urejanju življenjskega prostora ne gre samo za uporabo trendovskih in estetskih materialov, temveč tudi za izkoriščanje tistih, ki jih je mogoče večkrat uporabiti in celo reciklirati. Ne gre samo za lepotne popravke, ampak tudi za odgovornost do okolja, v katerem živimo.

V ospredje je postavljena simbioza protislovij – prizadevanje za umetniško, luksuzno in elegantno izražanje kot tudi moralna zavezanost k varovanju zdravega okolja.

Letošnji trendi so v znamenju mešanice visoke umetniške skladnosti v interakciji z naravo.

Dinamičnost sodobnega načina življenja vedno znova spodbuja iskanje novih alternativnih načinov oblikovanja življenjskih prostorov, ki navdihujejo prožnost in spadajo v okvir modularne zasnove pohištva.

Vse več je "nomadskega življenja" sredi mestne kulture, saj se vedno več ljudi odloča za umik v predmestje ter se obkroža z naravo in zelenjem. Nomadska arhitektura in oblikovanje iščeta prilagodljive življenjske odločitve, gibljivost in dinamiko, praznujeta svobodo izražanja ter kompleksnost življenja in umetniške ustvarjalnosti.

Letošnje leto bo v znamenju ultravijolične

Vsako leto spletna stran Pantone objavi tudi barvo leta. Ta je nekaj, kar zagotavlja strateško usmeritev v svetu trendov in vsakršne vrste oblikovanja. Letos so izbrali ultravijolično, saj simbolizira kompleksnost, nekonvencionalnost in umetniško ustvarjalnost. Globina in njen ton naj bi izražala polna čustva.

Odtenek 18-3838 ultravijolična simbolizira eksperimentiranje in neskladnost, spodbuja posameznike k premikanju lastnih mej ustvarjalnosti, so zapisali na spletni strani. Barvo lahko umestite v svoje prostore z barvnimi stenami oziroma jo uporabite kot odtenek oblazinjenega ali talnega pohištva.

A post shared by PANTONE (@pantone) on Mar 5, 2018 at 7:03am PST

Vložite v nakup postelje in vzmetnice Foto: Thinkstock

Brecljeva pravi, da bi morali pri opremljanju doma največ denarja vložiti v kakovostno posteljo in vzmetnico, saj na njej preživimo v povprečju tretjino dneva, in to prav v času, ko smo najbolj ranljivi.

Postelja je naše zatočišče, mesto miru in za nekatere tudi edini kraj, kjer lahko uživajo v tišini.

Funkcionalnost pred estetiko

Pri opremljanju bi morali biti pozornosti predvsem na namen prostorov. "Na pretočnost prostorov, udobje, razsvetljavo. In ne sledite strogo trendom, dobro se počutimo v prostorih, opremljenih po lastni estetiki," dodaja Brecljeva.

V ospredje postavlja funkcionalnost pred estetiko, saj nas po njenem mnenju prostor, ki ni funkcionalen, naredi nemirne, tudi lepote ne opazimo več.

Najpogostejše napake pri opremljanju domov

Po Ireninem mnenju so naši "prostori velikokrat prenatrpani s pohištvom. Pretogo sledimo trendom, ni potrebno, da so vse okrasne blazine, odeje in kozarci enake barve. Slovenci smo radi v trendu, vendar se težko sprostimo in odločimo za kaj bolj barvitega ali kombinacije različnih slogov. Velikokrat se zapletemo z uporabnostjo vsakega milimetra."

Foto: Thinkstock