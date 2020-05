Sanjska miza: da bo vsak vaš obrok nekaj posebnega

Prefinjeno in do najmanjših detajlov okrašena jedilna miza ni samo paša za oči in popoln model za fotografijo na Instagramu, je tudi pravi predpogoj za še prijetnejši obed.

Jedilnice so pravo osrčje našega doma, saj se v njih odvijajo najljubši dogodki – od praznovanja praznikov, ritualnih majhnih in hitrih obedov, do vsakdanjih pogovorov in zaupnih besed. Za jedilno mizo se uživajo najboljše domače specialitete, ki nam dajo pogum za najrazličnejše družinske in prijateljske klepete.

Naj zasije v vašem slogu: izberite pravi set krožnikov

Na mizi je vsak detajl pomemben, od prta, prtičkov in do vaze za šopek svežega cvetja. Najpomembnejši dekorativni elementi pa so predvsem krožniki in jedilni pribor. Vsekakor pa je pri tem pomembno, da najdete pravo stilsko ravnovesje. Pomemben je vsak detajl, ki bo pripomogel h končni podobi vašega interierja.

Če stremite k modnim zapovedim, potem predlagamo set krožnikov s cvetličnimi retro potiski, ki se iz časov naših babic ponovno vračajo na naše mize. Ta trend se kaže tudi v sami obliki krožnikov in skodelic, ki v sebi nosijo prav posebno romantično noto.

Zelo priljubljeni so tudi modri in zemeljski odtenki barv in pravokotne oblike – popolna izbira za vse ljubitelje minimalizma.

Niste preveč prepričani, kakšen slog vam je najbolj pisan na kožo? Potem z belo barvo nikakor ne boste zgrešili. To je barva, ki se je ponovno izrinila v ospredje in našim jedilnicam dodaja prav posebno eleganco.

Osnovno namizno garnituro predstavlja set krožnikov, ki se lahko barvno in oblikovno dopolnjujejo z drugo dekoracijo v jedilnici.

Sete krožnikov lahko dopolnjujete tudi s posameznimi krožniki in tako zlahka ustvarjate različne modne kombinacije in vzdušje, ki ga prilagodite kulinarični postrežbi.

Da bo vsak grižljaj zgodba zase, je pomembno, da skrbno izberete tudi jedilni pribor.

Najbolje, da je jedilni pribor v enakem slugu kot set krožnikov.

Če ste se odločili za bolj razkošno romantiko na vaših krožnikih, naj se ta slog nadaljuje tudi v priboru. Vsekakor pa z bolj preprosto oblikovanim priborom ne boste nikoli zgrešili, saj se bo lahko podal prav vsem vašim namiznim dekoracijam.

Ko pride priložnost za malo bolj zahtevne obede in praznične priložnosti, je lepo, da si vzamemo malo več čas za okraševanje mize. Izberite sveže sezonsko cvetje in ga postavite v središče mize. Prava popestritev je tudi izbran namizni prt, ki zadnja leta spet prihaja v veljavo. Posebno trendi učinek pa boste dosegli z manjšimi kvačkanimi dodatki ali prtički iz slame.

Pomembno pa je tudi, da osvojite osnove postavljanja pogrinjka.

Središče pogrinjka je najpogosteje servirna podloga. Nanjo z vsakim hodom postavljamo krožnike, namenjene različnim jedem. Prvi plitvi krožnik nad servirno podlogo je namenjen glavni jedi. Nad njim je postavljen globok krožnik, namenjen juhi oziroma solati. Največkrat se zalomi pri postavitvi pribora. V resnici morate upoštevati samo dve preprosti pravili:

Jedilni pribor, postavljen desno od podloge in jedilnih krožnikov, je namenjen uporabi desne roke, tisti, postavljen levo, pa uporabi leve roke.

Jedilni pribor, uporabljen najprej, je vedno na zunanji strani.

Zaključimo s kozarci, ki jih postavimo desno nad noži. Postavitev se začne na desni z vrstnim redom uporabe. Najprej stoji kozarec za vodo, nato za peneče vino, sledita kozarca za rdeče in belo vino. Po potrebi sledijo kozarci za sladko, desertno vino itd.

