Samo ena! Takoj vseljiva - superhiša Vodice V4.

Oglasno sporočilo

Ravno na pol poti med Ljubljano in Kranjem je podjetje JARIS d.o.o. zgradilo že četrto samostojno pasivno hišo v elitnem spalnem naselju v Vodicah. Naselje zaokrožujejo nove, moderne individualne hiše. Vsa pomembnejša infrastruktura, kot so šola, vrtec, trgovina in avtobusna postaja, je dostopna peš.

Hiša je sodobne arhitekture. fasadne plošče Terracota, streha Preffa in les/alu stavbno pohištvo Internorm zagotavljajo hiši trajnost.

Hiša ima za današnje razmere zares veliko parcelo, kar 619 kvadratnih metrov. Terase so obdelane z belimi terasnimi ploščami. Predinstalacija za letno kuhinjo in električno tendo je že pripravljena.

ALU varnostna vhodna vrata Inotherm se odpirajo s pomočjo prstnega odtisa.

Velik vetrolov ima prostorne garderobne omare in z lahkoto sprejme vse vaše obiskovalce.

Moderne stopnice vitkih linij in v barvni kombinaciji temno/svetlo.

Večji prostor v pritličju po sodobnem konceptu tvori garderobno sobo, spalnico in kopalnico v enem.

Prek kopalnice je dostop do ločenega stranišča in pralnice.

Hiša ima tudi galerijo, kar poudarja občutek zračnosti in svetlosti.

Sodobna kuhinja ima velik otok, na katerem sta pomivalno korito in kuhališče. Del kuhinjskega otoka je izveden kot točilni pult z dvema barskima stoloma.

V hiši je vgrajena vsa sodobna tehnika - toplotna črpalka Daikin s talnim gretjem, prezračevanje z rekuperacijo Paul, žaluzije z upravljanjem na tipko, vgrajena so vsa LED-svetila, zunanja svetila se prižigajo samodejno.

Hiša je dokončana na ključ in takoj vseljiva. Več informacij najdete na www.moj-novi-dom.si. Dan odprtih vrat bo v četrtek, 17. 10. 2019, od 15. do 18. ure. Za voden ogled se prijavite na: hise@jaris.si.

Naročnik oglasnega sporočila je Jaris.