Revolucija sesanja: Sesalnik Samsung Bespoke Jet™ AI

Samsung Bespoke Jet™ AI je vrhunski brezžični pokončni sesalnik z neverjetno sesalno močjo do 280 vatov, samopraznilno čistilno postajo vse v enem in funkcijami umetne inteligence (AI). Ta revolucionarni sesalnik je že na voljo tudi v Sloveniji in v gospodinjstva prinaša povsem novo izkušnjo sesanja. Sesalnik se poleg izjemne moči ponaša s čudovito elegantno obliko in satenasto črno barvo. To je sesalnik, ki ga ne boste skrivali pred očmi gostov, pač pa ga ponosno razstavili v enem od bivalnih prostorov.

Foto: Samsung

Ohranjanje čistoče in urejenosti doma je za marsikoga prednostna naloga, a v današnjem hitrem tempu življenja potrebujemo pametne rešitve, ki se lahko prilagodijo našemu nenehno spreminjajočemu se življenjskemu slogu. S sesalnikom Bespoke Jet™ AI je Samsung dvignil čiščenje doma na povsem novo raven in se osredotočil na zagotavljanje izjemnih prednosti uporabnikom, ki jim olajšajo življenje.

Zakaj izstopa sesalnik Bespoke Jet™ AI?

Ena od izstopajočih lastnosti sesalnika Bespoke Jet™ AI je njegov izjemno zmogljiv motor HexaJet. Ta izjemno lahek motor, ki tehta le 150 gramov, omogoča čiščenje brez napora in okretnost, kar zagotavlja, da boste z lahkoto drseli po svojem domu. Motor odlikuje neverjetna sesalna moč do 280 vatov, kar je za 25 odstotkov več v primerjavi s prejšnjim modelom sesalnika.1 To pomeni, da brez težav odstrani tudi najbolj trdovratno umazanijo, prah in ostanke, tako da bodo vaša tla in preproge brezhibne.

Poleg zmogljivega motorja se ta sesalnik ponaša z izjemnim časom delovanja baterije do 100 minut. To omogoča baterija s kapaciteto 4.500 miliamperskih ur, ki je kar za 80 odstotkov zmogljivejša od prejšnjega modela in omogoča daljše čiščenje. Poleg tega je optimizirana tako, da ohrani 70 odstotkov svoje zmogljivosti do 500 ciklov, kar zagotavlja, da ohrani svojo dolgoživost in učinkovitost.

Sesalnik Bespoke Jet™ AI je opremljen tudi z vrsto inovativnih krtač in dodatkov. Aktivna dvojna krtača je resnično vsestranska, saj je odlična pri čiščenju vseh vrst tal. Vgrajena LED-osvetlitev osvetljuje prah v temnih predelih, tako da noben delček umazanije ne ostane neopažen. Krtača Slim LED Brush+ omogoča odlično manevriranje, zato je še kako priročna za preprosto čiščenje težko dostopnih mest in kotov. S temi pripomočki ste lahko prepričani, da bo vsak kotiček v vašem domu temeljito očiščen.

Organiziranost vsega je ključ do rutinskega čiščenja brez stresa. Bespoke Jet™ AI to rešuje s svojim držalom za naprave in dodatke. Ta praktični dodatek vam omogoča, da sesalnik in vse njegove dodatke skrbno shranite, kjerkoli želite, in tako zagotovite, da so vedno na dosegu roke, ko jih potrebujete.

Foto: Samsung

Tu je še nadgrajena čistilna postaja vse v enem s tehnologijo Air Pulse, ki zagotavlja hitrejše in bolj higienično čiščenje. Med praznjenjem posode za prah tehnologija Air Spin Edge ustvari vrteči se ciklon s hitrostjo do tisoč vrtljajev na minuto, da odvede odpadke, vključno z lasmi, ki so morda obtičali v rešetki posode za prah.

Izboljšana čistilna postaja po vsakem odstranjevanju odpadkov samodejno zapre svoj pokrov ter ponuja zmogljivejše shranjevanje prahu z 99,999-odstotnim večplastnim filtrirnim sistemom za lovljenje drobnega prahu in izboljšano 99-odstotno stopnjo odstranjevanja dlak za učinkovitejše praznjenje posode za prah. Tako bo čist tudi zrak v vašem domu, ne le tla, saj postaja poskrbi, da v zrak pri praznjenju posode za prah ne uidejo prašni delci.

Pametno upravljanje

Brezžični pokončni sesalnik Bespoke Jet™ AI, ki ga odlikuje Samsungova tehnologija Optimum Tech AI za učinkovito čiščenje v različnih okoljih, je potrdila UL Solutions, vodilna neodvisna znanstvena organizacija za varnost umetne inteligence. Sesalnik se samodejno prilagaja različnim tipom tal ter tako optimizira čiščenje in porabo baterije. Njegov način AI zazna obremenitev krtače in zračni tlak ter prilagodi moč sesanja in vrtenje krtače za optimalno delovanje. Z do 21 odstotkov manjšo porabo baterije in osem odstotkov večjo okretnostjo pri uporabi ščetke Slim LED Brush+ zagotavlja pametno čiščenje. Izkoristite vse prilagodljivosti in vrhunsko zmogljivost s povezljivostjo SmartThings in Smart Wi-Fi ter funkcijo pametne samodiagnoze za ohranjanje sesalnika v odlični kondiciji.

Novi sesalnik Samsung Bespoke Jet™ AI presega zgolj funkcijo čiščenja in prinaša vrsto prednosti, ki ustrezajo zahtevam sodobnega načina življenja, zato se poslovite od okornih postopkov čiščenja ter v domu pozdravite pametnejši in učinkovitejši način vzdrževanja čistoče.

Kupite zdaj in prejmite darilo! Pokončni sesalnik Samsung Bespoke Jet™ AI lahko od zdaj kupite v redni prodaji po priporočeni maloprodajni ceni od 1.299 EUR.2 Ob nakupu sesalnika prejmete tudi darilo, brezžične slušalke Samsung Galaxy Buds2 Pro s 24-bitnim Hi-Fi zvokom za kakovostno izkušnjo poslušanja.



Promocija traja od 8. 8. do 9. 9. 2023 ali do razprodaje zalog, več informacij najdete na povezavi.

1. V primerjavi s sesalno močjo 210 vatov naprave Bespoke Jet.

2. Samsung Electronics Austria GmbH ne nadzoruje in ne vpliva na maloprodajne cene svojih partnerjev. Samsungovi partnerji samostojno določajo svoje maloprodajne cene.

