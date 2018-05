Rastlinska džungla v domači kopalnici

Ste že kdaj slišali za trend obešanja rastlinja v domačo prho? To ne izboljša samo kakovosti zraka v kopalnici, ampak tudi absorbira čezmerno vlago, odstranjuje bakterije in spremeni prostor v sproščujočo oazo. Da bi bilo vaše prhanje še prijetnejše, obesite nad glavo prhe zelišča, kot je meta, lahko pa uporabite celo snop evkaliptusa.

"Kopelni šopki" so več kot samo del kopalniškega dekorja. S paro in toploto, ki uhaja med prhanjem, pomagajo sprostiti vaše mišice, njihovo aromaterapevtsko delovanje pa lahko blagodejno vpliva na vaš um in vaše telo.

Foto: Thinkstock

Zakaj ne bi izkoristili vseh pozitivnih lastnosti, ki jih ponuja rastlinje? Dokazano je, da pozitivno vpliva na izboljšanje razpoloženja, filtrira toksine in proizvaja kisik.

Na srečo obstaja več rastlin, ki dobro uspevajo v tropskih razmerah, kakršne prevladujejo v naših kopalnicah - ena izmed teh je tudi orhideja.

Upoštevajte kopalniške razmere

Preden se lotite izdelave šopka, boste morali upoštevati "življenjske" razmere v vaši kopalnici. Zelo pomemben dejavnik je količina sončne svetlobe, ki jo vaša kopalnica prejme čez dan.

Če v vaši kopalnici primanjkuje naravne svetlobe, posegajte po rastlinah, kot so bambus, aloe vera, filodendroni in orhideje. Za kopalnice z velikimi okni in večjim dostopom do sončnih žarkov poskusite z uporabo zračnih rastlin, kot so gardenije in azaleje.

Pri oblikovanju šopka bodite ustvarjalni

Obstaja veliko načinov, kako postaviti šopke. Lahko jih postavite v viseče košare in odložite na polico za prhanje ali obesite na prho.

Postavite jih lahko tudi v okrasne lončke ob kadi ali na okensko polico. Bolj ko bodo blizu vodi, manj zalivanja bo potrebnega.

Šopki v kabini za prhanje

Odličen način ustvarjanja vsakodnevne aromaterapije je tudi uporaba rastlinskih šopkov v kabini za prhanje. V to obesite šopke, ki vsebujejo pomirjajočo sivko, meto in limonino travo. Za boljši učinek pokapljajte po šopku aromatična olja, ki bodo izboljšala vonj in samo vzdušje med prhanjem.

Kopalnica je odlično okolje za rast rastlin

Razlog za to, da je kopalnica tako dobro okolje za rast rastlin, je kopalniška vlaga. Pogosto prhanje ustvari vlažen zrak, ki zelo dobro vpliva na rast rastlin. Vlažno okolje hrani rastlino z vseh strani, zato pogosto zalivanje ni potrebno. Obstaja veliko različnih vrst rastlin, med katerimi lahko razberete.

Foto: Thinkstock

V kopalniških razmerah lahko zelo dobro uspevajo zračne rastline, kot so čopasta zelenčica. Ta spada med tiste rastline, ki jih je skoraj nemogoče ubiti.

Potrebujejo zelo malo sončne svetlobe, prispevajo k čistejšemu zraku, obenem pa so pa varne tudi za hišne ljubljenčke. Praprotnice prav tako zelo dobro uspevajo v kopalnicah, omejenih s sončno svetlobo.

So izbira za tiste, ki imajo radi dolgotrajne, a cenovno dostopne rastline. Pogosta toplota in vlaga v kopalnici jima odlično ustrezata. Taščin jezik dobro uspeva v slabi svetlobi in je zato idealen za manjše kopalnice z omejenimi svetlobnimi viri. Je odličen za prečiščenje zraka, obenem pa absorbira številne neprijetne mikrobe, ki so prisotni v kopalnicah.