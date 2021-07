Prenova kopalnice - priporočila za vgradnjo keramičnih ploščic

Za kopalnico bi danes lahko rekli, da je najpomembnejši prostor v hiši. Tu se namreč prične in konča naš vsakdan. Zato je dobro, da je naša kopalnica lepa, funkcionalna in nezahtevna za vzdrževanje. Kakšno kopalnico torej želimo, da bomo vanjo z veseljem zahajali vsak dan, moramo dobro premisliti že na samem začetku, pa naj gre za izdelavo nove ali prenovo stare kopalnice.

Stenske keramične ploščice: kolekcija IBIZA

V prvem delu moramo izdelati načrt prostora: razmisliti o izdelavi strojne in elektroinštalacije, montaži kopalniške opreme in najpomembnejše - o keramičnih ploščicah in vgradnji le teh. Za oblaganje sten in tal v kopalnici so keramične ploščice najboljša izbira, saj so mehansko odporne, odporne proti obrabi, vizualno raznolike in enostavne za vzdrževanje.

Po izboru keramike je pred vami še en pomemben korak, in sicer vgradnja keramičnih ploščic. Vgradnja keramičnih ploščic mora biti narejena kakovostno, zato temu posvetite veliko poznosti, saj je to projekt za več let in le tako se boste izognili težavam, kot npr. počenost keramike, krušenje, itd. Te težave se najpogosteje pojavijo zaradi nepravilno pripravljene podlage, prevelikega nanosa lepila, … Svetujemo vam, da upoštevate naslednja priporočila, ki vam bodo olajšala izvedbo projekta in zagotovila kvalitetno končno površino.

Pred polaganjem preglejte keramiko – preverite kaliber, nianso in kakovost keramike.

Preden se lotite vgradnje keramike,preučite navodila proizvajalca keramike. Dobro preglejte ploščice v škatlah, preverite kaliber, barvo in kakovost. Na tleh si sestavite ploščice, da boste ocenili končni videz vzorca. Če po pregledu keramike ugotovite kakršnokoli neskladje proizvoda, vam priporočamo, da keramiko reklamirate preden pričnete z vgradnjo, kajti reklamacije na že vgrajeno keramiko niso priznane, razen v primeru skrite napake na keramičnih ploščicah.

Po temeljitem pregledu je naslednja najpomembnejša točka polaganje keramike. Keramika se polaga po ustaljenem postopku ne glede na to, ali jo želimo položiti na tla ali steno. Najprej je potrebno pravilno in kakovostno pripraviti podlago, izbrati ustrezno lepilo, nato pa natančno položiti keramiko in zapolniti fuge. Sledi še nanos tesnilne mase in čiščenje keramike.

Dobro pripravljena podlaga je osnova za polaganje

Veliko pozornosti moramo nameniti pripravi podlage. Neprimerno pripravljena podlaga je lahko namreč glavni razlog za pojav težav na položeni keramiki. Nestabilna, neočiščena, neravna in neustrezno obdelana podlaga lahko povzroči počenost keramike zaradi slabega oprijema le te na podlago. Primeri neprimernih podlag so neočiščen star oplesk, neobdelane že položene keramične ploščice, podlaga na osnovi materialov, ki so občutljivi na vodo …

Neustrezno pripravljena podlaga – neočiščen star oplesk

Kakovostna podlaga je trdna, enakomerno hrapava in primerno suha, kar pomeni, da ni vidne vode, vlage ali kondenza. Za zagotovitev trdne podlage je treba podlago očisti vseh nečistoč, kot so npr. slabo sprijeti premazi, sprijete plasti ometov itd. Nečistoče namreč zmanjšajo trdnost podlage in poslabšajo oprijem lepila na podlago.

Na podlago nanesite tudi polimerno disperzijo ali pred-premaz, ki se uporablja zato, da se izboljša oprijem lepila na vpojnih ali nevpojnih podlagah.

Če podlaga ni ravna, jo je treba izravnati. Za izravnavo podlage na stenah uporabite izravnalno maso, za tlake pa uporabite namenske samorazlivne mase za izravnavanje. Izravnalna masa mora imeti dober oprijem z osnovno podlago. Priprava izravnalne mase in debelina nanosa morata ustrezati navodilom proizvajalca. Z izravnalno maso lahko tudi popravite manjše nepravilnosti na podlagi in s tem preprečite nepopolno oprijemanje lepila.

Stenske keramične ploščice: kolekcija ATLANTA

V prostorih, ki so vsakodnevno izpostavljeni vodi, je dobro, da na podlago nanesemo tudi hidroizolacijo, na spoje pa tesnilne trakove. Z nanosom hidroizolacije si prihranimo morebitne nevšečnosti zaradi zamakanja vode. Priporočljivo je, da hidroizolacijo uporabite vsaj na območju tuša in kadi. Na trgu so na voljo različni tipi hidroizolacije, ne glede na to, katero izberemo, pa moramo vedno upoštevati proizvajalčeva navodila.

Ko smo pripravili podlago in jo tudi primerno zaščitili, lahko pričnemo s polaganjem. Za polaganje si pripravimo ustrezno in kvalitetno orodje: rezalko z diamantnim rezilom, zobato lopatico, gumijasto kladivo, klešče za keramične ploščice in lopatico za fugiranje.

Stenske keramične ploščice: kolekcija AGRA

Pomembna je pravilna izbira lepila

Posebno pozornost morate nameniti tudi izboru lepila. Posvetujte se z dobavitelji oziroma proizvajalcem lepila, da izberete pravo lepilo glede na tip keramike, ki jo želite položiti. Pri pripravi lepila je treba upoštevati tudi navodila za pripravo lepila, kajti na trgu je več vrst lepila, ki se med seboj razlikujejo tudi po kemični naravi in posledično načinu priprave. Na embalaži lepila vedno najdemo oznako in značilnosti lepila. Vsa lepila, ki so primerna v gradbeništvu za oblaganje različnih površin, so navedena v standardu SIST EN 12004.

Pri nanosu lepila bodite pozorni, da lepilo enakomerno nanašate v debelini, ki jo predpiše proizvajalec. Nanašajte ga z zobato gladilko na zadnjo stran keramične ploščice in utrite po celotni površini. Debelina lepila se lahko spreminja tudi glede na format ploščice, večja kot je ploščica, debelejši je lahko sloj lepila. Zato dobro upoštevajte debelino, ki je predpisana v navodilih proizvajalca lepila, saj prevelik nanos lahko povzroči poškodbe keramike.

Primer predebelo nanešenega lepila

Pri polaganju keramike izberite ustrezno velikost fug, da se zagotovi ustrezna struktura vzorca znotraj dovoljenih dimenzijskih odstopanj. Priporočamo, da izberete minimalno fugo 1,5 milimetra in za natančno zagotovitev razmika uporabite križce, saj morajo biti fuge enakomerne, ravne in poravnane.

Uporaba izravnalnega sistema (križci ali izravnalne sponke) omogoča enostavnejšo namestitev keramike / Stenske keramične ploščice: kolekcija ADORE

Pri višinski izravnavi, predvsem pri polaganju porcelanskih keramičnih ploščic, priporočamo uporabo izravnalnega sistema, ki omogoča enostavnejšo namestitev in pomaga uravnati neenakost in ukrivljenost kosov znotraj dovoljenega odstopanja po standardu SIST EN 14411.

Primer nanosa lepila ter uporabe izravnalnega sistema (izravnalne sponke)

Fugiranje

Da boste zadovoljni s končnih izdelkom, izberite tudi primerno polnilo za razmike med keramičnimi ploščicami oz. fugirno maso. Pri izboru fugirne mase upoštevajte tudi razmere, katerim bo izpostavljena keramična obloga. Za kopalnico je dobro, da izberete fugirno maso, ki bo vodoodporna, odporna na čistila in enostavna za čiščenje. Fugiranja se lotite vsaj 24 ur po vgradnji ploščic. Najprej si pripravite fugirno maso. Pred pričetkom nanašanja dobro odstranite ostanke lepila, nato fugirno maso nanesite s plastično lopatko za fugiranje. Nato očistite fugirne linije z vlažno krpo še preden se masa posuši. Na spoje nanesite tudi sanitarni silikon, da preprečite pronicanje vode.

Fugiranje stenske keramike - Stenske keramične ploščice: kolekcija VENUS

Čiščenje

Čiščenje po polaganju ploščic je bistvenega pomena za nadaljnje vzdrževanje. Po končanem polaganju opravite temeljito prvo čiščenje, da odstranite vse ostanke fugirne mase in lepila. Pri čiščenju keramičnih ploščic ne uporabljajte agresivnih čistilih sredstev. Če niste prepričani, ali je čistilo agresivno, je vedno priporočljivo najprej narediti test na kosu nepoložene ploščice. Za dnevno čiščenje priporočamo uporabo nevtralnega detergenta in vodo. Izogibajte se alkalnim izdelkom in izdelkom, ki vsebujejo kisline ali so namenjeni voskanju ter impregniranju.

Če boste kakovostno izvedli polaganje keramike in upoštevali vsa navodila, boste s končnim izdelkom zadovoljni.

Stenske keramične ploščice: kolekcija EAGLE