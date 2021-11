Popoln kos pohištva za vsak prostor

Polica lahko neuporaben prostor spremeni v prostor, obogaten z dizajnom in stilom. Na voljo so najrazličnejše možnosti izbire polic in več načinov za njihovo uporabo. Spodaj je nekaj idej, ki bodo morda spodbudile tudi vas, da boste svojo dnevno sobo dopolnili s stilskimi policami.

Stenske police prostor lepo dopolnijo in stilsko obogatijo, hkrati pa ponudijo prostor za dekoracijo in odlaganje številnih predmetov.

Organizirajte svoj nered

Vnesite red v svoj dom z novo stensko polico ali knjižno omaro, ki vam omogoča, da organizirate vse, od shrambe do domače pisarne. Police lahko sprejmejo različne stvari in jih lahko postavite v vidno polje, da so tako vedno in vsem dostopne. Vzemite si čas, da svoje predmete organizirate na logičen način, hkrati pa vključite nekaj oblikovnih elementov. Predmete združite, vendar se ne bojte mešati takih, ki imajo različne višine in oblike, da ustvarite kontrastno predstavitev.

Stenske police lahko zagotovijo funkcijo, dizajn in organizacijo vsakemu prostoru. Ključ do tega, da kar najbolje izkoristite svoje police, je to, da določite, kako se bodo uporabljale in kje bodo nameščene. Ko poznate odgovor na ti dve vprašanji, lahko porabite čas za iskanje popolnih polic za okrasitev doma in razstavljanje svojih predmetov.

Pester izbor raznovrstnih stenskih regalov in polic Stenski regali in police so idealna rešitev takrat, ko želite nekaj izpostaviti, prav pa pridejo tudi, ko morate nekaj zgolj na hitro odložiti. Ne glede na to, za kaj jih uporabljate, je dobro, da se ti kosi pohištva ujemajo z vašim stilom in tako s svojo funkcionalnostjo ter podobo prostoru postavijo tisto potrebno piko na i. Stenske police v Lesninini ponudbi so različnih kreativnih dizajnov in številnih barv, zato jih lahko uskladite s trenutno notranjo opremo prostora. Namenjene so vsem tistim, ki bi radi s stenskimi policami prostoru vdihnili karakter in nov pridih. Glede na želje in velikost prostora lahko izbirate med različnimi kompleti in tako poiščete tistega, ki bo ustrezal vašim potrebam. Različni materiali vam omogočajo njihovo uporabo v kateremkoli prostoru. Preverite stenske police za vsak prostor.

Police so najboljši prostor, da pokažete svojo osebnost

Pokažite predmete, ki odražajo vaše interese in hobije, tako da izberete popolno polico, ki dopolnjuje vašo dnevno sobo in daje mesto zbirateljskim predmetom. Z različnimi dizajni polic na trgu je možnosti ogromno. Pri izbiri upoštevajte stil in barve preostalega pohištva, razpoložljiv prostor in predmete, ki jih boste postavili na polico. Stenske police so popolna mešanica sloga in shranjevanja.

Vas navdušuje moderen dizajn, ki se prepleta z industrijskim slogom?

Pridobite dodaten prostor

V majhnih sobah so lahko stenski regali in police zelo koristni. Ti vsestranski kosi pohištva se prilegajo skorajda kateremukoli prostoru in zagotavljajo dodaten prostor za druge namene.

Običajno v manjših sobah vedno primanjkuje prostora, omare pa so polne najrazličnejših stvari, prav tako lahko svoje stvari začnemo razporejati po drugih kosih pohištva ali košarah, ki delajo dodatno gnečo v sobah. Police so zato odlična možnost, ko vam primanjkuje prostora. Prestavite stvari v sobah na nove stenske police, kar bo sprostilo nekaj prostora za pohištvo in gibanje.

Poiščite regale, ki lahko veliko prenesejo, in nanje postavite košare ali škatle za shranjevanje otroških igrač, družabnih iger, pisarniškega materiala ...

Nepogrešljive knjižne police

Kljub vse hitrejšemu napredovanju sodobne tehnologije Slovenci še vedno radi kupujemo in beremo knjige. Police za knjige so tako skorajda obvezna oprema domov, kjer stanujejo ljubitelji tiskanih knjig.

Soba s kopico knjig je lahko videti neurejena, prav tako pa je zelo težko najti želeno v neurejeni zbirki. Knjižne police so preproste za dostop. Svojo zbirko knjig lahko na police razporedite tako, da boste vedno zlahka našli želeno izdajo.

Kocke so modernega dizajna, zato bodo v prostor vnesle poseben pridih. Ponujajo prostor za poljubne dodatke, ki so vam všeč. To so lahko rastline, knjige ali dekorativne figure.