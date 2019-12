Pomoč v kuhinji: asistent, ki razmišlja namesto vas

Predstavljamo vam uradnega partnerja nergačev nad ročnim pomivanjem posode, vseh, ki varčujete z energijo, gostiteljev velikih zabav, nenavadno oblikovanih ponev ter uradnega partnerja vseh, ki si željo brezskrbnega in varčnega pomivanja posode.

Z nakupom pomivalnega stroja Beko, gospodinjskega aparata, ki gospodinjam ohranja nohte v brezhibnem stanju in nergačem nad ročnim pomivanjem izmika razlog za slabo voljo, gotovo ne boste zgrešili. Zdaj imate za to še razlog več, ki se bo razširil v kar šest mesecev še bolj brezskrbnega in varčnega pomivanja posode.

Prihranite svoj čas in dragoceno vodo

Ste vedeli, da z ročnim pomivanjem posode porabite ogromno količino vedno bolj dragocene pitne vode? Če želite to spremeniti, izberite varčni pomivalni stroj, ki je prijazen do narave in do vašega gospodinjskega proračuna.

Naredite prostor novemu pomivalnemu stroju Beko v energijskem razredu A+++ ter spremenite svoje življenje in svet na bolje. Z nakupom pomivalnega stroja Beko vam pri blagovni znamki podarjajo dva paketa Finish Quantum max tablet za pomivanje, ki bosta zadoščala za šest mesecev brezskrbnega pomivanja. Po nakupu pomivalnega stroja Beko preprosto oddajte obrazec za prejem darila in nova era uživanja se lahko prične.

Za čistočo na najvišji ravni

Z uporabo pomivalnih strojev Beko bo za vašo posodo poskrbljeno na najvišji ravni. Zahvaljujoč pametnim tehnologijam, ki povečajo moč čiščenja, se lahko popolnoma zanesete na vrhunsko učinkovitost. Ni pomembno, ali iščete dodatno moč pomivanja pri močno zasušenih ostankih hrane ali si želite nežnega pomivanja svojih najljubših kozarcev za vino. Izjemne tehnologije pomivanja v pomivalnih strojih Beko bodo poskrbele, da bo vaša posoda vedno brezhibno čista in skrbno negovana, izbirate pa lahko med prostostoječimi in vgradnimi pomivalnimi stroji Beko.

Pomivalni stroji Beko v energijskem razredu A+++ omogočajo minimalno porabo električne energije. To pomeni, da boste z enim pomivanjem porabili približno za šest centov električne energije, medtem ko bo letna poraba okoli 250 kWh* (*odvisno od programa pomivanja).

Naj pomivalni stroj razmišlja namesto vas

V življenju je včasih težko ujeti pravo ravnotežje. Vedno smo razcepljeni med preveč ali premalo. Pred kratkim je Beko kot prvi v Evropi in na slovenskem trgu predstavil najnovejšo tehnologijo samodejnega odmerjanja tekočega detergenta v pomivalnem stroju – tehnologijo AutoDose, ki jo med drugimi najdete tudi v pomivalnem stroju DIN59530AD.

S tehnologijo AutoDose bo konec z ugibanjem, koliko detergenta bo za količino posode potreboval vaš pomivalni stroj. Vsak mesec dolijete detergent in sredstvo za sijaj v pomivalni stroj ter prepustite senzorjem tehnologije AutoDose, da vsakič sproti odmerijo ravno pravo količino čistila za bleščeče čisto posodo na kateremkoli programu, ki ga izberete.

Če so vam vseeno bolj pri srcu detergenti v obliki kapsule ali praška, lahko funkcijo AutoDose kadarkoli tudi izklopite. In to je še ena stvar manj, za katero bi morali skrbeti. Naj pomivalni stroj razmišlja namesto vas, vi pa se prepustite stvarem, ki resnično štejejo.

Čisto po tiho pa je skupaj s to odlično tehnologijo, zaradi katere vam ni treba več skrbeti, ali ste dali detergent v pomivalni stroj in ali ste ga dali preveč ali dovolj, prišla še ena odlična tehnologija, ki poskrbi za zares temeljito pomivanje!

Tehnologija CornerIntense prinaša vetrnico s kar tremi kraki, ki s posebnim ritmom gibanja dosežejo prav vsak kot v pomivalnem stroju in so edinstveni te vrste na našem trgu. Njena prednost se skriva v pravem pritisku vodnega curka, prihajajočega iz enakomerno porazdeljenih šob, ki v kombinaciji s posebnim ritmom gibanja ne izriše "kroga" kot običajne dvokrake vetrnice, ampak v pomivalnem stroju v bistvu izriše "kvadrat".

Tako doseže prav vsak kot v pomivalnem stroju, tudi tiste skodelice na dodatni polici v zgornji košari čisto na vrhu v kotu. Tako ste zdaj zares lahko prepričani, da je vse pomito tako, kot mora biti. Tehnologija CornerIntense je trenutno prav tako na voljo v pomivalnem stroju DIN59530AD.

Prilagojeno vašim potrebam in željam

Ker je po dolgem dnevu udobje tisto, kar si najbrž želimo, so pri Beku poskrbeli, da bodo tudi vaše naprave kar se da priročne in čim bolj prilagojene vašim potrebam in uporabi.

Aplikacija HomeWhiz vam prek povezave Wi-Fi ali Bluetooth omogoča, da svoje naprave povežete s pametnimi napravami in jih uporabite za nadzor, upravljanje in posodabljanje svojih gospodinjskih aparatov. Pametni dom je na vaši dlani, njegove zmožnosti pa z vsakim dnem povečujejo svoj obseg.