Pohištveno podjetje, ki že 60 let napoveduje trende sodobnega bivanja

Nova podoba, nova ideja, nov ambient, nov dom ne zrastejo iz nič in še manj sami od sebe. Enako kot zunaj doma radi uživamo v različnih "ambientih" narave in kulinarike, ta življenjski stil v polnosti preslikavamo tudi med štiri stene svojega doma. Pri tem nam je že 60 let v navdih Rutar .

Rutar, pohištvena znamka, ki je iz avstrijske Koroške zrasla še v Sloveniji in Italiji, nenehno navdušuje, spodbuja k raziskovanju življenjskih slogov, k odkrivanju za posameznika še neodkritih možnosti oblikovanja prostorov, v katerih v najboljšem primeru stanujejo zadovoljstvo in pristni odnosi. Svoje stranke dobro sliši, jih razume in se jim zato lahko približa.

Kdo vodi pohištveno podjetje Rutar?

Rutar je družinsko pohištveno podjetje, na čelu katerega sta Josef Rutar in Gregor Rutar, oče in sin. Oba odločna, jasno usmerjena v doseganje zastavljenih ciljev, oba humana, razgledana in nežna človeka. Njuna vizija je videti in prepoznati potrebe kupcev, verjameta, da so lahko njihov dolgoročni soustvarjalec res osebnih bivanjskih rešitev, na katere bodo ljudje v svojih domovih lahko dolgo ponosni.

Gregor Rutar: "Pri vsakem projektu, ki ga skušaš s stranko izpeljati, to osebo spoznaš hitro in intenzivno, če si v tem dober, skoraj v dušo. Pogosto ti razložijo detajle njihovega vsakdana, kakšnih vrednot se držijo, kaj jih moti, kaj bi radi spremenili, kaj jim je všeč ... Ker jih spoznaš, jim lahko pomagaš, svetuješ na poti do boljše bivanjske izkušnje." A temu ni bilo vedno tako. Njegov oče Josef se spominja njegovih začetkov: "Če primerjam svoje začetke, ko sem sam prodajal in hodil h kupcem na dom, s trenutno situacijo, ko neprestano skrbimo za doseganje zastavljenih prodajnih ciljev, občutki niso ravno primerljivi. Naloge in napor, ki ga usmerimo v njihovo reševanje, so danes mnogo večji kot pred 40 leti."

Ker pohištvo kupimo za vsaj nadaljnjih deset let, je pomembno, da ga izberemo v miru, v velikem preglednem salonu z vrhunsko pomočjo svetovalcev in tako čimbolj izključimo možnost napačne izbire. "S tem hočem izpostaviti dejstvo, kako velika odločitev je nakup kuhinje za vsakega posameznika. In to ne glede na njeno vrednost, " še doda direktor pohištvenega podjetja Rutar, Josef Rutar.

Gregor Rutar in Josef Rutar, oče in sin, ki sta na čelu pohištvenega podjetja Rutar.

Že 60 let napovedujejo trende sodobnega bivanja

Prvi Rutarjev salon se je odprl leta 1961 v Dobrli vasi na avstrijskem Koroškem. V tem času so smernice oblikovanja pohištva prešle čez mnoge faze, ki so se močno in hitro spreminjale. Slogi so si med seboj nasprotovali, se prekrivali, se nadaljevali in nadgrajevali. Izbira v Rutarjevih salonih je svetovnemu razvoju oblikovanja vestno sledila tik za petami.

V spodnji fotogaleriji so predstavljene najbolj izstopajoče spremembe, ki so pomembno vplivale na nadaljnji razvoj oblikovanja pohištva.

Postelja s plišastim okvirjem, Rutarjev katalog (1969) 1960–1970 SKANDINAVSKI DIZAJN

Prepoznaven je po svoji težnji k redukciji na čiste linije objektov, interierjev in arhitekture brez dekorja v nevtralnih barvnih tonih in naravnih materialih, predvsem v lesu. Bistvo je bila umetnost preprostega življena v sozvočju z okoljem in dejanskimi potrebami človeškega bivanja. To je slog, ki še danes ostaja aktualen.

Kuhinja v peščenih tonih in plutovinasto stensko zaščito, Rutarjev katalog (1975) 1970–1980 RADIKALNI INSPEKULATIVNI DIZAJN

Gre za optimistično obdobje tehnološkega napredka, ki oblikovanje najbolj zaznamuje z izumom plastike. Obdobje popolnoma prekine s skandinavsko skromnostjo in funkcionalizmom. Pohištveni kosi sledijo takratnim izumom novih materialov, kot so plastika, lateks in poliuretan. Prav ti materiali so omogočili izvedbo radikalnih idej, ki jih s tradicionalnimi proizvodnimi postopki ne bi bilo mogoče materializirati.

Modularna zofa, Rutarjev katalog (1981) 1980–1990 VRHUNEC POSTMODERNIZMA

Glavna značilnost postmoderznima je velika pozornost, namenjena površini objektov. Ta postane poligon za eksperimentiranje s teksturami, vzorci, barvami ter oblogami iz različnih materialov. Zelo priljubljeni postanejo umetni materiali (npr. laminat kot imitacija lesa) in pretiran dekor, ki mu danes poljudno pravimo kič. Pohištveni kosi so bili kompleksnih in vijugastih oblik ali pa sestavljeni iz več manjših elementov mnogoterih geometrijskih form, zaradi česar objekti delujejo konfuzno in necelovito.

Dnevna soba v kontrastnih barvah, geometrijskih vzorcih in z metalno dekoracijo, Rutarjev katalog (1994) 1990–2000 MINIMALIZEM

V minimalizmu stol ponovno postane samo stol, skrčen na le tistih nekaj elementov, ki jih nujno potrebuje, da je prepoznan in funkcionira kot stol. To še vedno močno prisotno in aktualno obdobje nemudoma prepoznamo po skromnosti, preprostosti in čistosti linij v nevtralnih tonih in naravnih materialih, med katerimi je pogosta uporaba kovine. Pohištvo je strogo nedekorirano, brez kakršnih koli tekstur, vzorcev in dodatkov, ki niso zares nujni.

Kotna sedežna garnituraiz pravega usnja, Rutarjev katalog (2006) 2000–2010 NIZOZEMSKI DIZAJN

Glavne značilnosti nizozemskega dizajna so konceptualnost, eksperimentalnost, inovativnost, nekonvencionalnost in sproščenost, vse pa je v prvi vrsti podrejeno pragmatičnosti. Smer je prepoznavna po (ponovni) uporabi, predelavi in prilagoditvi vsakdanjih objektov s težnjo k trajnostnemu oblikovanju. Mentaliteta nizozemskega dizajna daje prednost procesu pred končnim produktom. To oblikovalcu odvzema absoluten nadzor produkcije, zaradi česar je rezultat velikokrat prežet z nenačrtnimi in spontanimi pripetljaji.

Zadnje leto smo bolj ali manj preživeli v zavetju doma. Naš dom se je spremenil v večnamenski prostor. Postal je pisarna, šola, kinematografska dvorana in prostor za druženja bolj na drobno. To zahtevno obdobje se zrcali tudi v sodobnih trendih oblikovanja, ki sledi konceptu prestižnega minimalizma. Kombiniranje naravnih materialov v eksotičnih oblikah in nepredvidljivih kombinacijah. Dovolj razburljivo skratka, da vsaj tisto malo zabav, ki si jih lahko privoščimo, ne bo prehitro potonilo v pozabo.