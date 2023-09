Podjetje IKEA svetuje: sprejmite nered in naredite prostor življenju

Oglasno sporočilo

Podjetje IKEA je na današnjem dogodku »Naredi prostor življenju« v trgovini IKEA Ljubljana razkrilo, da bo celotno poslovno leto 2024 posvetilo idejam in izdelkom za shranjevanje po vsem domu. Ključne rešitve obsegajo vse od knjižnih polic, predalnikov in vozičkov do škatel, registratorjev in ikonične nakupovalne vreče podjetja IKEA. S temi rešitvami v podjetju pomagajo kupcem pospraviti, ustvariti red in tako narediti prostor življenju.

Podjetje IKEA, ki v letošnjem letu praznuje že osemdeseto obletnico delovanja, je specialist za urejanje in organizacijo prostorov. V središču le-tega so funkcionalni, cenovno dostopni in kakovostni izdelki za opremo doma, vključno z rešitvami za shranjevanje.

"Rešitve za shranjevanje so področje, ki ga imamo radi in ga dobro poznamo. Lahko bi rekli, da delamo z rešitvami za shranjevanje že skoraj 80 let. Verjamemo, da se za vsakim kupom čevljev, vsako goro nogavic ali srajc skriva rešitev ter priložnost, da ustvarimo boljši dom in vsakdanje življenje. Hkrati nismo pozabili na svoja prizadevanja, da bi bili dostopni mnogim ljudem, zato ponovno znižujemo cene nekaterih naših najbolj priljubljenih izdelkov. Kupci v Sloveniji so s 1. septembrom že lahko opazili, da smo več kot 200 najbolj priljubljenim izdelkom znižali cene v povprečju za 19,3 %," je uvodoma dejala Petra Strnišnik, upravljavka nakupovalnih izkušenj v podjetju IKEA Slovenija.

V okviru dogodka je potekal panel, na katerem sta sodelovali predstavnici podjetja IKEA Anja Razdevšek, kadrovska strokovnjakinja na oddelku Ljudje in kultura podjetja IKEA, in Lejla Puškar, notranja oblikovalka na Oddelku za notranje oblikovanje in komunikacijo. V pogovoru z moderatorko Ulo Furlan sta pojasnili, kako pomemben je organiziran dom za kakovost naših življenj.

Pokazali sta tudi drobne trike in uporabne nasvete, s katerimi preprosto vzpostavimo red. Na panelu je sodelovala še svetovalka za urejen in prijeten dom Tina Simčič, ki je predstavila tri korake za urejen dom veselja. Pojasnila je, kako odpravimo navlako, organiziramo prostore in vzpostavimo rutino.

Obiskovalci so spoznali tudi ključne ugotovitve Raziskave o življenju doma (Life At Home Report), ki jo po vsem svetu vsako leto izvede podjetje IKEA. Ta je pokazala, da se zaradi nereda doma prepira kar 50 % ljudi. V podjetju IKEA menijo, da je to povsem nepotrebno. Zakaj? Ker za vsak nered obstaja rešitev za shranjevanje. Zato radi rečejo: "Življenje je polno nereda – in mi to obožujemo!"

Od nereda do izražanja samega sebe

Pametne rešitve za shranjevanje lahko naredijo veliko razliko v življenju ljudi. Hkrati pa dobro urejeni prostori omogočajo ustvarjanje bolj usklajenih domov. Raziskava kaže, da le 55 % ljudi čuti, da njihov dom odraža njihovo osebnost. Zato v podjetju verjamejo, da shranjevanje ne pomaga le pri organizaciji prostorov, ampak ljudem omogoča, da na vidno mesto postavijo stvari, ki odražajo njihovo osebnost.

Rešitve za boljše življenje

Shranjevanje je že od nekdaj pomemben del ponudbe podjetja. Lepota kampanje Naredi prostor življenju je v tem, da rešitve podjetja ustvarjajo boljše vsakdanje življenje za mnoge ljudi. Z dolgoletnimi izkušnjami in izjemno ponudbo lahko podjetje IKEA vsakomur postane sopotnik pri opremljanju doma.

Primeri rešitev za boljše življenje so modularni sistemi za shranjevanje BESTÅ, ki jih kupci lahko prilagodijo v čist in sodoben sestav za televizijo ali regal za predstavljanje osebnih dragocenosti. Dopolnijo ga lahko s škatlami za shranjevanje iz serij SAMLA in KUGGIS. Ti izdelki so idealni za shranjevanje velike količine stvari, ne da bi zavzeli veliko prostora. Vse škatle lahko zložijo drugo na drugo, saj imajo pokrove, majhne pa se zaradi sorazmernosti dobro prilegajo velikim. S serijo organizatorjev SKUBB lahko kupci spet prevzamejo nadzor nad neredom, če v predalih ali garderobni omari vlada kaos.

Poleg tega obstaja še veliko drugih rešitev za shranjevanje, ki jih strokovnjaki podjetja IKEA svetujejo kupcem ob obisku trgovine IKEA Ljubljana ali na spletni strani Ikea.com/si/sl. Vsak nered namreč v sebi skriva novo priložnost. Več prostora. Pametnejšo uporabo prostora. Mirnejši in bolj oseben dom. Več harmonije. In manj nogavic, ki kar naenkrat izginejo.

