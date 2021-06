Podiramo mite o talnem gretju

Ali ste vedeli, da so že Rimljani poznali sistem talnega ogrevanja, in to pred več kot 2.000 leti?

Talno ogrevanje je zdravo, varčno in cenovno ugodno, primerno za vse vrste bivalnih prostorov. Foto: Thinkstock

O talnem ogrevanju med ljudmi kroži kar nekaj napačnih predstav, ki jih bomo skušali razjasniti. Mogoče boste tako tudi vi postali zagovorniki te vrste ogrevanja, saj prinaša tolikšne koristi, da boste komaj čakali, da ga boste lahko vgradili tudi v svoj dom. Na srečo je pred vrati obdobje, ki ga zaznamujejo dela na področju urejanja doma. Ali ste se tudi vi spomladi odločili za prenovo doma oziroma talnih oblog?

Potem je prav, da dobro razmislite tudi o vgradnji električnega talnega gretja. Zdaj je prava priložnost za to. Tisti, ki gradite novo hišo, pa veste, da je odločitev za pravi način ogrevanja eden izmed najpomembnejših korakov v procesu načrtovanja gradnje hiše.

Prednosti električnega ogrevanja so številne: nizka začetna investicija, ni vzdrževanja, neslišno delovanje, hitra odzivnost sistema in možnost nadzora prek mobilnih naprav.

Mit 1: Električno talno gretje je drag način ogrevanja.

Čeprav je včasih veljalo, da je električno talno gretje drago, pa danes ni več tako, saj gre za varčen sistem, ki ima nizko porabo električne energije, investicijski stroški pa so neprimerljivo nižji od centralnih sistemov ogrevanja.

V primerjavi s klasičnim talnim gretjem za namestitev električnega talnega gretja ni treba polagati estriha. Električno talno gretje je lažje, tanjše in ne potrebuje kotla, kotlovnice, cevi in ​​drugih naprav, zaradi katerih je začetna investicija neprimerljivo višja.

Sistemi električnega talnega gretja so primerni za vse vrste prostorov, lahko se uporabijo pod večino končnih talnih oblog. Grelna telesa so grelni kabli oziroma grelne preproge ali grelna folija. Razlikujeta se po načinu vgradnje in ceni. Medtem ko se grelne preproge lahko polagajo pod več ali manj vse vrste talnih oblog, so grelne folije primerne izključno za pod plavajoče pode.

Električno talno gretje je udoben, učinkovit, trajen in ekonomičen sistem ogrevanja. Zaradi velike površine se lahko ogrevamo pri nižjih temperaturah, kar se pozitivno kaže tudi na mesečnem računu za ogrevanje. Prihranimo namreč tudi do dvanajst odstotkov energije v primerjavi z gretjem z radiatorji.

Mit 2: Postavitev električnega talnega gretja je dolgotrajna in zapletena.

Montaža električnega talnega gretja je hitra in preprosta, zahteva zelo malo gradbenih posegov, končna višina tal pa se zaradi grelnega telesa le malenkost poviša. Sistem je zasnovan kot "naredi-si-sam" sistem, tako si lahko talno ogrevanje položite tudi sami.

Električno talno gretje ne izsušuje zraka in ne dviguje prahu, poleg tega v okolje ne izpušča toplogrednih plinov.

Mit 3: Električno talno gretje premalo ogreje prostor.

Električno talno gretje enakomerno porazdeli toploto, tako da so tla vedno prijetno enakomerno topla. Z električnim talnim gretjem bomo lahko dosegli različne temperaturne režime v vsakem prostoru stanovanja posebej, saj ima vsak prostor lahko svoj pametni termostat, zato lahko temperaturo v različnih prostorih samostojno reguliramo.

Temperaturni profil talnega gretja je skoraj idealen – prijetna toplina pri nogah, primerno hladen zrak v višini glave in majhna hitrost zraka, ki dviguje prah.

Zaradi velike ogrevane površine in nizke temperature gretja je zagotovljena visoka učinkovitost sistema, zrak ostaja neizsušen, kar zelo blagodejno vpliva na naše zdravje in splošno počutje. Izsušen zrak v hladnejšem delu leta namreč povzroča številne težave z dihali, očmi in kožo. Električno talno gretje prav tako ne povzroča dvigovanja prahu, kar je še posebej dobrodošlo pri osebah z alergijami in astmo.

Električno talno gretje MySun ima dolgo življenjsko dobo in 20-letno garancijo, hkrati pa velja za trajen sistem ogrevanja.

Mit 4: Električno talno gretje je primerno samo za kopalnice in hodnike.

Električni sistemi talnega gretja so primerni za vse vrste prostorov in se lahko namestijo pod večino finalnih talnih oblog. Uporabimo ga lahko v vseh prostorih, tako v kuhinji, kopalnici, na hodniku, v dnevni sobi, spalnici, poslovnih objektih in povsod, kjer si želimo imeti idealno porazdelitev toplote brez "mrzlih" kotov in vedno topla tla.

Mit 5: Električno talno gretje je slabo za ožilje nog.

Nekatera prepričanja o tem, da je talno gretje slabo za noge, ker nam zaradi previsoke temperature tal lahko začnejo otekati noge, izvirajo še iz časov, ko so temperature talnega ogrevanja dosegale previsoke vrednosti, in sicer več kot 30 stopinj Celzija.

Pri električnem sistemu talnega ogrevanja je poleg vsakega termostata priloženo talno tipalo, ki se vgradi v tla med grelce, s pomočjo tega tipala pa lahko natančno krmilite temperaturo poda. Na ta način se tla ne bodo nikoli prekomerno ogrela, tako ne bo prihajalo do prevelikih obremenitev ožilja, ki jih povzročajo visoke temperature tal.

Na voljo imamo dva sistema električnega ogrevanja MySun, in sicer grelne preproge, ki so primerne za večino talnih oblog, in grelne folije za plavajoče pode. Grelne preproge MySun lahko polagate pod večino talnih oblog, grelne folije MySun pa izključno pod plavajoče pode, ki se ne lepijo na tla. To so laminat, nekateri parketi, vinili. Za pravilno delovanje sistema električnega talnega gretja MySun je potreben ustrezen termostat s talnim in stenskim senzorjem.

Najudobnejši način ogrevanja

Vsak lastnik, ki se je že odločil za električno talno ogrevanje, vam bo na vprašanje: "Električno talno ogrevanje da ali ne?" odgovoril s prepričljivim: "Absolutno, da, ne predstavljam si več bivanja brez tega načina ogrevanja. To je najudobnejši način ogrevanja."

Zato je zdaj pravi čas, da zavihate rokave in vgradite električni sistem talnega gretja, ki vas bo grel jeseni in pozimi, pa ne pozabite na zunanje površine okrog hiše, kjer si boste pozimi želeli, da bi sneg kar sam od sebe skopnel. Takrat bo za razmišljanje o zunanjem oziroma notranjem talnem gretju že prepozno.

Najbolj razširjen sistem električnega talnega ogrevanja

Grelne preproge so najbolj razširjen sistem električnega talnega ogrevanja. Lahko jih uporabljate kot primarno ali dodatno ogrevanje vseh vrst prostorov, in so primerne tako za novogradnje kot za adaptacije, saj z njihovo vgradnjo izgubite zelo malo prostora. Če obstoječa tla ob adaptacijah niso ustrezno izolirana oziroma če želite kar se da hitro odzivnost sistema, na primer pri objektih, kot so vikendi, je pod grelne preproge treba položiti namenske izolacijske plošče F-Board.

Večinoma se grelne preproge polagajo neposredno pod finalni pohodni sloj, načeloma v sloj elastičnega lepila ali v sloj (samorazlivne) izravnalne mase. Na ta način je zagotovljena maksimalna odzivnost sistema, s pomočjo ustreznih termostatov in premišljenim programiranjem delovanja sistema ogrevanja pa lahko ogrevanje popolnoma prilagodite svojemu življenjskemu slogu in tako še dodatno privarčujete pri porabi.

Redkeje se grelne preproge oziroma grelni kabli polagajo v estrihe.

Polaganje preproge:

Rešitev za laminat, parket in druge plavajoče pode

Grelne folije so izjemno praktične, saj jih polagate brez lepljenja neposredno pod laminat, parket ali vinil, ki se polaga plavajoče. Če pa želite grelno folijo namestiti pod preprogo, topli pod ali talno oblogo PVC, pa je treba med grelce in omenjene talne obloge namestiti še namenske plošče, ki grelno folijo mehansko zaščitijo pred poškodbami. S tem se višina tal dvigne za 10 milimetrov.

Polaganje folije: