Po generalki še energijsko očistite svoj dom

Oglasno sporočilo

Vsi smo že kdaj bili v prostoru, ki nas je navdal z občutkom teže in zastalih energij. Povsem mogoče je, da bi ga bilo treba le energijsko očistiti. In za to ni boljšega letnega časa kot pomlad. Tako kot se marca vsi lotimo pometanja pred in za svojim pragom, pa bi se morali lotiti tudi pometanja svoje notranjosti – čiščenja nakopičenih energij, ki povzročajo frustracije, tesnobo, negativnost in podobno. Po energijskem čiščenju avre se bomo namreč bolje počutili s svojimi občutki in mislimi ter sproščeno zakorakali v pomlad.

Potem ko smo generalno očistili dom, zdrgnili tla, okna in prezračili omare ter pobrisali vse skrite kotičke nad in pod pohištvom, se lotimo še energijskega čiščenja svojega doma in avre. V pomoč nam bodo trije pomladni kristali, akvamarin, mahovni ahat in roževec, ter sveti les ali palo santo.

Pomladni kristali

Akvamarin je poznan kot kristal marca. Že njegova barva, ki je kombinacija odtenka morskih pen in pomladnega prebujanja narave, spodbuja mladost, zdravje, pomlajevanje in upanje, njegova energija pa prinaša umirjenost misli in duha.

Mahovni ahat je kristal rasti. Če ga položimo zraven rože, bo lepše rasla. Lahko ga imamo na primer na načrtu ali kakšnem drugem predmetu, ki simbolizira nekaj, kar mora še zrasti, od idej do rastlin.

Roževec je kristal z izjemno nežno in ljubečo vibracijo. Najbolj poznan je kot ljubezenski kristal, a ga lahko nosimo tudi v občutljivih obdobjih, kadar se počutimo razočarane, osamljene in nas mučijo skrbi. Vlil nam bo zaupanje vase, iz ljubezni do sebe pa bo vzklila tudi ljubezen okoli nas.

Če se v prostoru, ki vas obdaja, ne počutite dobro, ga je treba energijsko očistiti.

Sveti les – palo santo

Sveti les ali les svetnikov, kot se v prevodu glasi ime kadila, ima značilno aromo in neverjetne energijske lastnosti, zaradi česar je postal zelo priljubljen pri različnih ritualih, za duhovno in čustveno energijsko čiščenje, razvajanje, očiščevanje in odišavljanje prostorov, omar (z neprižganimi palčkami ali v kombinaciji z začimbno mešanico v mošnjičkih iz blaga) in izdelavo talismanov.

Kdaj potrebujemo energijsko čiščenje prostora ali avre?

Čiščenje prostora s svetim lesom palo santo je priporočljivo ob selitvi, ločitvi, prihodu novega stanovalca, smrti ali odhodu stanovalca, ob travmatičnih dogodkih (nesreča, smrt, težje bolezni, splav, nasilje v družini), kot podpora za cilje, ki so nam že večkrat spodleteli (težave s službo, denarjem, spori s sosedi ali znotraj družine, nesreča v ljubezni).

Čiščenje avre, ki ga prav tako opravimo s kadilom palo santo, je priporočljivo: če smo obremenjeni s krivdo ali obžalovanjem, se borimo s potlačenimi čustvi, menimo, da nam drugi delajo krivico ali nas izkoriščajo, se nam zdi, da iz določene situacije ni poti na bolje, se nam pogosto ponavlja isti problem, si želimo sprememb, da stvari ne bi bile takšne, kot so, ali če čutimo, da smo preveč obremenjeni s preteklostjo.

Postopek spomladanskega čiščenja energij s kristali in kadilom palo santo

1. Splaknite kristale mahovni ahat, akvamarin in roževec pod tekočo vodo in jih za 30 minut postavite na zmerno sončno svetlobo, da se napolnijo z energijo sonca, ter jih postavite v svojo neposredno bližino.

2. Prižgite palčko lesa palo santo.

3. S kadečo palčko počasi potujte okoli svojega telesa, kot bi želeli narisati svoj obris, vendar vedno v smeri proti srcu: najprej od glave navzdol spredaj, zadaj, levo in desno, nato od podplatov navzgor, spet spredaj, zadaj, levo in desno.

4. Pri tem si predstavljajte, kako dim odnaša iz vaše avre črne in sive packe, vanjo pa naj vstopa bleščeča zlata svetloba od zgoraj navzdol in topla gosta energija od spodaj navzgor.

Naročnik oglasnega sporočila je Kosmika.