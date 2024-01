Pet grandioznih vhodov, ki krasijo luksuzne vile v Dubaju

Oglasno sporočilo

Želite bivati v luksuzni hiši in iščete navdih za uresničitev svojih sanj? Vhodna vrata so pomemben del nepozabnega prvega vtisa, ki ga ustvarite s svojim domovanjem, še toliko bolj, če so vam blizu ekskluzivnost, edinstvenost in prestižnost. Dubaj, Indija, Kitajska in ZDA so le nekateri izmed več kot 30 trgov, kjer Pirnar s pomočjo predanih partnerjev postavlja vhode, ki ne poznajo meja. Odpotujte z nami v Dubaj na ogled najprestižnejših vil z njihovimi vhodnimi vrati. Morda najdete navdih za svoj nov luksuzni dom.

Dubaj slovi kot prizorišče megalomanskih gradbenih projektov, med katerimi izstopajo denimo najvišji nebotičnik na svetu Burdž Kalifa, superveliko letališče Dubai World Central – Al Maktoum in nekaj luksuznih umetnih otočij pred obalo (Palmovi otoki, Svet in podobno). A tudi luksuzne stanovanjske hiše in vile ne zaostajajo v razkazovanju bogastva ter neverjetnih arhitekturnih idej. Takšne nepremičnine pa ponavadi krasijo tudi izjemna vhodna vrata.

Vrata imajo v arabski kulturi velik pomen, saj simbolizirajo nove začetke. Najpogosteje so del stanovanjskih hiš, lahko pa služijo tudi kot vhodi v večje soseske. Arabci jim dajejo veliko težo, saj predstavljajo pomembno ločnico med javnim in zasebnim, med intimo družine in širšo družbo. Z njimi ustvarijo čarobni obred prehoda iz trušča zunanjega sveta v spokojnost in varnost doma.

1. Impresiven vhod v črnem prekrivnem steklu

Vhodna vrata in vila v Dubaju kot rojstnodnevno darilo. Foto: Pirnar

V Dubaju so priljubljena izbira mogočnih vil visoke oziroma nadstandardne dimenzije vhodnih vrat. Aluminij kot material omogoča tovrstno veličastno izdelavo, medtem ko v Pirnarju poskrbijo za brezhiben dizajn, izdelavo in montažo. Stranka si je za svoje domovanje na sliki zaželela mogočna dvokrilna vrata iz luksuzne serije Ultimum Multilevel. Osrednji del predstavlja aplikacija peščenih sipin, ki v 3D-obliki čudovito poudarja monumentalnost vhoda in celotne vile. Mimogrede, takšen model vratnega krila z motivom peščenih sipin zahteva štiri ure rezkanja šest milimetrske pločevine in dodatne štiri ure ročnega brušenja. In še ena zanimiva podrobnost tega vhoda, domovanje je bilo zgrajeno kot darilo, zato je na delu, kjer se vrata odpirajo, ogromna rdeča pentlja. Kaj takega se lahko zgodi le v Dubaju.

2. Vhodna vrata nadstandardnih dimenzij krasijo moderno vilo

Sodobne tako imenovane kockaste oblike na moderni arhitekturi dubajske vile. Foto: Pirnar

Luksuzno dubajsko nepremičnino krasi modernistična arhitektura s sodobnimi tako imenovanimi kockastimi oblikami, ki ustvarja dinamične avtonomne prostore, a vseeno ohranja homogen videz. Vhodna vrata so v tej zanimivi zgodbi narejena v dvokrilni izvedbi, saj se tovrstni vhodi uporabljajo pri domovanjih, ki se odpirajo v večji prostor oziroma avlo in jim vdihnejo mogočnost, prostornost ter eleganco. Vertikalen, pokončen ročaj ustvarja dodatno simetrijo in poudarja geometrijsko zasnovo te neverjetne sodobne vile.

3. Veličasten vhod kot poklon arabski kulturi

Arhitekturni elementi arabske kulture in moderen Pirnarjev vhod. Foto: Pirnar

Čudovit vhod temno rjave barve odraža toplino in na prvi pogled predstavlja stičišče arabske zgodovine in sedanjosti. Aluminijasta vhodna vrata iz luksuzne Ultimum Pure serije s poravnanimi linijami in inovativnim samodejnim ročajem OneTouch predstavljajo vse, kar odraža moderen dizajn. Minimalizem, izčiščene linije in enostavno funkcionalnost. Stranka je uspešno združila arhitekturne elemente arabske zgodovine in modernosti, medtem ko obok nad veličastnimi vrati predstavlja poklon arabski kulturi, v kateri imajo vrata edinstven pomen.

4. Minimalistična vhodna vrata s prekrivnim steklom

Veličastna vhodna vrata z elegantnim prekrivnim steklom. Foto: Pirnar

Kamen in barvni kontrast v črno-beli barvi sta priljubljena arhitekturna kombinacija dubajskih vil. Veličastna črna vhodna vrata z elegantnim prekrivnim steklom in pravokotnim podolgovatim potezalom še dodatno poudarjajo to monumentalno nepremičnino. Vrata na hiši so sicer visoka, a ne najvišja. V Združenih arabskih emiratih smo do zdaj postavili najvišji vhod, ki meri v višino kar 7,2 metra.

5. Vhod čistih linij v objemu zimzelenih palm

Dubajska vila v objemu bujnega zelenja in zimzelenih palm. Foto: Pirnar

Dubaj je mesto, ki nas na prvi pogled asociira na puščavo in vročino, a določene vile obdajajo bujno zelenje in zimzelene palme. Domovanje naše stranke krasi vhod čistih linij, ki v nasprotju z običajnimi megalomanskimi gradbenimi projekti, ki so značilni za Dubaj, ne izstopa s posebno velikostjo. Je standardnih dimenzij, a modernega videza s poravnanimi linijami in ležečim ročajem, v katerega je skrit čitalec prstnih odtisov.

