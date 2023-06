Luksuzna vhodna vrata Pirnar VersusBronze kot umetniško delo

Oglasno sporočilo

Ste že kdaj videli vhodna vrata, ki so hkrati umetniško delo? Takšna kombinacija je izredno redka in ekskluzivna. A vseeno obstaja. Nastane iz sanj, da bi ustvarili nekaj, kar ni še nihče, in če najdeš sorodno dušo, ki razmišlja podobno, se zgodi ustvarjalni preboj, kot so Pirnarjeva luksuzna vhodna vrata VersusBronze.

Poiščite navdih za svoja sanjska vhodna vrata v umetnosti. Foto: Pirnar

Roman Pirnar, inovator, menedžer, obrtnik, podjetnik, in Mik Simčič, mednarodno uveljavljen kipar in slikar, se poznata že desetletja. Tesno prijateljstvo se je rodilo po naključju in iz nuje obeh protagonistov, da vsak na svojem področju ustvarjata presežke. Roman je s podjetjem Pirnar postal vodilni globalni proizvajalec vhodnih vrat in pergol, medtem ko se Mik že desetletja preizkuša in izraža s čedalje težjimi izzivi v likovni in predvsem kiparski umetnosti.

Iz prijateljstva se rodi edinstven kos stavbnega pohištva

"Vedno sem si želel, da imajo lastniki naših vhodnih vrat občutek, da so brezčasna. Podobno kot umetnine. Navsezadnje se za vhodna vrata odločamo enkrat, največ dvakrat v življenju," pove Roman Pirnar.

"Od tod tudi ideja, da združim kos stavbnega pohištva z umetnostjo, nad katero se navdušujem že celo življenje. Z Mikom sem te sanje končno lahko uresničil: imel sem pravega sogovornika in ob nešteto najinih druženjih skozi leta se je rodil VersusBronze," še pojasni Pirnar.

Inovator Roman Pirnar in umetnik Mik Simčič sta ustvarila luksuzni vhod VersusBronze. Foto: Pirnar

VersusBronze privlači nasprotja in poglede

VersusBronze so edinstvena vhodna vrata, kombinacija črnega prekrivnega stekla in izjemno trdnega brona. Navidezno nezdružljiva elementa dajeta vratom poseben čar. Mik, ki je v med drugim v belem marmorju iz Carrare izklesal portret papeža Frančiška in mu ga na osebni avdienci tudi podaril, je na VersusBronze ustvaril brezčasno kiparsko formo v obliki bronastega odlitka.

"Bron je izjemno trdna plemenita trajna litina iz bakra in kositra, ki je ena najbolj priljubljenih v kiparstvu," pojasnjuje Mik Simčič. "Odtenki zlate, bakrene barve mu dajejo poseben čar, medtem ko patine, ki so posledica različnih kemijskih vplivov, izdelek ali umetnino dodatno oplemenitijo. Bron je tudi eden redkih materialov, ki ga lahko v tanjših slojih apliciramo na vhodna vrata," še doda.

"Če je Roman želel, da lastniki njegovih vrat ob njih občutijo brezčasnost, sem jaz želel, da se ob pogledu na VersusBronze navdušijo podobno kot v galeriji ali muzeju, ko zagledajo čudovito umetniško delo," pojasnjuje Simčič.

Unikatno proti množično

Vsak odlitek brona je po postopku patiniranja malce drugačen in zato je sleherni kos aplikacije unikaten. Niti ena vhodna vrata VersusBronze niso enaka, zato je maloserijska produkcija VersusBronze tako edinstvena. Neponovljivost, ujeta v bronasti aplikaciji in odsevu elegantnega stekla, predstavlja ekskluzivnost, ki jo boste na vhodnih vratih težko našli še kje.

Roman in Mik natančno združujeta bronasto aplikacijo in črno prekrivno steklo na modelu VersusBronze. Foto: Pirnar

Ročne dodelave, osebna nota in luksuz

Spretnih rokodelcev ne moremo izumiti. Oblikujejo in brusijo se mnogo let, dokler ne postanejo mojstri. VersusBronze odlikujejo ročne dodelave Pirnarjeve izkušene ekipe, da je vsak izdelek unikat zase. Model izžareva Pirnarjevo filozofijo o brezkompromisnosti in sodi v luksuzni segment, medtem ko koncept, da se med seboj povežeta dve navidezno nezdružljivi panogi, ni nov.

"V svetu je trenutno trend, da se luksuzne avtomobilske blagovne znamke, kot sta Aston Martin in Porsche, povezujejo z nepremičninskimi družbami, arhitekti in oblikovalci ter gradijo luksuzna domovanja pod lastno blagovno znamko. Tako nastajajo te vznemirljive hibridne zgodbe, ki dajejo življenju barve in ljudem omogočajo izjemno raven bivanja," razloži Pirnar.

Model VersusBronze je na voljo v omejeni produkciji. Vabljeni, da si ga v živo ogledate v Pirnarjevem ljubljanskem salonu.

Naročnik oglasnega sporočila je PIRNAR, D. O. O.