Pestra ponudba za vse domače mojstre, mizarje in druge obrtnike

Tehnična trgovina Majer nudi vse vrste opreme in materialov za mojstre, kot so mizarji in drugi obrtniki, ter za mojstre, ki z veseljem v lastni režiji poprimejo za delo doma, ko si želijo nekaj prenoviti, dodati ali izboljšati. Navsezadnje si verjetno vsak želi na vsake toliko časa prenoviti svoj dom ali pa ga narediti bolj kakovostnega ter praktičnega. Za takšna in drugačna dela potrebujemo kakovostno opremo in materiale, ki nam zagotavljajo odličen končni rezultat. Ponudbe tovrstne opreme se razlikujejo od ponudnika do ponudnika.

Trgovina Majer vas bo navdušila predvsem, če si želite svoj dom narediti čim bolj praktičen in izkoristiti kvadraturo vašega doma, kolikor je le mogoče.

Če obiščete spletno stran podjetja Majer, boste videli, da je urejena na zelo preprost in pregleden način. Na enem mestu boste lahko videli izdelke vseh blagovnih znamk, ki vam jih ponujajo, ter si ogledali slike in prebrali opise vseh izdelkov. Ker je ponudba zares pestra in široka, so izdelki kategorizirani v namen lažjega iskanja. Skrbi, da ne bi izbrali pravega izdelka, so odveč. Osebje podjetja vam bo ob vsaki dilemi in pomisleku priskočilo na pomoč, da boste kupili tiste izdelke, ki bodo optimalni za vašo aktivnost oziroma primerni glede na vaše potrebe in želje.

Kaj torej lahko najdete v ponudbi omenjene trgovine?

Izdelki na spletni strani so kategorizirani. Kategorij je kar veliko, med drugim boste našli:

vijake in vijačni pribor,

kuhinjske in pisarniške elemente,

ročno, pnevmatsko in rezilno orodje,

brusni papir, zaščitna pršila, kit za les, korekturne voske,

tesnilne mase in tesnila,

led luči, transformatorje, senzorje,

PVC-predalnike in zaboje,

električne podaljške, izvlečne vtičnice,

lesni program,

zaščito, delovna oblačila in čevlje,

in podobno.

Kje lahko opravite nakup omenjenih izdelkov?

Trgovina Majer je tako fizična kot tudi spletna. Ob obisku spletne strani boste videli, da lahko preprosto naročite izbrane izdelke na svoj dom. Lahko pa le preverite ponudbo in se nato odločite za obisk omenjene trgovine, kjer boste izdelke videli tudi v živo in poklepetali s prodajalci.

Trgovina, ki se nahaja v Godešiču, posluje vsak dan od ponedeljka do petka, in sicer med 7.30 in 15.30. Med konci tedna in prazniki je trgovina zaprta.

Katere artikle se vsekakor splača preveriti?

Eden izmed najbolj prodajanih artiklov v trgovini Majer je zagotovo linija pohištvenega okovja proizvajalca Blum. Prodajni program Blum je linija izdelkov, ki so odlična rešitev predvsem za kuhinje, saj poskrbijo, da je vsaka kuhinja lahko še bolj praktična. Gre za linijo produktov, ki so predvsem primerni za tiste, ki želite kuhinjski prostor kar najbolje izkoristiti, in za tiste, ki vas navdušuje organizacija. Tudi majhen kuhinjski prostor bo nudil dovolj prostora za vse zadeve, ki jih v kuhinji potrebujete.

katalog pohištvenega okovja Blum. Poglejmo, kaj vsebuje

V ponudbi pohištvenega okovja omenjenega proizvajalca boste v spletni trgovini Majer našli različne sisteme, ki bodo zagotovili:

delovanje kotnih omaric;

varno, lahkotno in tiho zapiranje kuhinjskih omaric in predalnikov;

zanesljivo odpiranje brez ročajev;

enostavno odpiranje omaric, ki so nad kuhinjskimi površinami, s pomočjo sistemi dvižnih vrat;

večjo pregledanost in organiziranost stvari v vaših kuhinjskih predalnikih:

in podobno.

Ponudba pohištvenega okovja tako zajema različne sisteme odmičnih spon in dvižnih vrat, različne obdelovalne pripomočke, predvsem pa navdušujejo elegantni sistemi notranjih razdelitev. S pomočjo le-teh boste namreč poskrbeli, da bodo stvari v vaših predalnikih odlično organizirane in pregledne. Predelke Orga-line, ki so odlična rešitev za jedilni pribor, lahko pomivate tudi v pomivalnem stroju, tako da bo tudi čiščenje izredno enostavno. Ta program pa dopolnjujejo tudi pripomočki, kot so na primer krožniki in stojala za začimbe.

Vsak mojster, ki se torej ukvarja s prenovo ali izdelavo kuhinje, si preprosto mora ogledati, kaj vse lahko dobi v sklopu ponudbe pohištvenega okovja proizvajalca Blum.

Ne veste, kateri izdelek bi bil najbolj ustrezen za vaš dom oziroma za vašo storitev? Ne skrbite, če imate kakršnokoli vprašanje, jih seveda lahko pokličete na telefonski številki 04/515 28 00 ali 051 363 969. Poleg tega lahko pustite svoje sporočilo prek elektronske pošte na naslov info@trgovinamajer.si. Veseli bodo tudi vašega obiska v poslovalnici na Godešiču, kjer vam bodo prav tako svetovali in vam pomagali do optimalnih bivalnih prostorov.

