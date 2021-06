Pametna klimatska naprava, ki natanko ve, kam mora pihati

Ni dovolj, da klimatsko napravo samo kupimo. Moramo jo poznati, da lahko izkoristimo vse možnosti, ki nam jih ponuja za optimalno delovanje.

Zdaj je čas, da svojo klimatsko napravo dobro spoznate in si tako zagotovite, da boste kar najbolje izkoristili svojo naložbo. Ob toliko različnih funkcijah in lastnostih, kot jih ponujajo posamezne naprave, je razumljivo, da ne veste, kje sploh začeti.

Daikinov t. i. vodnik za razumevanje lastnosti in funkcij vaše klimatske naprave ter njihove uporabe v običajnih domačih nastavitvah vam lahko pomaga ne samo ustvariti najudobnejše klime za vaš dom, temveč tudi zagotovi, da kar najbolje izkoristite svojo naložbo.

Funkcije vaše klimatske naprave, ki jih še ne poznate

Klimatske naprave Daikin se odlikujejo po visoki energetski učinkovitosti. Že poznate značilnosti klimatskih naprav in njihov pomen?

Klimatske naprave imajo različne značilnosti in funkcije, ki se razlikujejo glede na model in proizvajalca.

To ustvarja neskončno možnosti, saj ima vsaka funkcija drugačen namen. Sestavili smo seznam najpogostejših funkcij, ki pojasnjuje več o tem, kako vam lahko koristijo.

1. Ocena porabe energije

Evropska unija je vzpostavila sistem označevanja porabe energije, pri katerem je energijska učinkovitost naprave ocenjena in označena z nizom razredov energetske učinkovitosti od A do G. Če pogledamo stopnjo A, je ta razdeljena na tri kategorije: A +, A ++ in A +++. Vsak znak + je enakovreden dodatnim 10 odstotkom energetske učinkovitosti.

Na primer: klimatske naprave Daikin Stylish in Perfera imajo energijski razred A +++, zato so 30 odstotkov učinkovitejše od klimatskih naprav z oceno A, 20 odstotkov učinkovitejše kot klimatske naprave z oceno A+ in tako naprej.

Klimatska naprava ima pomembno funkcijo: zazna, da v prostoru ni nikogar, in zmanjša delovanje ter tako prihrani dragoceno energijo. 2. Samodejni preklop

Samodejni preklop je standardna lastnost novih klimatskih naprav in je še posebej uporabna za jesensko in pomladno sezono, ko je vreme lahko zelo spremenljivo. Klimatska naprava samodejno izbere način ogrevanja ali hlajenja, da doseže vašo vnaprej nastavljeno temperaturo. Običajno je priporočljivo, da je sobna temperatura okoli 23 stopinj Celzija.

3. Econo in nočni način klimatske naprave

Vklop načina econo zmanjša porabo energije, hkrati pa ohranja nastavitve dnevne toplote ali hlajenja. To je odlična lastnost, če se razmere v okolju čez dan ne spreminjajo preveč.

Tudi nočni način zmanjša porabo energije, hkrati pa zagotavlja tiho delovanje in zmanjša operativno glasnost za nekaj dBA, odvisno od modela vaše klimatske naprave. Priporočena temperatura spalnice za spanje je približno 18,3 stoponje Celzija. S to funkcijo lahko nastavite, da se nočna temperatura vaše sobe razlikuje od dnevnih nastavitev, kar vam bo pomagalo zagotoviti odličen spanec.

Ponoči od klimatske naprave pričakujemo, da deluje neslišno in nam zagotavlja optimalno temperaturo. Daikin to zmore.

4. Samodejna diagnostika

Klimatska naprava s to funkcijo poenostavlja vzdrževanje s prikazom sistemskih napak ali obratovalnih nepravilnosti. V primeru okvare klimatske naprave notranji mikroračunalnik samodejno zažene funkcijo samodiagnoze in na enoti prikaže indikacijo ter odpravo težave, ne da bi se morali obrniti na proizvajalca.

5. Povezanost

Ker so naprave vse bolj napredne, ni presenetljivo, da enako pričakujemo tudi od klimatskih sistemov. Daljinski upravljalniki s pametnimi funkcijami vam omogočajo upravljanje klimatske naprave od koderkoli, ob običajnem infrardečem daljinskem upravljalniku pa lahko napravo upravljate tudi prek mobilne aplikacije.

Novejši modeli vključujejo tudi glasovno upravljanje, saj jih je preprosto povezati s hišnimi pomočniki, kot sta Google Assistant ali Amazon Alexa.

Tudi domače živali nam bodo hvaležne, če bomo poskrbeli za svež zrak in znosne temperature.

6. Učinek Coanda in 3D Airflow

Učinek Coanda lahko uporabimo za optimizacijo pretoka zraka z uporabo posebej zasnovanih smernih odprtin. Ta bolj osredotočen pretok zraka omogoča boljšo porazdelitev temperature po celotnem prostoru.

Zmožnost navpičnega in vodoravnega nihanja 3D Airflow omogoča kroženje toplega ali hladnega zraka prav do vseh kotov v prostoru. To so odlične lastnosti, ki jih najdemo pri nekaterih klimatskih napravah Daikin in ki so kot nalašč za tiste, ki želijo povečati učinkovitost svoje klimatske naprave v večjih prostorih.

7. Senzor gibanja (2/3 območja)

Senzorji gibanja v enoti zaznajo prisotnost ljudi na nekem območju in usmerijo pretok zraka v drugo smer. To zagotavlja optimalno udobje uporabnika. Ti močni senzorji lahko zaznajo tudi, da v prostoru ni nikogar, in klimatsko napravo preklopijo v način Econo ali varčevanja z energijo.

S tem se zmanjšajo nepotrebne izgube energije, ki lahko nastanejo, če pozabite izklopiti enoto ali jo prepogosto vklapljate in izklapljate.

Meditiranje v domači dnevni sobi sredi poletja? Seveda, včasih potrebujete tudi to in Daikin vam to omogoča.

8. Zračni filter

V klimatski napravi je zračni filter. Ta odstranjuje prašne delce, ki se prenašajo po zraku. Različni zračni filtri imajo različne zmogljivosti. Nekateri potrebujejo sistemske filtre HVAC, ki bodo ohranili zrak brez alergenov.

Daikinova tehnologija za čiščenje zraka Flash Streamer oddaja elektrone, s katerimi zadene viruse, plesen, bakterije, alergene in nevarne kemične snovi, medtem ko Daikinov titanov apatitni dezodoracijski filter odstranjuje delce v zraku in vonj hišnih ljubljenčkov ter tobačni dim.

Stvari, ki imajo pomembno vlogo pri delovanju funkcij vaše klimatske naprave: Daikin lahko upravljate prek pametnega telefona na daljavo.

Za doseganje zelo učinkovite klimatske naprave je ključnega pomena, da izberete najboljšo napravo, ki si jo lahko privoščite.

Daikinovi klimatski sistemi ponujajo vrhunsko zmogljivost, energetsko učinkovitost ter udobje v elegantnih rešitvah, ki ustrezajo vsem notranjim prostorom in življenjskemu slogu.

