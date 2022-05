Otroška soba naj bo njegovo varno zatočišče

V pričakovanju dojenčka bodoči starši navdušeno opremljajo sobico za prihajajočega člana družine. Izbira opreme in pohištva za otroške sobe je res osupljiva in med množico čudovite opreme in prikupnih dodatkov ter v navalu veselja je včasih težko izbrati le tisto, kar za udobje v otroški sobici zares potrebujete.

Izbira pohištva za otroško sobico je izjemnega pomena, saj se mora dojenček v njej počutiti prijetno, sproščeno in varno. V sobici namreč preživi večino svojega časa.

Soba za dojenčka naj bo predvsem praktična in prijazna do otroka

Na spletu lahko najdemo otroške sobe v najrazličnejših slogih, a pomembno je, da je sobica za dojenčka predvsem praktična in varna. Dojenček prve mesece veliko spi, zato je pomembno, kakšno posteljo mu izberemo. Nepogrešljiva oprema je tudi previjalna miza, ki vam ponuja veliko več kot prostor za previjanje dojenčka.

Poskrbite za udobje v otroški sobi V otroški sobi boste skupaj z otrokom preživeli veliko časa – ko boste dojenčka hranili, se z njim igrali, otroku brali pravljice za lahko noč in še mnogo več, zato izberite kakovostno pohištvo za otroške sobe. Lesnina ponuja širok nabor otroških postelj in posteljnine, kakovostne otroške vzmetnice in nadvse uporabne previjalne mize. Ko sprostite svoj ustvarjalni duh, je varnost tista, ki je ključna pri oblikovanju pohištva in opreme za otroško sobo.

Ne pozabite na to, da se, ko domov prinesete dojenčka, vaš dom napolni tudi z veliko novimi "stvarmi", zato vam bo prav prišla kakšna košara ali zaboj za shranjevanje, ki vam bo v precejšno pomoč, ko bo treba otroško sobico pospraviti.

Otroška posteljica je vsekakor najosnovnejši in nepogrešljiv del vsake otroške sobice ali otroškega kotička. V njej se bo vaš dojenček namreč dobro počutil in mirno spal.

Posteljica vašega novorojenčka je eden najpomembnejših nakupov

Pri nakupu otroške postelje predvsem pazite, da je ta varna za spanje dojenčka, torej da ima lamele ograjice ravno prav narazen, da otrokova glava ne more zaiti med njih. Posteljica mora biti opremljena s prilegajočo se vzmetnico, ki je običajno mehkejše trdote in jo drži trdno pritrjeno letveno dno. Otroške postelje imajo največkrat možnost spuščanja ter dviganja stranice in letvenega dna. Pri tem izberite takšno, pri kateri višino teh prilagodite na preprost način, a kljub temu varno, da otrok tega ne more narediti sam.

Za varno spanje dojenčka se izogibajte dekorativnih blazin v otroški postelji ali prevelikega števila plišastih igrač, kamor bi se otrok lahko zapletel. Vse, kar potrebujete, je tesno prilegajoča se rjuha, pralna nepremočljiva podloga in posteljnina za dojenčke, ki naj bo iz čim bolj naravnih materialov. A to ne pomeni, da se ne morete malo poigrati s stiliziranjem – opremite jo z zaščitno oblogo za posteljico, ki bo onemogočala, da bi dojenčkove roke in noge zašle med ograjico postelje, in bo hkrati lepa dekoracija otroške postelje.

Otroške posteljice najdete v najrazličnejših slogih in oblikah. Dovršeni a minimalistični dizajni bodo ponudili poseben prostor za spanje.

Previjanje je nepogrešljivo opravilo, ko se vaši družini pridruži nov član

Zato so previjalne mize nepogrešljiv del dojenčkove sobe. Da bo to opravilo prijetno ter udobno za dojenčka in vas, izberite takšno, ki je dovolj prostorna in kakovostna. Sodobne previjalne mize so zasnovane tako, da omogočajo, da imate vse dojenčkove potrebščine vedno pri roki, ko jih potrebujete. Lahko dostopni predali in police shranijo vsa oblačila, pleničke in higienske pripomočke, da so vam na dosegu vsakič, ko dojenčka previjate, in da se vam ni treba niti za sekundo odmikati od previjalne mize. Novorojenčka nikoli ne puščajte na previjalni mizi brez nadzora. Poleg previjalne mize boste potrebovali tudi pralno podlogo, ki se preprosto in hitro očisti.

Previjalne mize ponujajo veliko prostora za organizacijo in shranjevanje majhnih oblačilc ter pripomočkov za nego in previjanje.