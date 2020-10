Orientalske preproge so spet zavzele slovenske domove

Z brskanjem med nostalgičnimi kosi pohištva in stili, ki so še pred nekaj desetletij kraljevali v naših domovih, smo se v zadnjih letih navdušili še za en prefinjen dizajnerski dodatek - orientalske preproge doživljajo pravi preporod. Preverite, kako izbrati takšno, ki bo vašim prostorom dodala kanček nostalgične elegance.

Orientalske preproge so prave umetniške stvaritve in kot takšne bodo imele pomembno mesto v vašem domu. Toda še preden se odpravite v nakup preproge, ki bo v prihodnjih letih krasila vaš prostor, preverite nekaj zanimivosti o preprogah, ki imajo pravzaprav neprecenljivo vrednost.

Več kot zgolj preproge

Orientalske preproge izvirajo z Bližnjega vzhoda, predvsem iz Irana (od tod tudi ime perzijske preproge), izdelane so ročno ter z veliko potrpljenja in spretnosti. Večinoma so izdelane iz volne, bombaža in svile, včasih uporabljajo tudi kozjo ali kameljo dlako. Za eno preprogo ponavadi porabijo več tednov ali mesecev, tudi desetletij - odvisno od tehnike in vzorca.

Orientalske preproge med seboj razlikujemo glede na geografski izvor, uporabljeno tehniko in vzorce. Ne samo v Iranu, prefinjene orientalske preproge izdelujejo tudi v drugih državah – Afganistanu, Turčiji, Armeniji, Pakistanu, Indiji in Azerbajdžanu. Vsaka nosi posebno izročilo in zgodovino okolja, v katerem je nastala.

Preproge tako večinoma nosijo ime kraja, kjer so bile narejene, lahko pa so poimenovane tudi po imenu ljudstva ali plemena - to je značilno predvsem za preproge turško-altajskih ljudstev.

Glede na tehniko jih ločujemo na vozlane in nevozlane (tkane). Izdelane so lahko po grafičnih predlogah, kar pomeni, da lahko izdelajo več preprog z enakim motivom. Tem predlogam rečemo tudi klasične in so značilne predvsem v iranskih mestih Tabriz, Isfahan, Nain, Qum, Mašad, Kašan, Kerman, Ardabil. Najpogostejši motivi na njih so rože, vrtovi, pa tudi živali in na splošno različne upodobitve perzijske mitologije.

Posebno zgodbo pripovedujejo preproge, ki jih izdelujejo posebne nomadske skupine, saj so narejene po spominu in družinskem izročilu.

Izberite svoj slog preproge

Kakovost preproge se meri v številu vozlov. Več ko je vozlov in bolj ko je vzorec izrazit, kakovostnejša je preproga. V vozlanju preproge se uporabljata dva osnovna tipa vozla Ghiordes (turški) in Senneh (perzijski), ki sta dejansko samo oznaki za vozel, ne za geografski izvor. Vsak od njiju ima svoje prednosti in slabosti, vendar v praksi veljata za enako dobra.

Barve, ki se uporabljajo za izdelavo preprog, so lahko naravne ali umetne. Prednost naravnih barv je v tem, da jih lahko v naravnem okolju najdejo v izobilju ter da so obstojnejše v primerjavi z umetnimi barvili, ki bledijo na naravni svetlobi in v stiku z vodo.

Perzijske preproge imajo pogosto kot glavni motiv drevo življenja, ki predstavlja večno življenje. Zelo razširjeni so tudi motivi vaze, vrbe in rajskega vrta. Središčna točka preproge pogosto predstavlja oko, vsevidno božanstvo.

Orientalske preproge iščejo navdih tudi v sodobnih elementih in dizajnih, kar je značilno predvsem za preproge iz Nepala in Turčije. Za pakistanske in afganistanske preproge je značilen starodavni geometričen motiv osmerokota.

