Le korak od popolnega aparata - kako izbrati pravega?

Gospodinjska opravila se vrtijo okrog treh poglavitnih stebrov: čiščenje, priprava hrane in skrb za perilo. Večja kot je družina, več časa porabimo za ta opravila, zato je nujno, da si delo med seboj razdelimo in da so naši gospodinjski aparati varčni, tihi, zanesljivi in primerno zmogljivi, da čim bolj optimalno opravimo vse. Po najboljšo belo tehniko se lahko odpravite kar na PIAZZ .

Foto: Getty Images

Če imamo veliko družino, bomo potrebovali pralni stroj z večjo zmogljivostjo. Na srečo lahko izberemo takšnega za devet kilogramov perila, kar je dovolj za več posteljnine ali pa ogromne količine drugega perila.

Za nego perila je treba izbrati kakovosten pralni stroj, ki bo hkrati nežen do občutljivih kosov in brezkompromisen do madežev. Oblačila morajo kljub večkratnemu pranju ohraniti prijeten otip, barvo, obliko in namen. Zelo modro je izbrati pralni stroj s posebno tehnologijo pranja, ki učinkovito in uspešno odstrani vse, tudi najbolj trdovratne madeže. Za najobčutljivejše tkanine bomo potrebovali program, ki tudi pri nizkih temperaturah temeljito odstrani vse madeže in vonjave, kar nam ponujajo tudi pralni stroji Beko. S posebnim bobnom iz nerjavečega jekla in s tehnologijo AquaWave zagotavlja nežno pranje tudi najbolj občutljivih oblačil.

Kljub temu, da imamo zelo velik pralni stroj, pa ne smemo pretiravati s količino perila. Pazimo, da pralnega stroja ne preobremenjujemo s preveliko količino oblačil. Preverimo vse zahteve za vsak posamezni program in raje operimo kakšno oblačilo manj kot več, saj bo tako veliko manj zgubano in lepše oprano. Dobro pa je izbrati tudi takšen pralni stroj, ki ima funkcijo zaznavanja količine perila, da količini prilagodi trajanje programa.

Izbira bele tehnike nikoli ni preprosta. Zato so na PIAZZU naredili izbor izdelkov, ki vas bodo prepričali s svojo uporabnostjo, brezhibnostjo in zanesljivostjo.

Preverite ponudbo bele tehnike na PIAZZ.

Pralni stroj, ki razume naše potrebe

Foto: Getty Images

Ko izbiramo primeren pralni stroj za svojo družino, upoštevajmo tudi vrste oblačil, ki jih družinski člani največ nosijo. So to večinoma športna oblačila, ki potrebujejo poseben pristop pri pranju, ali pa nosimo pretežno poslovna oblačila, obleke in občutljive bluze? Imamo doma najstnike, ki prisegajo na džins in puloverje s kapucami? Več funkcionalnosti in programov praviloma pomeni, da bo pralni stroj tudi dražji, a da bo zato tudi življenjska doba naših oblačil precej daljša.

V manjše prostore mogoče lahko namestimo pralni stroj z zgornjim polnjenjem, saj so ti stroji praviloma ožji, zato ga lažje postavimo tudi v manjšo kopalnico, kar je sploh pri manjših gospodinjstvih zelo priročno. Vendar pa po drugi strani na takšen pralni stroj ne moremo ničesar postaviti.

Sušenje perila pozimi – misija nemogoče

Foto: Getty Images

Sušenje perila je pozimi posebne vrste nadloga, še posebej, če nimamo posebnega prostora, ki bi bil namenjen prav temu. Tisti, ki živijo v manjših stanovanjih v blokih, imajo mogoče srečo z zaprtim balkonom, ki pa prav tako ni popolna rešitev za sušenje polnega stojala mokrega perila. Velika težava pri sušenju perila v zaprtem stanovanju je nabiranje vlage. Skriti koti v stanovanjih ponavadi niso dovolj zračni, zato se vlaga nabira po stenah in oknih. Skoraj nemogoče je zagotoviti ustrezno zračenje prostora, da se ob sušenju perila ne bi pojavile težave zaradi previsoke vlage v prostoru. Pri sušenju enega stojala perila se v prostor sprostita približno dva litra vode.

Preveč vlage praviloma vodi v pojav črne plesni, ta pa je povzročiteljica poslabšanja dihalnih in drugih zdravstvenih težav. Če želimo imeti ugodno bivalno okolje, poskusimo narediti vse za to, da se črna plesen ne bi pojavila.

Naložba, ki je ne bomo obžalovali

Foto: Getty Images

Namesto da stanovanje vsak dan sproti spreminjamo v sušilnico perila, se raje odločimo za gospodinjski aparat, ki nam bo prihranil ogromno časa in prostora. Sušilni stroj je ena od naložb, ki jih praviloma nobena družina ne obžaluje. Zelo uporaben je poleti in pozimi, saj tako nismo odvisni od vremenskih razmer in ne potrebujemo prostora za obešanje perila, pa tudi perilo se ne navzame neprijetnih kuhinjskih vonjav, če ga moramo sušiti v bližini kuhinje.

Veliko uporabnikov pa je izjemno navdušenih predvsem nad tem, da perila, ki se suši v sušilnem stroji, skoraj ni treba likati, saj se tekstilna vlakna med vpihavanjem vročega zraka lepo zrahljajo in perilo po sušenju ni tako zmečkano kot takrat, ko ga sušimo na stojalu. Tako se znebimo kar dveh opravil – obešanja in likanja.

Sušilni stroj tudi močno zmanjša potrebo po dodajanju mehčalca k pranju perila, kar je zelo dobrodošlo za vse, ki imajo občutljivo kožo.

Sušilni stroji Beko vas bodo prepričali z naprednimi tehnologijami, varčno porabo energije, različnimi programi sušenja in dodatnimi funkcijami. Med programi izstopajo programi za sušenje oblačil za ljudi z občutljivo kožo ter program za občutljiva oblačila, osvežitev perila z razkuževanje, hitri program, program za srajce, džins, športna oblačila in program za volnena oblačila.

Vsak dan na dosegu roke – vse sestavine za hitra kosila

Foto: Getty Images

V času, ko večinoma delamo od doma, si moramo malice in kosila pripraviti sami, saj so restavracije zaprte. Zato je priročno, da imamo vedno na zalogi dovolj velike količine živil. Pri tem nam je v veliko pomoč lahko zamrzovalna omara z veliko prostora za shranjevanje, tako da bo priprava hrane mala malica, saj nam ne bo treba za vsak obrok hiteti v trgovino, ampak bomo samo odprli omaro ter si pričarali tisto, kar nam najbolj tekne prav v tistem trenutku.

Če je naša družina večja, je dobro razmisliti o nakupu zamrzovalne omare, ki nam bo močno olajšala vsakodnevno pripravo hrane. V zamrzovalni omari lahko shranimo ozimnico in različne že pripravljene jedi, ki so primerne za pogrevanje, sadje, zelenjavo, jušne osnove, meso in ribe.

Zamrzovalna omara nam omogoča, da lahko v enem dnevu pripravimo več obrokov za naprej, tako da nam ob delovnikih skoraj ni treba nič kuhati, pa imamo kljub temu vedno na mizi zdrava in raznolika kosila. To je tisto, kar nam vsem v teh dneh tudi zelo veliko pomeni.

Preverite bogato ponudbo vrhunske bele tehnike BEKO. Na spletnem tržišču PIAZZ si lahko zagotovite najboljšo ceno za izbran izdelek.