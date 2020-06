Klimatske naprave LG skrbijo tudi za zdravje

Oglasno sporočilo

LG Electronics tudi to sezono presega pričakovanja s klimatskimi napravami LG DUALCOOL in LG ARTCOOL.

Hlajenje in čiščenje zraka v enem

Velika novost je LG DUALCOOL Pure, revolucionarna naprava, ki je istočasno čistilec zraka in klimatska naprava. Sistem za čiščenje zraka odstranjuje mikrodelce v tristopenjskem postopku – najprej s tipalom PM 1,0, nato z ionskim razpršilcem in na koncu še s filtrom drobnega prahu. Vgrajeno tipalo zazna delce, večje od PM 1,0, in druge škodljive snovi. Razpršilec nato ustvari prek pet milijonov negativnih ionov, ki se vežejo na delce, vključno z bakterijami in virusi, da bi jih na koncu ulovil pozitivno nabiti filter.

Naprava izvrstno opravlja tudi glavno nalogo – hladi ali greje. DUALCOOL Pure to opravlja ob 70 odstotkov nižji porabi električne energije in 40 odstotkov hitreje kot modeli brez inverterja ter skoraj neslišno.

Za vsak interier

Drugo serijo LG odlikuje prefinjenost z ohišji bogatih odtenkov in zaključno obdelavo najvišje kakovosti. ARTCOOL Mirror s črnim odsevajočim steklom nudi boljši pretok zraka in vrhunsko estetiko, legendarni model ARTCOOL Gallery pa lahko na sprednjem delu prikazuje fotografije.

Pet let garancije

Vsi novi modeli imajo vgrajen dvojni inverterski kompresor DUAL Inverter, povezljivost Wi-Fi, umetno inteligenco ThinQ ter napredne rešitve, kot je povezovanje s pametnimi zvočniki Google Assistant in Alexa. LG za klimatske naprave za bivalne prostore iz leta 2020, kupljene med 20. majem in 30. septembrom 2020, podarja petletno garancijo.

Naročnik oglasnega sporočila je LG.