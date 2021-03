Kako v spalnici ohraniti dobro energijo?

Spalnica naj predstavlja udoben prostor za počitek in sprostitev. Foto: Getty Images

V spalnici se odpočijemo, sprostimo ter si obnovimo moči za nov dan in nove izzive. Ker pa je spalnica tudi intimen prostor, je priporočljivo, da jo postavimo stran od vhodnih vrat in jo tako zaščitimo pred nepovabljenimi pogledi od zunaj. Za mirne in sproščene trenutke postavimo spalnico v najtišji del doma.

Pripravili smo nekaj namigov po feng šuju, kako jo urediti, da bo prijeten prostor za sprostitev in počitek. Namen tovrstne ureditve je povečati ubranost in pretok življenjske energije po prostorih.

Močne barve niso primerne za spalnico, lahko pa jih uporabimo za dodatke in okrasitev prostora.

Pobarvajmo spalnico v nežnih tonih

Nikoli ne prebarvajmo spalnice v temne, močne odtenke. Še posebej odsvetujejo kombinacijo močne rdeče in črne barve. Priporočljivi sta zmernost pri izbiri in uporaba pastelnih, nevtralnih barv v zemeljskih, rožnatih ali mareličnih tonih. Predvsem se ravnajmo po svojem okusu in ne preveč po zadnji modi. Trendom lahko sledimo pri izbiri dodatkov, kot so okrasne blazine ali zavese. Pomembno, je da se v spalnici počutimo prijetno, da dobro spimo in se zjutraj zbudimo spočiti.

Za mirnejši in trdnejši spanec posezite po nevtralnih barvah.

Znebimo se navlake

Iz spalnice odstranimo vse elemente, ki bi lahko motili počitek. Feng šuj spalnica mora biti čista, sveža in urejena, le tako je omogočen pretok energije po prostoru. Vse nepotrebne stvari pretok energije onemogočajo. Česar ne potrebujemo, redno odstranjujmo.

Odsvetuje se namestitev elektronskih naprav, ki z oddajanjem elektromagnetnega sevanja ljudem škodijo. Če se ne morete odpovedati televizorju, ga pred spanjem izklopite iz elektrike in pokrijte s tkanino. Prav tako se odsvetuje uporaba ogledala, saj naj bi to motilo spanec in po feng šuju škodilo odnosu med partnerjema. Če ga imate, ga pred odhodom v posteljo zakrite s kosom blaga.

Iz spalnice odstranite vse slike s podobami oceanov, slapov ali rek. Po feng šuju prisotnost vode v spalnici povzroči finančno izgubo. Prav tako se odsvetuje, da je postelja nameščena ob steno, v kateri je vodovodna napeljava. To naj bi povzročalo nemir in izgubo energije.

Spalnico opremite le z nujnim pohištvom in dodatki. Elementi, ki jih mora imeti vsaka spalnica, so postelja, garderobna omara in izbira primerne osvetlitve.

Uredimo garderobno omaro

Veliko ljudi je navezanih na materialne stvari. Kopičenje nepotrebnih reči na policah in v omarah nam "krade" energijo, zato odstranimo s polic vse, česar ne potrebujemo ali nam ne koristi več, in tako osvobodimo pretok energije.

Pred nakupom nove omare za spalnico je smiselno narediti inventuro garderobe. Temeljito se lotimo čiščenja in podarimo vsa oblačila, ki jih nismo nosili v zadnjem letu, za nas niso več uporabna, so bila zgrešen nakup ali pa se v njih ne počutimo dobro. Izberimo omaro, ki bo razporejena na način, da bo ustrezala naši garderobi. Kostimi, obleke in srajce zahtevajo več obešalnikov, puloverje, športna oblačila, čevlje in torbice je najbolje zložiti na police, za perilo in dodatke pa so najprimernejši predali.

Spodnji del garderobne omare bo bolj izkoriščen s pomočjo predalov, pod stropom pa s policami. Sodobne omare se ponašajo tudi z integrirano notranjo osvetlitvijo, ki olajša izbiro oblačil.