Kako privarčevati do 50 odstotkov pri nakupu dnevne sobe?

Ste se že kdaj znašli, da vam je tekanje po trgovinah že močno odveč? Potem se spomnite še dolgih vrst pri blagajnah ter gneče na cestah in parkiriščih? Ste na prejšnjo trditev prikimali? Za vas imamo rešitev, ki se glasi: nakupovanje preko spleta, vendar z veliko mero varnosti. Nakup preko spleta je hitrejši, preprostejši in ugodnejši kot nakup v fizični trgovini. Vendar previdnost ni nikoli odveč.

Preko spleta lahko danes naročimo že vse za dom, tokrat pa se bomo osredotočili na nakup pohištva oz. na prihranek pri naročilu nove dnevne sobe. Se sprašujete, kaj vse lahko prihranite s spletnim nakupom? Pa poglejmo, kaj so glavne prednosti spletnega nakupa. Velik plus je zagotovo dejstvo, da imate vse podatke, kot so dimenzije, barvne možnosti, cena, ipd., na enem samem mestu, ter s tem privarčujete vaš prosti čas in tekanje po trgovinah. Glede cen imate lahko več nadzora, saj imate jasen pregled nad njimi. Običajno pa vas tudi redno obveščajo o aktualnih akcijskih ponudbah in s spremljanjem le-teh lahko dodatno privarčujete. Cene pri pohištvu so zaradi optimizacije stroškov občutno nižje, saj so stroški obratovanja v primerjavi s fizičnimi trgovinami nižji (stroški skladiščenja, razstavnega salona, zaposlenih,…).

Zaupanja vredni spletni trgovci vse podatke o sebi, o postopku nakupa in splošne pogoje na razumljiv in preprost način objavijo na spletni strani in so vidni prav vsem. Zelo pomembna je varnost osebnih podatkov, sploh ko govorimo o bančnih podatkih. Te zaupajte le šifriranim povezavam, ki imajo v naslovni vrstici »https«.

Nakupovanje pohištva preko spleta je lahko zelo zabavno, saj ga lahko opravite kadarkoli in kjerkoli. Pri izbiri prave spletne trgovine upoštevajte zgoraj navedene nasvete in priporočila obstoječih kupcev. Največjo izbiro pohištva, najrazličnejših modelov boste zagotovo našli na spletni strani podjetja Furnitura www.salonpohistva.si, kjer ponudbo konstantno dopolnjujejo in osvežujejo. Njihovi strokovnjaki vam bodo pri nakupu svetovali in vam pomagali, da boste glede na vaše želje in slog izbrali res najbolj primerne kose pohištva za vaš dom. In kaj je dobro upoštevati pri nakupu dnevne sobe?

Naj bo dnevna soba opremljena po vašem navdihu z veliko mero udobja!

Poskrbite za prijetno in sproščeno vzdušje. Če je prostor manjši, raje izberite svetlejše barve, saj bo tako prostor optično večji. S svetlejšimi barvami se boste izognili občutka prenatrpanosti, dnevna soba pa bo delovala bolj zračna. Sedežno garnituro ali kavč popestrite z bolj udarnimi barvnimi blazinami. V spletni trgovini SalonPohištva.si je poskrbljeno tudi za kavče in kotne sedežne garniture, ki so primerne vsakodnevnem spanju, služi pa vam lahko tudi le kot pomožno ležišče.

V večji dnevni sobi ne sme manjkati tudi počivalnik oz. fotelj. Počivalnik je lahko povezan s sedežno garnituro oz. kavčem. Lahko pa ga imate ločenega in si ustvarite poseben kotiček, namenjen branju knjig ali časopisov, poslušanju glasbe ali pa za jutranjo kavico ali čajček. Zraven lahko postavite komodo, poličnik ali manjšo mizo, ter popestrite z ustrezno dekoracijo.

Ne pozabite tudi na klubsko mizico, ki je tako praktičnega kot tudi dizajnerskega pomena. V manjši dnevni sobi naj bo ta svetle barve ali steklena. Priporočljive se tudi takšne, ki imajo dodatne poličke ali predale namenjene shranjevanju. Pri večjih prostorih je izbira klubske mizice enostavnejša, vendar bodite pazljivi, da se bo ujemala s celotnim konceptom. Za piko na »i« pa nam je ostal še dnevni regal. Izbor je širok, zato si ga lahko vsak po svoji želji prilagodi. Če imate prostorsko stisko, si izberite takšnega, ki bo vključeval več predalov in zaprtih stenskih omaric. Da pa prostor ne bo preveč monoton, ga razbijte s poličkami, raznim dekorjem in/ali barvno steno. V kolikor dodatnega prostora za shranjevanje ne potrebujete, zadostuje že en sam tv regal, televizijo pa lahko postavite tudi na steno.

V podjetju Furnitura je poleg široke izbire pohištva en izmed glavnih razlogov svojim strankam ponuditi ugodne cene, zato stalno spremljajo novosti in spremembe na trgu. V tem mesecu so za vse vas pripravili ekskluzivno mega razprodajo dnevnih sob s popusti do 50 %! Razprodaja je časovno omejena in prilagojena čisto vsakem žepu.

