Kako deluje najbolj nepogrešljiv del gospodinjstva?

Oglasno sporočilo

V poplavi najrazličnejših aparatov, ki jih uporabljamo vsak dan, odgovor na to vprašanje najbrž ni preprost. Pa vendar bi večina gospodinjstev zagotovo najbolj pogrešala pralni stroj, saj si ročnega pranja vsega perila nihče izmed nas niti ne predstavlja.

Prvi električni pralni stroji

Ročno pranje je bilo nekoč del vsakdana. Umazano perilo se je pralo v potokih in vodnjakih, kasneje tudi v škafih po domovih in pralnicah. Pralo se je tako, da se je s perilom tolklo po skalah, perilo pa se je mencalo in ožemalo. Kasneje so izumili perilnike, za pranje perila pa so uporabljali doma izdelana mila in pepel.

V sredini 19. stoletja so izumili prvi pralni stroj, ki je perilo pral po načelu ročnega pranja med dvema rebrastima površinama, ob koncu 19. stoletja pa je luč sveta ugledal prvi električni pralni stroj, njegove izboljšave pa so se nato vrstile povsod po svetu. Današnji pralni stroji so tako zelo izpopolnjeni, da sami prilagajajo količino vode, ki je potrebna za pranje glede na težo perila v bobnu, in tako optimizirajo procese pranja.

V Sloveniji se je proizvodnja pralnih strojev začela v sedemdesetih letih 20. stoletja, ko je podjetje Gorenje v Velenju začelo izdelavo in s prodajo samodejnih pralnih strojev.

Gorenje Velenje je eden izmed vodilnih evropskih proizvajalcev pralnih strojev še danes. Podjetje se lahko pohvali z dolgoletno tradicijo, saj so prvi licenčni pralni stroj izdelali že leta 1965, prvega lastnega 1966, 1967. leta pa so zgradili novo tovarno pralnih strojev.

Sestavni deli pralnega stroja

Delovanje pralnega stroja nadzoruje več krmilnih mehanizmov, ki uravnavajo cikle pranja. Najpomembnejši sestavni deli pralnega stroja so:

Boben je sestavljen iz dveh delov, in sicer vodotesne kadi in naluknjanega notranjega dela, ki je vrtljiv.

izčrpa vodo na koncu pralnih ciklov. Vzmeti in blažilniki poskrbijo, da se zmanjšajo vibracije.

Kako poteka proces pranja?

Umazano perilo je najprej treba pravilno razvrstiti. Pomembno je, da približno enako umazano perilo peremo skupaj, pa tudi enake materiale in barve skupaj. Nato umazano perilo naložimo v boben in na programatorju izberemo ustrezen program. V predalček za detergent nalijemo prašek in mehčalec. Lahko uporabimo tudi dozirno posodico, v katero nalijemo pralno sredstvo, posodico pa nato položimo v boben poleg perila. Ko zapremo vrata na bobnu, se z vklopom glavnega stikala začne pranje glede na izbrani program.

Magnetni ventil odpre vodo, ki skozi posodo za detergent najprej potuje v boben. Ko se voda v bobnu dvigne do določene višine, jo magnetni ventil zapre. Elektromotor začne s pomočjo jermena vrteti boben, grelec pa vodo ogreje do izbrane temperature. Termostat na izbrani temperaturi izklopi grelec. Odvečna voda odteka iz bobna. Perilo v bobnu drgne drugo ob drugo in tudi ob boben.

Z vrtenjem in mešanjem se s pomočjo detergenta umazanija odstrani. Pred zadnjim dotokom vode v boben gre voda skozi predalček za mehčalec. Vodo iz bobna skozi filter črpa črpalka. Kako mokro je perilo ob koncu pranja, je odvisno od obratov centrifuge. Večji kot so obrati, bolj se perilo posuši. Določenih tkanin ni priporočljivo prati pri visokih obratih, ker se uničujejo vlakna (volna, svila).

Delovanje različnih vrst pralnih strojev

Na trgu imamo različne vrste pralnih strojev glede na velikost, način polnjenja, število obratov centrifuge in količino umazanega perila v bobnu. V zadnjem času so moderni tudi pametni pralni stroji, ki jih upravljamo s pomočjo aplikacije na telefonu.

Dve vrsti pralnih strojev se ločita že na pogled, in sicer stroji s sprednjim polnjenjem in stroji z zgornjim polnjenjem. Stroji z zgornjim polnjenjem delujejo s pomočjo lopatic, ki premikajo perilo, medtem ko se perilo v strojih s sprednjim polnjenjem premika s pomočjo vrtljivega bobna.

Pri izbiri pralnega stroja za posamezno gospodinjstvo je treba upoštevati različne dejavnike. Vsekakor ni priporočljivo, da pred nakupom upoštevamo le ceno in izberemo najcenejšega.

Starejšim osebam predlagamo nakup pralnega stroja z zgornjim polnjenjem, saj je vanj lažje nalagati perilo. Tudi za gospodinjstva z malo prostora je primeren pralni stroj z zgornjim polnjenjem, saj so ti praviloma manjši od pralnih strojev s sprednjim polnjenjem. Za manjša stanovanja, ki nimajo primernega prostora za sušenje perila, so najprimernejši pralno-sušilni stroji, ki poleg pranja poskrbijo tudi za sušenje perila.

Najmodernejši pralni stroji so zasnovani tako, da senzorji zaznajo količino perila v bobnu in tako dozirajo optimalno količino detergenta in vode. Nova tehnologija tudi omogoča učinkovito pranje perila že pri nižjih temperaturah.

Pralni stroji z inverterskim motorjem

Inverterski motorji predstavljajo veliko prednost in omogočajo tišje delovanje pralnih strojev in manjšo porabo energije. Medtem ko navadni elektromotorji v pralnih strojih vrtijo boben s pomočjo ogljikovih krtačk, ki se segrevajo, inverterski motorji delujejo s pomočjo magnetnega polja. Znotraj motorja ni krtačk, kar pomeni, da ne prihaja do trenja in s tem segrevanja, zagon in ustavljanje motorja pa je bolj učinkovito in tišje. Inverterski motor se med pranjem ne segreva, zato lahko deluje neprekinjeno, torej je čas pranja krajši (pri navadnih elektromotorjih se boben ustavlja, da se ohladi na delovno temperaturo), kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo pralnega stroja in manjšo porabo električne energije.

Pralni stroji so danes nepogrešljiv pripomoček v vsakem gospodinjstvu. Ob pravilni uporabi nam lahko služijo vrsto let, pravega zase pa poiščite v Gorenju!

Naročnik oglasne vsebine je Gorenje.