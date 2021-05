Kaj je potrebno preveriti pred nakupom zunanjih svetil?

Vrt v toplejših mesecih postane neke vrste dnevna soba na prostem. Postane prostor, kamor se iz notranjosti preseli večina dogajanja. Zlasti, če se ob poletnih večerih želite na terasi ali vrtu družiti z družino in prijatelji, je zunanja razsvetljava izjemno pomembna. Pa ne le z estetskega vidika, pač pa tudi funkcionalnega. Zato izberite zunanja svetila , ki bodo poleg ambientalnega vzdušja omogočala tudi dobro vidljivost in hkrati varnost, če se boste v temi sprehodili po vrtu.

Naj tudi zunanji prostori dobijo lepo podobo in preprosto zažarijo. To lahko dosežete, če izberete ustrezna zunanja svetila. Foto: Getty Images

Ko opremljate hišo s svetili je tako kot za notranje luči tudi za zunanje pomembno, da dobro razmislite, s kakšnimi svetili boste opremili vrt in zunanjost hiše. Navsezadnje morajo zunanje luči za hišo zdržati v različih vremenskih pogojih, izpostavljene pa so tudi prahu, vlagi in umazaniji.

Kaj pomeni IP-zaščita pri zunanjih svetilih?

Pri izbiri zunanjih svetil upoštevajte faktor zaščite, t. i. IP-zaščito. Ta definira, kje in kako se določena svetilka lahko uporablja brez tveganja, da se poškoduje ali uniči. IP-zaščita definira stopnjo zaščite pred različnimi delci v zraku, vodo pa tudi pred poškodbami. Najmanjša potrebna zaščita za zunanje luči je IP44.

IP-zaščita je torej sestavljena iz dveh številk, pri čemer prva predstavlja zaščito pred prahom in trdimi delci, druga pa zaščito pred vodo. IP44 denimo pomeni, da je svetilka zaščitena pred vdoromo trdih tujkov do premera en milimeter in več in pred brizgajočo vodo z vseh smeri. Višja kot je številka, večja je zaščita.

Pri nakupu zunanjih luči je izjemnega pomena, da preverite predvsem drugo številko, torej zaščito pred vdorom vode. Ta se lahko giblje med nič in devet, pri čemer višja številka predstavlja večjo vodoodpornost. Kakšno zaščito rabite, je odvisno od tega, koliko in kako močno bo svetilka izpostavljena vodi, zato se pred izbiro posvetujte s svetovalcem.

Zunanja svetila bodo čudovito in prijetno osvetlila vsak kotiček vaših zunanjih prostorov. Če izberete prava, se bodo odlično obnesla tudi kot dekorativen detajl.

Kako optimalno osvetliti okolico hiše?

Za osvetlitev vhoda, stopnic, vrtnih poti in parkirnega prostora je treba poskrbeti za varnost. Zato izberite luči, ki nudijo dobro vidljivost, da se v temi ne boste spotikali in da preprečite možnost poškodb. Če boste namestili senzor za vklop luči, boste privarčevali tudi na električni energiji, saj luč ne bo po nepotrebnem ostajala prižgana.

Za teraso je najprimernejša ambientalna osvetlitev, ki bo ustvarila prijetno vzdušje. To bodo omogočila talna pa tudi stenska svetila, ki so postavljena na bolj odmaknjena mesta. Ne pozabite pa na kakšno močnejšo luč, ki jo boste potrebovali za večerjo na terasi.

Za kakšna zunanja svetila se boste odločili, je predvsem odvisno od vašega okusa, hkrati pa tudi od električnih napeljav. Na voljo so različne oblike in vrste luči, kot so denimo talni vgradni žarometi, svetlobni objekti, zidne luči, stoječa svetila, stropna led svetila, reflektorji, dekorativna svetila in še vrsta drugih.

Izberite luči, ki so narejene iz trpežnih materialov in so tako čim bolj odporne na zunanje okoliščine ter takšne, pri katerih boste žarnico menjali čim manjkrat. V zadnjih letih je na trgu tudi vse več svetil, ki delujejo na sončno svetlobo.

Vnesite v vaš dom in okolico čim več veselja, živahnosti in energije. Tudi z izbiro kakovostnih zunanjih svetil, ki bodo pričarala domačno vzdušje in popestrila zunanje prostore.

Solarna svetila – modni dodatek na vrtu

Na trgu so solarne svetilke različnih kreativnih oblik, tudi takšnih v obliki kamna, ki se popolnoma prilegajo travnati površini. Polnijo se s pomočjo sončne energije, kar zagotavlja fleksibilno uporabo. Solarna svetila so vse bolj priljubljena iz večih razlogov. Za njih ne potrebujete nobene električne napeljave, kar pomeni, da jih lahko namestimo praktično kamorkoli, pomembno je le, da čez dan dobijo dovolj sončne svetlobe. Posledično pa privarčujete tudi na električni energiji. "Vgradnja" takših svetil je enostavna, saj jih preprosto zapičite v podlago ali jih pritrdite na zid ali tla.

Solarna svetila imajo vgrajene sončne celice, ki podnevi s pomočjo sonca polnijo baterije, te pa ponoči zasijejo. Takšnih svetilk je v ponudbi vse več in so tudi lepo oblikovane, da popestrijo teraso ali vrt.

Ustvarite si prijeten zunanji prostor, tudi z izbiro pravih luči.