Je za ogrevanje in toplo sanitarno vodo primerna toplotna črpalka?

Pri obnovah in novogradnjah je zelo pomembno, da upoštevamo tudi energetsko učinkovitost našega doma. Prav zaradi tega je izbira toplotne črpalke vse bolj priljubljena možnost za ogrevanje in hlajenje. Ob tem se moramo zavedati, da gre za dolgoročno naložbo, ki na začetku morda zahteva nekoliko več truda in finančnih sredstev, toda na dolgi rok prinaša kopico zadovoljstva in prihrankov.

Prilagodljivost, učinkovitost, dolgoročna donosnost naložbe in manjši vpliv na okolje so tako le nekateri od razlogov, zaradi katerih si želijo lastniki stanovanj zamenjati svoje obstoječe sisteme na osnovi fosilnih goriv s toplotnimi črpalkami.

Prihodnost je v toplotnih črpalkah

Pogosta napačna predstava med bodočimi lastniki toplotnih črpalk je, da so toplotne črpalke primerne samo za nove domove, medtem ko so toplotne črpalke v resnici lahko vsestranski sistem za ogrevanje, toplo vodo in hlajenje vašega doma. Prav zaradi tega postaja vse bolj jasno, da so prav toplotne črpalke rešitev prihodnosti.

Učinkovitejša in cenejša rešitev od drugih

Toplotne črpalke poganjajo predvsem obnovljivi viri energije. V trenutku, ko bo vaša toplotna črpalka nameščena, bo poskrbela za celotno ogrevanje in toplo vodo, in sicer veliko učinkoviteje kot kotel na fosilna goriva. Zaradi tega so dandanes toplotne črpalke ena najbolj ekonomičnih in do okolja prijaznih rešitev ogrevanja.

Prav tako je velikega pomena dejstvo, da imajo toplotne črpalke na splošno cenejše obratovalne stroške kot tipični plinski kotel, ker uporabljajo hladilni krogotok za prenos toplote iz zunanjega zraka v vaš dom, s čimer ohranjajo udobno temperaturo. Zaradi tega za delovanje potrebujejo bistveno manj energije, imajo manjši vpliv na okolje in zagotavljajo bistveno nižje račune za komunalne storitve.

Katero toplotno črpalko je priporočljivo kupiti?

Foto: Daikin

Na trgu obstaja več različnih vrst toplotnih črpalk, zato odkrivanje delovanja toplotnih črpalk in odločitev, ali je izbrana toplotna črpalka prava izbira za vas in vaš dom, ni lahka naloga. Na vašo odločitev bo tako v veliki meri vplivala vrsta vaše nepremičnine in videz vaše obstoječe ogrevalne naprave.

Katere vrste toplotnih črpalk poznamo?

Toplotne črpalke DAIKIN so rešitev prihodnosti. Foto: Daikin

Za novogradnje, energetsko učinkovite stavbe in nadomestitev električnih ogrevalnih sistemov:

Nizkotemperaturne toplotne črpalke zrak-voda, ki zagotavljajo ogrevanje, toplo vodo in hlajenje.

Obe toplotni črpalki pridobivata energijo iz zunanjega zraka in omogočata energetsko učinkovito ogrevanje in hlajenje.

Za renovacije in zamenjavo starejših plinskih kotlov:

Visokotemperaturne toplotne črpalke zrak-voda so idealne za priključitev na obstoječi cevovod in starejše radiatorje, ki delujejo pri višjih temperaturah kot sodobni ogrevalni sistemi.

Te toplotne črpalke lahko zagotavljajo ogrevanje, toplo vodo in dodatno hlajenje (razen če so priključene na radiatorje), voda kot medij za prenos energije pa zagotavlja optimalno udobje.

Ali se naložba v toplotne črpalke izplača?

Nobenega dvoma ni, da bo namestitev sistema toplotne črpalke na začetku zahtevala znatne naložbe, ki so običajno večje kot inštalacija standardnega kotla na fosilna goriva. Velikost naložbe je odvisna od različnih dejavnikov, kot so vrsta toplotne črpalke, velikost vašega doma in s kakšno napravo je toplotna črpalka povezana (radiator, talno gretje ...).

Kljub finančno zahtevni naložbi bodo prednosti, ki jih toplotna črpalka ponuja v smislu večjega udobja, zanesljivosti in manjših računih za energijo v njeni celotni življenjski dobi, močno odtehtale njene stroške.

Vsak kilovat električne energije, porabljene s toplotno črpalko, proizvede od tri do štiri kilovate obnovljive toplote iz zraka, kar predstavlja kar od 300- do 400-odstotno izboljšanje učinkovitosti. Toplotna črpalka bo delovala učinkoviteje, če je dom dobro izoliran, zato je pomembno razmisliti o nadgradnji ustrezne izolacije in zaščite pred prepihom, da bi dosegli najvišjo stopnjo učinkovitosti.

Pogled v prihodnost: naložba, ki prinaša udobno in ugodno bivanje

Nobenega dvoma ni, da namestitev novega ogrevalnega sistema predstavlja veliko odločitev. Namestitev lahko močno vpliva na vaše domače okolje, stroški namestitve pa se lahko hitro povečajo, če niste dobro pripravljeni. Dolgoročno pa je namestitev toplotne črpalke vredna naložbe in vsega truda, saj bo vaša nova toplotna črpalka vam in vaši družini služila še mnogo let.

Odločitev za prehod na energetsko učinkovito toplotno črpalko ne glede na to, ali je predpisana po zakonu ali ne, je nedvomno dobra odločitev, še posebej če lahko za pomoč pri začetni naložbi pridobite nepovratna sredstva.

Medtem ko mnogo tradicionalnih ogrevalnih sistemov zahteva nekaj rednega vzdrževanja za ustrezno delovanje, naj bo to dolivanje goriva ali polnjenje kuriva, lahko toplotna črpalka začne ogrevati s pritiskom na gumb. S svojo toplotno črpalko se lahko povežete tudi prek telefona z aplikacijo Daikin Onecta, ki omogoča upravljanje na daljavo.

Toplotne črpalke Daikin Altherma poganja obnovljiva energija. Zmanjšajte svojo odvisnost od fosilnih goriv in preklopite na toplotno črpalko Daikin in pri tem še prihranite.