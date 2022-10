Izdelek, ki ne sme manjkati v nobenem gospodinjstvu

Oglasno sporočilo

Vsi izdelki, s katerimi dnevno pridemo v stik, so zapakirani v različne embalaže - od papirnate do različnih plastičnih mas. Podjetja, ki se trudijo v smeri trajnosti, na ta način izboljšujejo tudi postopke, ki so potrebni za izdelavo različnih vrst embalaže. Eno izmed podjetij, ki je na trgu že 15 let in je specializirano za izdelavo različne embalaže, je podjetje VREČKE.NET d.o.o.