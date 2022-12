Gostinska miza, stoli in oprema so bistvo dobrega počutja gostov

Oglasno sporočilo

Čeprav sta ponudba in meni ena najpomembnejših razlogov za obisk restavracije, pa so tudi prostor, oprema in vzdušje pomembni pri odločitvi, ali se bodo gostje v vaš bar ali restavracijo še vrnili. Da bodo obiskovalci v vašem lokalu, baru ali restavraciji dobili najboljšo mogočo izkušnjo, je pomembno, da izberete takšno opremo, ki odraža stil in duh gostinskega obrata.

Trendi na področju oblikovanja gostinskih prostorov

Ni skrivnost, da je izbira pohištva, detajlov in opreme tista, ki naredi prostor in gostinskemu lokalu vdahne imidž in dušo. Pri oblikovanju in opremljanju gostinskih prostorov je treba uporabiti holistični pristop, kjer se upošteva celotna izkušnja od postrežbe, prehranjevanja in ambienta, zato ni presenetljivo, da sta med glavnimi trendi v zadnjih letih sproščenost in udobje. Gostinski lokal mora biti prostor, kjer se gostje počutijo varno, domače in sprejeto. Po epidemiji veliko bolj upoštevamo tudi higienske predpise in osebnostni prostor, kar v notranjem oblikovanju pomeni večje razmike med mizami. Če smo se v času epidemije navadili še česa, je to tudi uporaba zunanjih prostorov, zato so vse bolj priljubljeni tudi velike terase, barske mize in visoki stoli.

Kako izbrati kakovostno gostinsko opremo?

Med najpomembnejšimi kosi opreme v baru, lokalu ali restavraciji so zagotovo gostinske mize in stoli. Ker se na njih skozi dan izmenja veliko ljudi, je bistveno, da so izdelani iz kakovostnih in trajnih materialov. Med največkrat izbranimi so zagotovo kovinski stoli in mize, tisti, ki prisegate na nekaj več topline in domačnosti, pa raje izberite masivne mize za gostinstvo iz lesa. Poleg kakovosti izdelave je bistvena tudi enostavnost vzdrževanja in čiščenja. V restavracijah so morda oblazinjeni stoli nekoliko manj primerni, medtem ko so odlični za klepatanje ob srkanju koktejla ali uživanju ob skodelici kave.

Notranje mize za gostinstvo

Izbira notranje mize za gostinstvo ni tako preprosta, saj je izbira precej široka. Od kvadratnih, podolgovatih, okroglih, lesenih, marmornatih in kovinskih do rustikalnih, modernih in futurističnih. Seveda ni gostinske mize brez udobnega stola, ki mora biti ergonomsko oblikovan, saj v lokalu ali restavraciji presedimo kar precej časa. Notranji stoli za gostinstvo naj bodo v prvi vrsti udobni in kakovostni, če se bodo stilsko ujemali z mizo, pa bodo vašemu prostoru dodali pridih elegance in smisla za oblikovanje.

