Elementi, s katerimi svojemu domu dodamo osebno noto

Dom je tam, kjer je srce, pravi znan pregovor. Ali ne bi potem mogel odražati tega, kar v resnici smo, in nam prinašati veselja vsakokrat, ko odpremo vrata domače hiše? Ena od stvari, ki naš dom loči od domov drugih, je način, kako ga okrasimo. Ko v svoj dom dodamo denimo slike na platnu , je to način izražanja osebnega sloga.

Čudovito steklena slika Monee, ki jo krasi motiv plaže, bo lepo popestrila vsako steno v kateremkoli prostoru vašega doma.

Izbira dekoracije in elementov, ki jih dodamo, odraža nas in naš slog. A včasih je doseganje ambienta in iskanje ravnovesja med "premalo" in "preveč", težko doseči. Pri dodajanju okrasitve pa moramo imeti v mislih tudi funkcionalnost posameznega prostora.

Ustvarjanje doma, ki je hkrati lep in udoben

Opremljanje doma ni mačji kašelj. Treba je poiskati opremo po našem okusu, poleg tega pa mora biti ta tudi funkcionalna. Na koncu nas čaka še izbira dekorativnih elementov, s katerimi domu dodamo osebni pečat.

Dodatki so ključni pri dodajanju osebnosti, pa naj gre za modo ali naš dom. Dekoracija v notranjem oblikovanju vključujejo karkoli, od okrasnih predmetov, kot so vaze, stenske ure, okrasne blazine, slike za na steno do razsvetljave, preprog, ogledal in še mnogo več.

Monée slike ujamejo različna razpoloženja in lahko v hipu spremenijo izraznost prostora. Iščete mirno sliko narave v fotorealistični kakovosti za svojo dnevno sobo? Barvno ekspresivno, abstraktno oljno sliko Monée za predsobo? Ali okusen akt za spalnico? Ne glede na to, ali imate raje fotografije, tihožitje ali popart, ljubite impresionistični stil ali s kovinsko 3D-sliko pritegnete poglede, pri Monéeju boste zagotovo našli pravo dekoracijo za vaše stene. Če ste sami ustvarjalni, lahko v Moneejevem asortimentu najdete tudi stilen okvir za svoja "dela" – npr. posnetek trenutka. Ravno tako kot slike so tudi okvirji za fotografije na voljo v različnih velikostih in formatih.

Kreativno vzdušje v vašem domu zlahka ustvarite z umetninami znamke Monée.

Prostore lahko okrasimo z družinskimi fotografijami, predmeti s potovanj, lastnimi umetninami ali risbicami svojih otrok. Če se počutimo povezani z določenim predmetom, lahko tudi tega izpostavimo, da izstopi in naredi prostor popoln. Pomembno je, kako uporabljamo okrasne elemente dodatke in da ti odražajo osebnosti ljudi, ki živimo v tem prostoru.

Zadnji kosi, ki jih dodamo, poenotijo ​​prostor

Če nimamo nobenega posebnega kosa, ki bi nam bil všeč ali bi ga želeli posebej izpostaviti, se vedno lahko odločimo za nakup oljne slike na platnu. Umetniško delo izberimo glede na osebne interese in stvari, ki vas navdihujejo. Če je narava tista, v kateri se do popolnosti sprostimo, so slike za na steno z motivi cvetja, dreves, prostranih pokrajin, umirjenega jezera ali razburkanega morja lahko prava izbira, da domu dodamo svoj pečat.

Vedno se najde ustrezen kotiček za novo umetniško pridobitev, ki pritegne pozornost in dovršeno obogati prostor. Dišeča sivkina polja in njihov vonj so gotovo bili inspiracija pri nastanku te umetnine blagovna znamka Monee.

Umetnost ima nešteto plati Če se navdušujete nad umetnostjo in umetniškimi deli, preverite Lesninino ponudbo slik za na steno blagovne znamke Monée. V Lesnini so kot v ateljeju zbrane prave oljne slike na platnu, fotorealistične steklene kuhinjske obloge, podrobne kovinske slike in še mnogo drugega. Z majhnim proračunom lahko ljubitelji umetnosti odnesejo domov kakovostne in za oko privlačne umetnine.

Preverite nekaj primerov čudovite umetnosti za vsak dom − Monée slike: