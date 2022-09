Dihate čist zrak?

V hitrem tempu življenja in težnji po kakovostnem življenjskem slogu velikokrat pozabimo na pomen zraka, ki ga dihamo. Slab zrak ima namreč številne negativne vplive na naše počutje, prav tako pa lahko vodi v resne zdravstvene težave. Čeprav nam je zrak bolj kot ne samoumeven in se z njim nič kaj preveč ne obremenjujemo, nanj vpliva mnogo dejavnikov. Kaj lahko pri tem storimo mi?

Čist zrak je eden izmed pomembnih dejavnikov za boljšo kakovost življenja, vendar mu velikokrat ne pripisujemo prav posebnega pomena. Zavedamo se, da na zunanji zrak ne moremo kar tako vplivati, medtem ko je pri zraku v stanovanju ali hiši povsem druga zgodba. Zahvaljujoč sodobnim klimatskim napravam z zračnimi filtri imamo namreč možnost, da prav vsak dan dihamo čist in kakovosten zrak, kar ni pomembno samo za alergike in astmatike, temveč za prav vsakogar izmed nas.

Zrak vpliva na naše zdravje

Dejavnikov, ki vplivajo na kakovost zraka, je mnogo. Večina ob tem najprej pomisli na prijetno temperaturo zraka, zaradi katere se v prostoru dobro počutimo, vendar pa to ni edini dejavnik. Veliko vlogo igrajo tudi drobni prašni delci, ki nas lahko dražijo pri dihanju, vlažnost zraka, ki vpliva na naše dihalne poti, razne bakterije in vonj. Vsi ti elementi, ki jih ne opazimo in se z njimi ne obremenjujemo, pomembno vplivajo na to, kako se bomo v prostoru počutili, dolgoročno pa vplivajo tudi na naše zdravje.

Pomanjkanje čistega zraka lahko namreč vodi v slabo počutje, saj lahko privede do glavobola, utrujenosti, omotičnosti, suhe sluznice, zmanjšanje koncentracije, alergij in napadov astme, prav tako pa smo lahko bolj dovzetni tudi za viruse. Slaba kakovost zraka v prostoru lahko vpliva tudi na nastanek plesni, ki lahko povzroči resne zdravstvene težave, če jo dalj časa vdihavamo. Vse to lahko sicer rešimo z odpiranjem oken, vendar na ta način v prostor dovajamo še več prašnih delcev, vlage in mrzlega oziroma toplega zraka.

Kako lahko poskrbimo za čistejši zrak v zaprtih prostorih?

Odlično rešitev za čist zrak nam zagotavljajo klimatske naprave Daikin. Te ohlajajo oziroma grejejo prostor, poleg tega pa nam omogočajo tudi učinkovito čiščenje zraka, saj je v njih nameščen zračni filter, ki odstranjuje prašne delce.

Daikinova tehnologija za čiščenje zraka Flash Streamer oddaja elektrone, s katerimi zadene viruse, plesen, bakterije, alergene in nevarne kemične snovi, medtem ko Daikinov titanov apatitni dezodoracijski filter odstranjuje tako prašne delce v zraku kot tudi vonj hišnih ljubljenčkov in tobačni dim.

Zato vam svetujemo, da svoj dom opremite z ustrezno klimatsko napravo in tako poskrbite za čist in kakovosten zrak prav vsak dan!