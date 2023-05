Daikin Perfera med zmagovalkami ZPS testa klimatskih naprav

V zadnjih letih so poletja vse bolj vroča, vročinskih valov je na pretek, prav tako pa se topli dnevi začnejo že precej zgodaj. Marsikdo si zato želi vroče dneve olajšati s klimatsko napravo, ki bi bila učinkovita in zmogljiva, a hkrati varčna, obenem pa bi ponujala tudi možnost gretja za hladnejše jesenske večere.

Foto: Daikin

Na trgu je veliko ponudnikov najrazličnejših tipov klimatskih naprav. Te se razlikujejo po videzu, varčnosti, zmogljivosti, funkcijah, ki nam jih nudijo, ter seveda cenah. Vsak od nas si želi klimatsko napravo, ki bi svoje delo dobro opravljala, hkrati pa iščemo takšno, ki bi imela najboljše razmerje med ceno in kakovostjo. Da bi lažje našli tisto pravo, si lahko pomagamo tudi s testi potrošniških organizacij.

Foto: Daikin Ena izmed takšnih organizacij je Zveza potrošnikov Slovenije, ki redno izvaja potrošniško primerjalno testiranje. Vse izdelke, ki jih testirajo, kupijo v trgovini kot običajni potrošniki, nato pa jih preizkusijo v akreditiran laboratorij. Proizvajalci in trgovci tako za izbor sploh ne vedo in nanj nimajo nobenega vpliva. Pri testu klimatskih naprav je lani ZPS vzel pod drobnogled 9 različnih naprav, pri čemer pa so bili posebej pozorni na njihovo učinkovitost, hrupnost, vsestranskost, priročnost in navodila za uporabo.

Moč klimatske naprave je ključna za njeno učinkovitost

Zveza potrošnikov Slovenije posveča največ pozornosti prav učinkovitosti naprave v povezavi z njeno močjo, saj od klimatske naprave pričakujemo, da bo prostor dobro ohladila oziroma ga po potrebi tudi ogrela in v njem skrbela za čist zrak ter ohranjala ustrezno vlažnost. Pri tem pa je treba upoštevati več dejavnikov, ki vplivajo na njeno delovanje. Najpomembnejši so velikost in lega prostora, toplotna izolacija stavbe ter število ljudi, ki je navadno v prostoru. Na splošno velja, da za prostor, ki meri med 40 m2 in 55 m2, potrebujemo 3,5 kilovatno klimatsko napravo, ta pa bo tudi odlična izbira, če v prostor večji del dneva sije sonce. V tej vsestranski kategoriji je bila zmagovalka testa klimatska naprava Daikin Perfera, ki je obenem prejela tudi oznako za dobro razmerje med ceno in kakovostjo. Model Perfera namreč zagotavlja izjemno učinkovitost, hkrati pa zmanjšuje tudi vpliv na okolje in posledično naš račun za energijo.

Foto: Daikin

Premišljene funkcije za še več udobja

Čeprav je hlajenje glavna funkcija klimatske naprave, na katero najprej pomislimo, nam sodobne naprave nudijo še veliko več. Daikin Perfera je zaradi svojih pametnih rešitev prejela na testu tudi najboljšo oceno za njeno vsestranskost. Kot vse druge Daikinove klimatske naprave Perfera nudi premišljene funkcije za še več udobja v vašem domu. Njen posebej zasnovan ventilator optimizira pretok zraka, ki zagotovi visoko zmogljivost pri skoraj neslišnem delovanju do 19 dBA. V prostoru slednja prav tako odstrani viruse, plesen, bakterije, alergene in nevarne kemikalije. S pomočjo Daikinove Flash Streamer tehnologije tako zagotavlja najčistejši zrak v prostoru. Prednost slednje pa je tudi t.i. 2-območno inteligentno oko gibanja; enota namreč samodejno preusmeri zračni tok stran od ljudi ali preklopi na višjo/nižjo nastavljeno vrednost. V kolikor pa v prostoru ni zaznanega gibanja, enota samodejno preklopi na energijsko varčno nastavitev.

Foto: Daikin