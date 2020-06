Da bo domača pisarna še bolj funkcionalna

Ste vedeli, da lahko že z manjšimi spremembami poskrbite, da bo vaše delo steklo hitreje, lažje in s kančkom več delovne vneme? Pri tem igra pomembno vlogo tudi vaš delovni kotiček, ki naj bo praktičen, funkcionalen in po meri vaše hrbtenice.

Delo od doma nam je razkrilo marsikatero dobro plat, so se pa hkrati pojavile tudi nekatere težave, ki jih v pisarni nimamo – neudobje kuhinjskih stolov in neprimeren kotiček za bolj učinkovito delo. Težava je v resnici hitro rešljiva. Manjka vam namreč samo pisarniška oprema, s katero bo vaša delovna vnema dosegla najvišje obrate.

Kako pričarati popoln delovni kotiček

Ne glede na to, ali si ustvarjate delovni kotiček doma ali na novo urejate svojo pisarno, je pomembno, kako boste izbrali pisarniško pohištvo. Sledite spodnjim pravilom, samo tako bo vaša nova pisarniška oprema resnično udobna in funkcionalna.

Pri izbiri pisalne mize bodite pozorni, da bo dovolj velika, da boste nanjo postavili vse, kar potrebujete za učinkovito delo. Idealne dimenzije pisalne mize so:

Globina: od 60 do 90 centimetrov

Širina: od 120 centimetrov

Višina: 74 centimetrov

Če veliko sedite, predlagamo mize, ki jih lahko nastavite po višini. To pomeni, da lahko med delom kadarkoli spreminjate položaj – nekaj časa sede, nekaj pa celo stoje. Dokazano je namreč, da delo v stoječem položaju zagotavlja večjo zbranost, manj stresa, več pokurjenih kalorij in manj težav s hrbtenico.

Pisarniški stoli so ključni element vaše pisarne. Če je možno, stol pred nakupom preizkusite.

Ključni elementi vsake pisarne so nedvomno pisarniški stoli. Naj bodo udobni, hkrati pa morajo hrbtenici ponuditi primerno oporo. Stoli naj imajo zato močen okvir in podvozje, ki omogoča preprosto premikanje.

Pisarniški stoli naj zato nudijo možnost nastavljanja po meri: višina, naklon naslonjala in višino ročajev.

#NAJ BO FUNKCIONALNO

Red v pisarnah je prva podlaga za uspešno delo. Za urejen videz prostora boste najlažje poskrbeli s pomočjo zadostnih shranjevalnih površin. Velike pisarniške omare s kombinacijo zaprtih elementov in odprtih polic omogočajo, da hkrati skrijemo neestetske elemente ter razstavimo nagrade in produkte. Pod pisalno mizo lahko postavimo priročni predalnik in si tako zagotovimo še nekaj praktične površine za shranjevanje predmetov, ki jih vedno potrebujemo pri roki.

#SVETLOBA

Naravna svetloba je idealna za delo, vendar je včasih zaradi računalniškega zaslona lahko tudi moteča. Zelo pomembno je, da imate alternativne vire svetlobe. Nedvomno je pri tem pomembno, da si priskrbite klasično pisarniško namizno svetilko, ki naj bo gibljiva.

Na splošno pa velja pravilo, da pri osvetlitvi pisarne pazimo, da izberemo takšne luči, ki se ne bleščijo in ne oddajajo toplote v prostor. Pri vsej osvetlitvi pa poiščemo barvno usklajenost v tonih osvetlitve. Naj bo povsod topla ali hladna.

#BARVE

Prava izbira barv bo blagodejno vplivala na vaše počutje in koncentracijo. Barve naj bodo umirjene oziroma nevtralne. Zelo uporabni so umirjeni zeleni in modri toni ter tako imenovane zemeljske barve.

#NAJ BO PO VAŠEM OKUSU

Pomemben element vsakega prostora, pa naj bo to domači ali službeni, je tudi estetika. Pričarajte si torej okolje, ki bo po vašem okusu. Svojemu delovnemu kotičku dodajte unikatne predmete, ki vam bodo dvignili razpoloženje – okvirji za slike, regali, manjši lončki, cvetlice … Poiščite dodatke, ob katerih se boste dobro počutili in bodo nekako odražali vašo osebnost.