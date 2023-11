Black Friday 2023: kje boste našli najboljše popuste na pohištvo?

Črni petek, vsakoletni fenomen, ki je zasvojil potrošnike po vsem svetu, se bliža. Ta dan tradicionalno označuje začetek sezone božičnih nakupov ter je postal sinonim za neverjetne popuste in množično nakupovanje. Saj veste, decembra so trgovine nabito polne, zato je smiselno razmisliti o nakupu vsaj dela prazničnih daril že prej. Letos boste do največjih popustov lahko prišli v petek, 24. novembra. V prodajalnah Lesnina pa bo največja odprodaja pohištva potekala kar ves teden.

Foto: Lesnina XXXL

Black Friday 2023, dan norih popustov

Črni petek je ameriška domislica, ki se je naselila po vsem svetu, tudi v Sloveniji je ta trend prevzel tako trgovce kot potrošnike. Petek, ki ga v ZDA praznujejo takoj po zahvalnem dnevu, zaznamujejo dolge vrste kupcev, ki se že ponoči začnejo zbirati pred trgovinami ter čakajo na odprtje vrat in priložnost, da ujamejo najboljše ponudbe.

Foto: Shutterstock

Black Friday akcija v Lesnini

Črni petek v Lesnini ni tako divji. Ni potrebe po nočnem kampiranju pred trgovino ali dirki za najboljšimi ponudbami ob zgodnjih jutranjih urah. Boste pa deležni velikih popustov, ki vam omogočajo, da svoj dom opremite s kakovostnim pohištvom po dostopnih cenah. Najboljše pri vsem je, da so njihove odlične ponudbe dosegljive tudi na spletu. Tako lahko svoje nakupe opravite udobno iz domačega naslanjača, ne da bi se odrekli vrhunskim prihrankom.

Velika odprodaja pohištva bo potekala kar ves teden pred uradnim datumom. Poskrbite, da je ne zamudite!

Foto: Lesnina XXXL

Popusti na pohištvo med najpogostejšimi iskalnimi poizvedbami

Podatek, da je besedna zveza črni petek pohištvo med uporabniki svetovnega spleta v tem času pogosto uporabljena, nakazuje na to, da potrošniki iščejo, kako poceni, a kakovostno opremiti svoj dom. Poizvedujejo po cenah različnih elementov notranje opreme, kot so mize, stoli, kavči, omare in drugo pohištvo.

Neponovljiva priložnost za nakup cenovno ugodnega pohištva

Ne glede na to, kaj potrebujete za opremo svojega doma, boste našli popuste na vseh oddelkih v njihovih trgovinah. Na črni petek boste našli znižane cene sedežnih garnitur in dnevnih regalov. Popusti vas bodo razveselili tudi na oddelku za otroške in mladinske sobe. Kuhinjsko in jedilniško pohištvo bo na voljo po posebej znižanih cenah. Poleg tega bodo znižane preproge, svetila in še marsikaj drugega.

Black Friday 2023 je edinstvena priložnost, da prenovite svoj dom s kakovostnimi kosi pohištva, in Lesnina vam bo prišla naproti tako s cenami kot s strokovnim svetovanjem. Čaka pa vas tudi odprodaja pohištva, ki vključuje zadnje kose vrhunskih blagovnih znamk.

Foto: Lesnina XXXL

Črni petek v Lesnini ni le nakupovalni dan, pač pa priložnost, da z izborom kakovostnega pohištva in drugih izdelkov za dom, odličnimi cenami ter udobnimi nakupovalnimi možnostmi osvežite svoje notranje prostore. Lesnina je prava destinacija, če želite opremiti svoj dom s slogom.