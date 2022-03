"Vesela sva, da bodo otroci lahko uporabljali energijo sonca"

Idiličen kraj v Zgornji Savinjski dolini, ki je stisnjen med hribe in od zgoraj videti kot gnezdo sredi gora, po vedno pogostejših neurjih ostane brez električne energije. Ljudje so prepuščeni svoji iznajdljivosti oziroma generatorjem, ki jih v primerih prekinitve oskrbe z električno energijo rešujejo iz neprijetnega položaja.

Večdnevni izpadi električne energije zaradi vremenskih razmer, kot so vetrolomi, žledolomi in druge naravne nesreče, so pri nekaterih prebivalcih Luč v zavetju Kamniško-Savinjskih Alp preteklost. Združeni v neformalno energetsko skupnost se zdaj tem težavam lahko izognejo, saj električno energijo pridobivajo iz lastnih sončnih elektrarn, ki so postavljene na domačih strehah.

Zelen kraj v prestižni družbi Foto: Bojan Puhek V občini z okoli 1.500 prebivalci so tesno povezani z naravo. Zavzeto sledijo filozofiji trajnostnega razvoja kraja, kar se je potrdilo s sprejemom v prestižno mednarodno mrežo gorniških vasi. "Obnovljivi viri energije so samo en kamenček v tem mozaiku," je povedal župan. "Pred korono smo imeli vsako leto več kot 20 tisoč prenočitev. Že pred tem smo vstopili v blagovno znamko Slovenia Green in želimo ponujati trajnostni turizem, saj so tudi naši predniki ohranjali naravo za nas."

Priložnost za celoten kraj

Družba Petrol, ki je nameščala sončne elektrarne, sistemsko baterijo in polnilno mesto v Lučah, bo v okviru projekta Compile sodelovala tudi pri postavitvi sorodnih energetskih skupnosti v španskem mestu Crevillent, hrvaškem mestu Križevci, grškem mestu Rafina in portugalski prestolnici Lizbona. Foto: Bojan Puhek

Pri tem bodo veliko prihranili in celo nekaj zaslužili, saj lahko presežke, ki jih ne porabijo sproti, shranjujejo za obdobja, ko poraba prehiteva proizvodnjo, ali pa jih prodajajo. Ta novost je zelo dobrodošla tudi z vidika odgovornega ravnanja z okoljem in pomemben korak v nizkoogljično prihodnost, ki je naša skupna zaveza.

Do leta 2050 bi lahko skoraj polovica vseh gospodinjstev v EU sodelovala pri proizvodnji obnovljivih virov energije, od tega bi se jih lahko približno 37 odstotkov vključilo v energetske skupnosti, kakršna je nastala v Lučah. Potrebe po elektriki se bodo v prihodnje le povečevale. Prav zaradi tega postajajo obnovljivi viri energije ključni za doseganje energetskih potreb sodobne družbe in istočasno zagotavljajo njeno dolgoročno razogljičenje.

K neformalni energetski skupnosti v Lučah je pristopilo devet domačinov, ki so zdaj v 80 odstotkih električno samooskrbni. Foto: Bojan Puhek

Prva slovenska lokalna samooskrbna energetska skupnost za obnovljive vire v Lučah je sad evropskega projekta Compile, ki omogoča prehod iz centraliziranega sistema v fleksibilno, a stabilno decentralizirano omrežje. Compile poteka v okviru raziskovalnega in inovacijskega programa Obzorje 2020. Družba Petrol je skupaj s partnerjema Elektrom Celje in Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani poskrbela za tehnično integracijo omrežja, v tem trenutku pa že celostno upravlja "mikro" energetsko skupnost v Lučah.

Uspeh, s katerim se lahko pohvalijo: samostojen električni sistem

Na to, da so se od vseh krajev v Sloveniji ravno Luče vključile v projekt električne samooskrbe Compile, je vplivalo nekaj naključij. Informacijo o projektu je namreč k njim prineslo nekaj oseb, k odločitvi za sodelovanje pa je prispevalo tudi specifično okolje kraja.

Energetske razmere so bile zaradi konfiguracije terena v Lučah velikokrat zelo spremenljive, ob hujših neurjih so dalj časa ostajali brez elektrike. Projekt Compile pa omogoča, da takšni kraji postanejo električno samozadostni. To je bil tudi eden od razlogov, da so se Luče odločile za sodelovanje.

V času, ko se pričakuje skok cen energentov, je možnost za prihranke zelo pomemben vidik. Foto: Bojan Puhek

Ljudje v določenem območju občine so se povezali in oblikovali nekakšen otočni sistem, ki v približno 80 odstotkih deluje povsem samostojno in neodvisno od zunanjih virov napajanja. Na devetih hišah so na strehah postavili svoje sončne elektrarne in so zato večinoma samozadostni. Poleg tega je v kraju postavljena velika sistemska baterija, ki energijo sprejema, kadar je sonce, in jo oddaja nazaj v sistem, kadar ni sonca.

Domačin, brez katerega bi še vedno tavali v temi

Eden od pomembnih pobudnikov za zdaj neformalne energetske skupnosti Luče je domačin Rok Suhodolnik, ki je za idejo navdušil krog ljudi, ki so priklopljeni na isti kablovod. Projektu se je pridružila tudi družba Elektro Celje, ker je bilo treba prenoviti transformatorske postaje, da je mogoče daljinsko krmiljene. Namestili so sončne elektrarne na devetih objektih, ki proizvedejo 102 kilovata električne energije. Vsak lastnik sončne elektrarne je prejel tudi električno polnilnico za električni avtomobil.

Pri tem jim je družba Petrol za en teden v uporabo predala tudi električni avtomobil. "En teden sem poleg domačega električnega avtomobila lahko uporabljal tudi dostavno vozilo VW crafter furgon. Z uporabo sem bil zelo zadovoljen," je povedal Rok Suhodolnik.

Vsako leto Luče obišče veliko turistov in očitno jih bo iz leta v leto več, saj je kraj vedno bolj zavezan trajnostni naravnanosti, kar ljudje zelo cenijo in iščejo. Foto: Bojan Puhek

Negotova oskrba z električno energijo ni samo posebnost Luč, ampak bo kmalu postala realnost marsikatere vasi. S povečano porabo in brez povečane proizvodnje sončnih elektrarn se bo šibkost slovenskega elektrodistribucijskega omrežja vedno bolj jasno kazala povsod. "Imeli smo težave zaradi prešibkih dovodov. Zaradi oddaljenosti od naše glavne enote v Nazarjah in veliko nadzemnih vodov je vsaka ujma povzročila izpad električne energije. V naključnem pogovoru s predstavniki Petrola in Fakultete za elektrotehniko smo 'odkrili' naše težave in fakulteta je v tem videla dobro priložnost za prijavo na projekt Compile," je dodal Suhodolnik. Glede na to, da bomo ljudje vedno bolj odvisni od električne energije, je ta novost velika prednost.

Sokrajanov ni bilo težko navdušiti za to novost. "Ponavadi je skupnost težko motivirati za takšne stvari. V našem primeru pa so imeli sosedje oziroma prijatelji dovolj zaupanja vame in druge odgovorne, da bo projekt uspešno končan. Rad bi se jim zahvalil za to. Prav zaradi zaupanja domačinov sem čutil še posebej veliko odgovornost, da bo projekt dobro narejen."

Investicijo v sončne elektrarne in individualne baterije je delno sofinanciral Eko sklad, delno sofinanciranje pa pa je priskrbel projekt Compile. Delovanje sončne elektrarne Rok Suhodolnik ocenjuje kot zelo dobro, čeprav je bilo na začetku nekaj težav, saj gre za razvojni projekt. "Težave uspešno rešujemo in zato stvari zelo dobro delujejo."

Ob zagonu sistema je družba Petrol lastnikom sončnih elektrarn predala v uporabo tudi električne avtomobile.

Sistemska baterija (150 kilovatov/333 kilovatnih ur) je priključena na del omrežja, ki napaja 35 merilnih mest, večinoma stanovanjske hiše, kmetije, delovna poslopja ter tudi manjše podjetje, kotlovnico na biomaso, gasilski dom, kulturni dom in pošto. Foto: Bojan Puhek

Prihranki so velika prednost samozadostne oskrbe z električno energijo

Zelo privlačna je misel na prihranke, ki sledijo. Ljudje, ki imajo na strehah svoje elektrarne, ceneje pridejo do elektrike, in ko se investicija po nekaj letih povrne, je energija občutno cenejša. "V času vedno dražjih energentov je to še toliko bolj pomembno," je prepričan župan Luč Ciril Rosc.

Ciril Rosc: "Osončenost v Lučah je v okviru slovenskega povprečja. Zaradi relativno višje lege je pri nas malce več hladnih dni, sonca pa je vedno dovolj." Foto: Jan Lukanović

Priprave na projekt so se začele marca leta 2018, sledila je prijava na razpis, v katerega je bilo vključenih še nekaj držav v Evropi. Izvedba se je začela pred dvema letoma, lani so zagnali poskusno obratovanje. "Na začetku se je včasih zgodilo nekaj izpadov, ki pa jih zdaj ni več. Verjetno se bo v prihodnje celoten sistem dodatno optimiziral, da bo rešitev primerna za uporabo v drugih podobnih krajih."

Občina se je projektu priključila na formalni ravni – z različnimi soglasji in sodelovanjem pri delavnicah, glede tehničnih zadev pa so bile stvari prepuščene strokovnjakom.