V iskanju do okolja prijaznega življenjskega prostora se vedno več ljudi odloča za gradnjo energetsko učinkovitih stavb ali za prenovo v skladu z načeli energetske varčnosti. Varčne in pasivne hiše oziroma energetsko učinkovite hiše s sodobno opremo so prijazne do okolja in naših denarnic ter prijetnejše za bivanje.

Sodobne tehnologije na področju arhitekture, urbanizma in inženiringa ustvarjajo številne priložnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti naših domov in poslovnih objektov. Energijska učinkovitost, okolju in ljudem prijazna gradnja ter trajnost – to so tri ideje, ki določajo trende sodobnega bivanja. Povpraševanje po energetsko učinkovitih stavbah je vedno večje, saj lastniki iščejo načine, kako zmanjšati naraščajoče stroške za energente.

Energijsko učinkovite prenove ali gradnje niso le ekonomsko upravičene, ampak nam pomagajo tudi zmanjšati svoj ogljični odtis, tako da uporabimo do okolja prijazne možnosti.

Odgovoren odnos do okolja je postal vrednota, s katero si bomo lahko kupili vstopnico v nizkoogljično prihodnost.

Potraten sektor stanovanjskih in poslovnih stavb Z naraščajočo urbanizacijo, ki je še intenzivnejša v državah v razvoju, bo povpraševanje po elektriki in drugih oblikah energije vedno večje. V številnih državah sektor stanovanjskih in poslovnih stavb porabi več energije kot promet in industrija, po izračunih mednarodne agencije za energijo je ta delež kar 42-odstoten. Gospodinjstva predstavljajo približno 26 odstotkov končne porabe energije, in sicer za ogrevanje in hlajenje prostorov in vode, kuhanje, razsvetljavo in električne aparate. Skoraj 70 odstotkov energije porabimo za ogrevanje prostorov, sledijo ogrevanje vode s 13 odstotki, električne naprave z 12 odstotki, kuhanje s petimi in razsvetljava z dvema odstotkoma.

Ali ste vedeli?

Energijska učinkovitost stavbe je dosežena, če je najmanj 25 odstotkov celotne končne energije za delovanje sistemov v stavbi zagotovljeno z uporabo obnovljivih virov energije v stavbi. Obnovljivi viri energije so vsi tisti naravni viri, ki jih lahko pridobivamo iz konstantno potekajočih naravnih procesov, ob čemer z njihovim porabljanjem ne izčrpavamo narave, saj se v njej hitro obnavljajo. Uporaba obnovljivih virov energije postaja pomemben strateški cilj.

Vsak dom se lahko preobrazi v energetsko varčnega

Pred začetkom novogradnje ali prenove razmislite o naložbi v energetsko učinkovitost. Prihranili boste energijo in denar, vaš dom pa bo bolj udoben in trpežen. Skoraj vsi stroški energije za dom izvirajo iz upravljanja ogrevalnih in hladilnih sistemov.

Pravi trenutek načrtovanja nastopi že med pripravo projekta, ko se začne iskanje primernih sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje prostorov ter ogrevanje vode, ki bi se lahko napajali iz obnovljivih virov energije.

Svoj dom nadgradite z vrhunskimi energetskimi rešitvami.

Ne glede na to, ali nameravate zgraditi novo hišo ali obnoviti obstoječo, vam bodo naslednji nasveti pomagali doseči energetsko učinkovito zasnovo za vaš pametni, energetsko učinkovit dom, ki bo prijazen do narave.

Pomembna je lokacija

Lokacija in oblika objekta ter gradbeni materiali so glavni dejavniki, ki bodo močno vplivali na zahteve glede ogrevanja in hlajenja. Maksimalen izkoristek sončne energije pozimi in zmanjšanje povečanja toplote v poletnih mesecih sta idealen scenarij, ki ga lahko dosežemo z optimizacijo lokacije in urejanjem okolice doma.

Prezračevalni sistemi

Dobro zasnovan prezračevalni sistem prihrani energijo, saj preprečuje čezmerno uporabo električnih naprav, ki se uporabljajo za ogrevanje in hlajenje. Poleg tega prezračevalni sistem filtrira tudi onesnažen zrak. Najpreprostejša oblika prezračevalnih sistemov za prijetno bivalno okolje so okna in mehanski sistemi z ventilatorji. Zdravo in naravno prezračevanje si lahko zagotovimo s pravilno zasnovo doma.

Prezračevalni sistem skrbi za prehod zraka, toplote in vlage skozi ovoj stavbe. Dobro premišljen prezračevalni sistem lahko močno zmanjša skupno porabo energije.

Sistemi za ogrevanje in hlajenje

Ogrevanje in hlajenje doma predstavljata 48 odstotkov porabe energije, zato so sistemi za ogrevanje in hlajenje največji porabniki energije. Z namestitvijo učinkovitega sistema lahko prihranite energijo in zmanjšate račune za elektriko.

Eden najbolj ekoloških in najsodobnejših sistemov za ogrevanje stavb in sanitarne vode je toplotna črpalka, ki zagotavlja tudi do 60 odstotkov manjše stroške ogrevanja.

Toplotna črpalka ima poleg preprostega delovanja še eno, izredno praktično prednost: ne zahteva energenta, ki bi ga bilo treba skladiščiti, zato prihranite tudi veliko prostora. Kot energetski vir črpalke izkoriščajo površinsko ali talno vodo, zemeljsko toploto, energijo sonca ali zunanjega zraka, odvisno od razmer in želja lastnika. Ker spadajo med tehnologije, ki uporabljajo obnovljive vire energije, lahko pri investiranju zaprosite tudi za nepovratna sredstva, ki jih vsako leto razpisuje Eko sklad.

Izkoristite energijo zemlje, zraka in vode

Naj moč toplotnih črpalk zrak-voda poganja tudi vaš dom.

Ogrevalne toplotne črpalke vam omogočajo, da svoj dom ogrevate z obnovljivimi viri energije. Za delovanje uporabljajo zrak, zemljo in vodo. Stroške ogrevanja znižajo tudi do 60 odstotkov.

Sanitarne toplotne črpalke so namenjene segrevanju vode v gospodinjstvu, za delovanje pa uporabljajo zrak in električno energijo, s predvideno življenjsko dobo od 15 do 20 let.

Naprave za varčevanje z energijo

Z napredkom tehnologije lahko izbor ustreznih pametnih naprav pomaga zmanjšati račune za elektriko. To so lahko pametni termostati, pametne žarnice, pametne žaluzije in kuhinjski aparati itd.

Razsvetljava

Energija za razsvetljavo predstavlja nekaj odstotkov električnega proračuna, zato je priporočljiva uporaba LED-sijalk, ker ustvarjajo manj toplote in več svetlobe. Tudi okna moramo projektirati tako, da lahko naravna svetloba podnevi zmanjša potrebo po umetni svetlobi.

Ovoj stavbe

Ovoj stavbe predstavljajo elementi stavbe, ki ščitijo notranjost stavbe pred zunanjimi vplivi.

Boljša ko je toplotna izolacija zunanjega ovoja stavbe, manjša je toplotna izguba. Zaradi želje po varčnejši porabi energije, nižjih stroških energije in manjši okoljski obremenjenosti zaradi izpustov toplogrednih plinov postaja fasadni toplotnoizolacijski ovoj zgradbe vse pomembnejši.

Moč sonca

V eni uri pade na zemljo več sončne energije, kot je ves svet porabi v enem letu.

Tudi sončne elektrarne so trajnostna energetska rešitev, ki prinese izjemne prihranke in do okolja prijazno električno energijo iz sončne svetlobe. Sončne elektrarne veljajo za enega najbolj čistih in do okolja prijaznih načinov proizvodnje električne energije.

Moč sončnih žarkov žanjemo s pomočjo fotovoltaike. Gre za proces, v katerem svetloba zaradi fotonskega učinka ustvarja fotoelektrični učinek, pri tem pa se sončno sevanje s pomočjo sončnih celic neposredno pretvarja v enosmerno električno napetost.

Za sončno elektrarno lahko pridobite tudi nepovratno finančno spodbudo Eko sklada.

