Transport kot eden glavnih krivcev za obremenjenost okolja se bo zaradi spodbujanja e-mobilnosti in solastništva vozil ter prilagajanja cestne in urbane infrastrukture počasi preobrazil v do okolja prijaznejšo storitev. Zaradi zanimivih tehničnih rešitev in vedno večje cenovne dostopnosti električne mobilnosti so električna vozila vedno bolj zastopana na naših cestah.

Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi predvideva, da bo Slovenija po letu 2025 omejila prvo registracijo osebnih vozil in lahkih tovornih vozil, ki imajo po deklaraciji proizvajalca višji delež CO2 od 100 g/km, in po letu 2030 to mejo znižala na od 50 g/km. To pomeni, da bomo morali voziti vozila na električni pogon in hibridna vozila ter uporabljati vozila na fosilna goriva, ki dosegajo visoke standarde in imajo bistveno manjši negativni vpliv na okolje kot vozila, ki so danes v uporabi. Kako bo to videti v praksi, bo pokazal čas, a dejstvo je, da imajo alternativna pogonska goriva svetlo prihodnost.

Elektrika cenovno privlačnejša

Prednosti uporabe električnih avtomobilov so številne. Polnjenje je cenejše, saj je električna energija cenejša od drugih pogonskih goriv.

Sto kilometrov vožnje z električnim avtomobilom, napolnjenim na Petrolovi polnilnici z močjo 22 kW, ob povprečni porabi 17 kWh, stane 4,25 evra, medtem ko pri avtomobilu na bencin 100-kilometrska vožnja stane približno osem evrov.

Višina obeh stroškov je sicer odvisna od načina vožnje, moči motorja, temperaturnih razmer in razdalje, a razlika vseeno ostaja kar konkretna.

Tudi stroški vzdrževanja so manjši – tudi do 50 odstotkov, vožnja pa udobnejša in prijaznejša do okolja.

Brezskrbna pot z električnim avtomobilom

Izberite električno mobilnost za trajnosten in do okolja prijazen cestni promet z nižjimi stroški vožnje in višjo zanesljivostjo.

Petrol kot eden glavnih ponudnikov trajnostne mobilnosti v regiji med vsemi alternativnimi pogoni največ pozornosti namenja električni mobilnosti.

Štirje razlogi, zakaj izbrati Petrolove rešitve e-mobilnosti

#1 Razvejana mreža javnih e-polnilnic v Sloveniji in široka mreža gostovanja

Petrolova mreža javnih električnih polnilnic, ki se vztrajno širi že od leta 2012, deluje že na več kot 100 lokacijah po Sloveniji in zagotavlja več kot 350 polnilnih mest v regiji. Povezuje pa se tudi v rastočo mrežo e-polnilnic po Evropi. Uporablja jo več kot 90 odstotkov vseh voznikov električnih avtomobilov v Sloveniji.

#2 Spletna in mobilna aplikacija za polnjenje OneCharge

Do polnilnic dostopate s kartico elektromobilnosti ali z mobilno aplikacijo OneCharge, ki poskrbi za najlažje in najpreglednejše polnjenje vašega električnega vozila. Z aplikacijo imate celovit nadzor nad polnjenjem in porabo, vedno imate na voljo interaktivni spletni zemljevid prostih polnilnic, mogoče je plačilo brez gotovine, v aplikaciji. Občasni uporabniki javne polnilne infrastrukture lahko svoja e-vozila na Petrolovi mreži polnilnic polnite tudi brez registracije. Uporabite spletno aplikacijo OneCharge in plačilo opravite prek spleta.

#3 Ugodno Petrol financiranje ob nakupu e-polnilnice

Udobje je lahko razlog, zakaj bi radi namestili e-polnilnico pri sebi doma. Z domačo električno polnilnico je vaše e-vozilo napolnjeno hitreje in varneje kot prek običajne gospodinjske vtičnice, v šestih namesto v 16 urah. Ob prihodu domov boste avto priključili na domače omrežje in zjutraj bo pripravljen za pot.

Na Petrolu poskrbijo za dostavo in strokovno montažo. Ponujajo vam tudi ugodno Petrol financiranje, s tehnično podporo in vzdrževanjem pa ostajajo z vami tudi po namestitvi.

#4 Ugodnejša Petrol Elektrika ob nakupu e-polnilnice

Domače polnilnice poleg priročne in enostavne uporabe lahko omogočajo še pametno upravljanje porabe elektrike doma in integracijo v pametni dom. Z nakupom električne polnilnice za dom kupec prejme popust na ceno Petrol Elektrike – v prvem letu preklopa na Petrol boste za elektriko plačevali manj. Še boljše pa je to, da bo med aprilom in septembrom 2021 Petrol dobavljal le elektriko iz do okolja prijaznih obnovljivih virov energije vetra, sonca in vode. S tem bodo izpuste CO2 predvidoma zmanjšali za 142 tisoč ton.

Kako kupiti električni avtomobil?

Ko kupujemo prvo električno vozilo, moramo dobro premisliti, kakšno električno vozilo bomo kupili in kako ga bomo uporabljali.

Doseg: Z njim bomo prevozili od nekaj deset pa do 200 ali 300 kilometrov dnevno. Te razdalje lahko, če za prevoz ne uporabljamo avtocest, brez težav prevozimo s katerimkoli električnim avtomobilom. Za daljše poti je seveda priporočljivo imeti čim večji baterijski sklop.

Polnjenje: Večina lastnikov električnih vozil svoje avtomobile polni čez noč, doma. Najboljša rešitev je električna polnilna postaja za domačo uporabo, pri čemer je priporočljivo izbrati takšno, ki ima sistem za pametno polnjenje. Pri nakupu je zelo pomembno preveriti, kakšen vgrajeni polnilec za izmenični tok ima avto. Priporočamo takšnega, ki ima vgrajen trifazni polnilec, saj tisti z enofaznim preveč obremeni domače omrežje.

Stroški: Pri nakupu električnega vozila morate upoštevati celotne stroške lastništva, ki so lahko precej nižji kot pri klasičnih avtomobilih.