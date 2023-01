Hvala za več kot 5 nogometnih igrišč obnovljenega gozda!

Oglasno sporočilo

Petrolove Zlate točke imajo posebno vrednost – tudi za slovenske gozdove. Tako se je izkazalo v dobrodelni aktivnosti "Skupaj rastemo", ki so jo ob začetku letošnjega leta organizirali v Petrolu.

Deset tisoč drevesnih sadik oziroma več kot pet nogometnih igrišč obnovljenega gozda

Člani Petrol kluba so tudi z januarsko aktivacijo presegli sami sebe, poudarjajo v Petrolu, kjer so neizmerno veseli, da je bila akcija donacij zlatih točk za slovenske gozdove tako uspešna. Začeli so 5. januarja in zgolj v treh tednih dosegli cilj desetih milijonov zlatih točk! V Petrolu so točke spremenili v donacijo 10 tisoč evrov in jo še podvojili na 20 tisoč evrov. Za dober namen, za obnovo slovenskih, v naravnih ujmah poškodovanih gozdov. Tako bodo pod taktirko Zavoda za gozdove Slovenije z zbranimi sredstvi zasadili kar 10 tisoč novih drevesnih sadik oziroma obnovili do štiri hektarje gozda. Ta drevesa bodo v odrasli dobi vsako leto v povprečju vsrkala 220 tisoč kilogramov ogljikovega dioksida iz ozračja. To pa pomeni enak ogljični odtis, ki ga ustvarimo z 1.200.000 kilometri vožnje z vozili na fosilna goriva.

Zadnja leta smo bili priča številnim naravnim ujmam, ki jih prinašajo podnebne spremembe, kot so poplave, vetrolomi, žled, pa tudi siloviti požari. Eden od hujših je junija 2022 zajel goriški Kras in uničil 2.900 hektarjev gozdov. Če kdaj, se še posebej ob takih nesrečah zavedamo pomembnosti gozdov, ki so vir čistega zraka.

Zakaj partnerstvo z Zavodom za gozdove Slovenije?

V Petrolu so veseli, da so v projekt stopili v partnerstvu z Zavodom za gozdove Slovenije, ta skrbi za sonaravni razvoj slovenskih gozdov. Pri tem zagotavlja trajnostno in mnogonamensko gospodarjenje z gozdovi, njihovo razumno rabo kot tudi učinkovito ohranjanje narave v gozdnem prostoru, v dobro sedanjega in prihodnjih rodov. Na podlagi strokovnih izhodišč pripravlja načrte za gospodarjenje z gozdovi in skrbi za izobraževanje ter ozaveščanje širše javnosti o pomenu in vlogi gozdov. Je tudi glavna ustanova, ki za vse slovenske gozdove pripravlja programe za obnovo in nego gozdov.

Tudi v Petrolu so prepoznali pomembnost trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, zato so v preteklem letu podpisali zavezo o dolgoročni podpori projektu Zeleno srce Krasa, ki bo pod strokovnim vodstvom Zavoda za gozdove Slovenije sodeloval pri obnovi poškodovanega gozda na pogorelem Krasu.

"Gozd bomo obnovili s sadikami različnih drevesnih vrst, ki so primerne za posamezna območja Slovenije, pri tem pa bomo seveda zagotovili čim večjo naravno pestrost mladega gozda. V našem zavodu cenimo dobrodelne in prostovoljske akcije in si želimo širšega sodelovanja, zato da lahko načrtno obnavljamo gozdove na način, ki jim čim bolj koristi. Zelo smo veseli, kadar do nas pristopijo podjetja, ki želijo vračati družbi, in nam predlagajo skupen projekt, ki ima širše koristi za vso družbo," je povedal Gregor Danev, direktor Zavoda za gozdove Slovenije.

"Štafeto" aktivnosti prevzemajo zaposleni

Ker pa so za obnovo poškodovanih gozdov poleg sredstev potrebne tudi "marljive roke", v Petrolu že načrtujejo lastne prostovoljske delovne akcije, v katerih bodo njihovi zaposleni pomagali saditi nova drevesa.

Gre za še eno v nizu aktivnosti, s katerimi želijo v Petrolu podpreti obnovo slovenskih gozdov. Prepričani so, da smo za zdravo naravno okolje in lepšo prihodnost odgovorni prav vsi.